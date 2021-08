Koti, avokonttori, koulu... Tällainen riski on saada deltatartunta arjen eri tilanteissa

Deltavariantti tarttuu todella herkästi.

Koronatartunnat ovat olleet Suomessa viime viikkoina kovassa kasvussa. Yhtenä pääasiallisena syynä raketoimiseen pidetään nyt valloillaan olevaa viruksen deltavarianttia, jonka tartuttavuus on huomattavasti muita virusmuunnoksia suurempi.

IS kysyi asiantuntijoilta, millaisina he näkevät riskit deltavariantin tarttumiseen erilaisissa arjen tilanteissa. Asiantuntijoina toimivat Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sekä Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Saksela kertoo, että deltavarianttia voivat levittää tahattomasti myös kaksi rokotetta saaneet.

– Tiedämme, että se lisääntyy paljon tehokkaammin. Sairastavilla, oli heillä oireita tai ei, voi olla virusta jopa tuhat kertaa enemmän heidän nenässään. Delta lisää varmaan myös osittain turvavälien tarvetta verrattuna alkuperäiseen virukseen, jota vastaan tiedämme tällaisten turvatoimien tehoavan. Deltavariantista tätä ei ihan vielä tiedetä.

Myös Broas korostaa deltavariantin tartuttavuutta, joka on moninkertainen Wuhanin alkuperäiseen virukseen verrattuna. Deltavariantin tartuntariskiin vaikuttaa rokotusten ja maskien lisäksi myös alueellinen virustilanne.

– Jos puhutaan Helsingin tilanteesta, ja verrataan vaikka Kolarin tilanteeseen, riskihän on tietysti ihan erilainen.

Ruokakaupat

Sakselan mukaan deltavariantin tartuttavuus korostuu sisätiloissa.

– Onhan se nähty, että delta on huomattavasti leviävämpi, ja varmaan koskee ruokakauppoja ja kaikkia muitakin paikkoja, missä ihmisiä on sisätiloissa.

– Pidän riskiä edelleenkin aika pienenä, mutta maski siellä olisi oltava. Kaupassa on tietysti se, että turvaväliä ei aina pysty pitämään, kun se ei aina riipu itsestä. Siellä voi joku roikkua selän takana, Rintala kertoo.

– Meillä on tietoja siitä, että lyhyt kohtaaminen ruokakaupassa on riittänyt tartuntaan. Jos siellä ei maskeja käytetä, ja ei ole rokotuksia, lyhyt kohtaaminen koronapositiivisen henkilön kanssa on ilmeinen riski, Broas sanoo.

Ravintolat

– Siinä helposti turvavälit unohtuvat. Ravintolassa on usein puheensorinaa ja musiikkiakin niin ihmiset joutuvat puhumaan kovaa. Pisaran ja aerosolin määrä lisääntyy ratkaisevasti mitä kovempaa puhutaan, Saksela toteaa.

Ravintolatartunnat ovat olleet kesän aikana yleisiä.

Rintala näkee baarien ja ruokaravintoloiden välillä ison eron.

– Ruokaravintolassa on se ongelma, että kun syödään niin maskit joutuu laittamaan pois, mutta siellä pitäisi olla riittävästi tilaa niin, että pöytien välillä olisi se kaksi metriä ja seurue on tietysti siinä saman pöydän ääressä. Minkä näkee vähän vähentyneen, on henkilökunnan maskien käyttö. Henkilökunnan tulee käyttää suunenäsuojusta asiakkaiden kanssa ollessaan, se on ilman muuta selvä.

– Baarissa on sitten se tilanne, että siellä usein ollaan lähekkäin ja ilman maskia. Turvavälit unohtuvat helposti kun olutta juodaan, ja kun musiikki pauhaa lujaa joudutaan puhumaan kovaa tai huutamaan, ja sitten aerosolia muodostuu. Näkisin baarin tai yökerhon riskinä, Rintala jatkaa.

Ruokaravintolassa etäisyydet muihin pysyvät baareja todennäköisemmin riittävinä.

Ravintolan terassit

Terassit eivät Rintalan mukaan ole yleensä erityisen turvallisia edes verrattuna baarin sisätiloihin.

– Terassit ovat pieniä, ja niissä on paljon ihmisiä. Näen, että riskit voivat olla jopa suurempia kuin sisätiloissa, joissa saattaa olla enemmän tilaa kun kaikki änkeävät kesäiltana terassille. Tietysti jos siellä on pari ihmistä vain, onhan ulkotila ylipäätään turvallisempi, mutta ei se pyhitä asiaa, että ollaan ulkotilassa terassilla. Siinäkin pitäisi pöytien välillä olla etäisyyttä ja tulla terveenä ja mieluummin rokotettuna.

Rintalan mukaan täyteen ahdettu terassi voi olla tartuntariskiltään ravintolan väljähköä sisätilaa suurempi.

– Terasseillakin pitää muistaa väljyys ja järkevä käytös. Jos siellä kohtuullisen väljästi istutaan, eikä harrasteta mitään ulkoilmakaraokea, kyllä ulkoterassit kohtuullisen turvallisia paikkoja ovat, Saksela kertoo.

Yleisötapahtumat

– Yleisötapahtumissa jos pakkautuu tiiviisti vierekkäin ja viettää siinä useita kymmeniä minuutteja, ja jos joudutaan puhumaan lujempaa ja lauletaan, siinä ympäristössä olevat ihmiset ovat aika isossa riskissä tartunnan saamiseen, Broas sanoo.

Sakselan mukaan paikkoja, joissa korona leviää helposti, tulee karttaa erityisesti pitkäkestoisten koronaoireiden välttämiseksi. Tällaisia paikkoja ovat muun muassa yleisötapahtumat.

– En halua sillä tavalla long covidista johtuen lähteä suosittelemaan. Riippuu näkökulmasta, jos yksinomaan virologina puhuu, totta kai pitäisi sulkea ja lopettaa kaikki massatapahtumat, mutta asialla on aina monta puolta.

– Vaikka ollaan ulkona, siinä lavan edessä ollaan kuitenkin tiiviisti ja huudetaan yhtä lailla, niin kyllähän siinä on tartuntariski, Rintala kertoo.

Avokonttorit

– Kun ilmastointi on hyvä, hengitysteiden pisarat laimenevat nopeasti ilmaan. Ihmiset ovat myös ehkä vähän etäämpänä ja välissä voi olla sermejä tai vastaavia. En näe avokonttoria riskinä, se voi olla hyväkin ratkaisu, kun siinä ilmastointi voi olla hyvä ja tilaa on ehkä enemmän. Oma huone on tietysti kaikkein paras, jos työpaikalla ollaan, Rintala sanoo.

– Parin metrin turvaväli alkaa jo tuomaan suojaa, ja jos on hyvä ilmastointi ja maski, riskit pienenevät. Lähtökohtaisesti tämä riittää, Broas kertoo.

Riittävä ilmastointi, turvavälit ja kasvomaskit pitävät avokonttorityöskentelyn melko turvallisena.

Julkinen liikenne

– Ne ovat tietysti juuri tällaisia korkean riskin paikkoja, joissa samaan tilaan ahtautuu paljon ihmisiä. Junissa voi ehkä aika hyvin pitää väljyyttä, mutta kun katsoo lähibusseja ruuhka-aikaan, kyllä ne aika korkean riskin paikalta näyttävät, Saksela arvioi.

Julkisessa liikenteessä etäisyyksien pitäminen voi olla hankalaa.

– Junassa voi olla paljon väkeä, se on hankalaa kun siellä ollaan pitkään, ja istutaan vierekkäin. Jos on hyvä CE-merkitty kuitukangasmaski, se estää tartuntojen syntymistä kyllä tiettyyn määrään asti, mutta jos ollaan kauhean lähekkäin ja yskitään, onhan siinä riski olemassa. On joitakin paikkoja, jotka myydään ilman vieruspaikkaa, se on tietysti hyvä ratkaisu mennä sellaiseen tai sitten erilliseen loosiin jos sellainen on käytettävissä, Rintala kertoo.

Koulut

– Kyllä koulu on vähän sellainen riskin paikka tietyssä mielessä. Nyt täytyy vain huolehtia siitä, että on maskit ja ollaan vähän väljemmin. Tulisi myös pyrkiä järjestämään ruokailut niin, ettei sinne synny tungosta ja jonoja. Toivotaan myös, että vanhemmat huolehtivat siitä, että lapsi ei mene sairaana kouluun. Yli 12-vuotiaiden rokottaminen on epidemioiden hallinnan kannalta hyvä asia tässäkin populaatiossa, Rintala arvioi.

Porrastukset esimerkiksi välitunteihin ja ruokailuun voisivat hillitä tartuntoja kouluissa.

– Meillähän on esimerkkejä siitä, että luokkahuoneessa on ollut kirurginen suunenäsuojain ja istuttu eri puolilla huonetta oppitunnin ajan, ja on saanut tartunnan, Broas kertoo.

Myös Saksela arvioi, että sekä rokotukset että erilaiset porrastukset vähentäisivät koulutartuntojen riskiä.

Illanistujaiset kotona

– Mitä pienempi porukka, aina parempi, mutta tietenkin illanistujaisissa jossa on yksi deltaa levittävä, kyllä kaikki sen saavat, Saksela sanoo.

– Tartuntariski on suuri. Meillähän on esimerkki Lapista, jossa yksityisellä villalla kävi erilaisia porukoita illan aikana. Sieltä tuli hurjan paljon tartuntoja, Broas toteaa.

Illanistujaisten riskit riippuvat Rintalan mukaan pitkälti osallistujien rokotustilanteesta.

– Jos on nuorten aikuisten illanistujaiset, onhan siinä kovat riskit jos ei ole rokotettukaan vielä. Jos on terveitä rokotettuja ihmisiä, he voivat kohdata rokotettuja ilman maskiakin. Kyllähän nyt on myös totuttu siihen, että jos on rippijuhlat, häät tai muut, kyllä siellä väljästi ollaan ja maskit päässä. Usein myös syödään seurueissa omissa perhepiireissä erikseen muista. Vieraat voivat myös tulla porrastetusti jolloin ei ole suurta ihmismäärää samaan aikaan paikalla. Kaikkien tulee olla oireettomia.

Henkilöautolla matkustaminen muiden kanssa

– Kyllähän se on pieni tila, tartuntoja on juuri tällaisessa tilanteessa tullut. Riski riippuu matkan pituudesta. Jos ihmiset ovat toisilleen tuntemattomia ja rokottamattomia, silloin maskit päähän matkan ajaksi. Ilmastointi on autossa yleensä aika hyvä, kyllä se pitäisi pitää päällä, ettei ilma seiso, Rintala kertoo.

Tartuntoja on tullut myös automatkoilla.

Myös Broas näkee automatkoissa tartuntamahdollisuuden.

– Kyllä se kuitenkin niin pieni sisätila on, että vaikka olisikin maskit, jos matka on pitempikestoinen, siihen liittyy riskejä, mikäli matkustaa koronapositiivisen kanssa.

Kotona tapahtuvat tartunnat

– Perhetartuntoja on paljon, se on varmaan meillä suurin yksittäinen tartuntalähde. Jos perheenjäsen sairastuu, vähän riippuu talosta, pystyykö sairastuneen pitämään erillään muista. Usein asutaan ahtaasti, eikä se ole mahdollista, ja koko perhe altistuu varsinkin kun on deltaviruksesta kysymys, Rintala sanoo.

Kodin rappukäytävissä tai hississä tapahtuvat tartunnat ovat Rintalan mukaan harvinaisia.

– En usko sellaisiin rappukäytävä- tai hissitartuntoihin, kun ne ovat kuitenkin hirveän satunnaisia. Kyllä se tartunta on haettu sitten jostain muualta.

Broas kertoo, että sairaalta perheenjäseniltä saadut tartunnat ovat etenkin deltavariantin kanssa todella yleisiä. Tartunnan voi saada kodin läheisyydessä myös yleisistä tiloista.

– Kyllä se riski voi olla siellä yhtä lailla rappukäytävissä kuin siellä kaupassa, mikäli kohtaaminen kestää jonkin aikaa.