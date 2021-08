Asiantuntijat pitävät huonontuneesta koronatilanteesta huolimatta tärkeänä, että lapset ja nuoret pääsevät lähiopetukseen.

Koulut alkavat ensi viikolla, ja lapset ja nuoret pääsevät näillä näkymin aloittamaan lukuvuoden lähiopetuksessa sekä peruskoulussa että toisella asteella. Koulujen alkua varjostaa kuitenkin jatkuvasti huononeva koronatilanne. Suomessa raportoitiin keskiviikkona ennätykselliset 872 tartuntaa.

Tartunnat ovat kasvaneet jyrkästi ja Helsingin yliopiston immunologian professorin Seppo Meren mukaan kasvun voi odottaa jatkuvan edelleen.

– On hyvin loogista, että kasvu jatkuu, koska rajoitusten suhteen ei ole oikein mitään muuttujaa, joka veisi sitä alaspäin. Päinvastoin, kun ihmiset tulevat eri tahoilta ja kerääntyvät yhteen esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin, niin kyllä siellä varmasti tartuntoja tulee.

Koulujen alkaessa lähiopetuksessa tartuntariski kasvaa, koska kouluikäiset eivät ole saaneet vielä rokotetta.

– Odotettavissa on, että tapauksia tulee entistä enemmän. Deltavariantti tarttuu aiempia variantteja tehokkaammin ja sitä kautta infektoi ihmisiä herkemmin tällaisissa ryppäissä kuten koululuokissa.

Meren mukaan rokotukset pitäisi aiempien suositusten mukaisesti ulottaa myös 12–15 -vuotiaisiin ja suunnitella myös alle 12-vuotiaiden rokotusten sallimista heti kun tämän ikäryhmän rokotuskokeiden tulokset ja rokotteen käyttölupa on saatu. Hallitus valmistelee parhaillaan asetusta, joka mahdollistaa 12–15-vuotiaiden rokotukset.

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

Turun yliopiston lastentautiopin professori Terho Heikkisen mukaan koulujen alkaminen lähiopetuksessa on ainoa oikea vaihtoehto.

– Meillä on kertynyt paljon tietoa siitä, miten ja missä nämä epidemiat etenevät ja on todella harvinaista, että tartunnat olisivat lähteneet leviämään koulu- tai päiväkotiympäristössä laajamittaisesti, Heikkinen perustelee.

Lapset sairastavat koronan usein hyvin lievänä elleivät täysin oireettomana. Syytä siihen, miksi lapset sairastuvat aikuisia lievemmin, ei Heikkisen mukaan kunnolla tiedetä. Yksi mahdollisuus on, että lasten immuunivaste infektiota vastaan on pienempi.

– Tässä on varmasti tekijöitä, joita emme tunne muistakaan virusinfektioista. Esimerkiksi vesirokon lapset sairastavat lievänä, mutta jos sen saa aikuisena ensimmäistä kertaa, on tauti todella kova.

Lapset myös tartuttavat tautia vähemmän kuin aikuiset. Seppo Meren mukaan tämä voi johtua osin siitä, että he eivät saa yhtä herkästi aktiivista tautia, jolloin myöskään oireita ei tule. Näin tauti ei pääse leviämään pärskiessä.

Heikkisen mukaan pienempään tartuttavuuteen voi vaikuttaa myös se, että lapsilla on yleisesti vähemmän kontakteja, joissa virus voisi levitä. Lasten pienempi tartuttavuus ja taudin sairastaminen lievänä tai oireettomana puhuvat hänen mukaansa lähiopetuksen puolesta.

– Näillä tiedoilla ei ole minkään valtakunnan järkeä, että lapset pistettäisiin etäopetukseen. Koulujen aloittaminen lähiopetuksena on lapsille todella tärkeää ja jos on olemassa pienen pieni riski siitä, että kouluissa voisi levitä joitain tartuntoja, jotka eivät aiheuta vaikeaa tautia, niin kyllä meidän sellainen riski tässä yhteiskunnassa täytyy ottaa, Heikkinen sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa pitäisi laajemminkin keskustella siitä, missä määrin tartuntalukuja kannattaa enää tuijottaa, kun rokotukset etenevät hyvin ja valtaosa iäkkäistä sekä riskiryhmistä on jo rokotettu kahteen kertaan.

– Jos koronatartuntojen määrä ei vaikuta siihen, miten paljon ihmiset saavat vaikeita tauteja ja joutuvat sairaalan tai teho-osastolle, niin silloin tartuntamäärillä ei ole mitään merkitystä.

Myös Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan nyt tulisi pyrkiä siihen, että koulut voisivat pysyä lähiopetuksessa heikkenevästä epidemiatilanteesta huolimatta.

– On tärkeä asia, että koulut voisivat palata normaaliin. Siellä tulisi pohtia tarkkaan kaikki toimenpiteet, joilla voidaan minimoida tartuntojen leviämistä, kuten maskien käyttö.

Lisäksi kouluissa täytyy panostaa tarvittaessa tartuntojen jäljittämiseen ja jatkotartuntojen estämiseen. Seppo Meren mukaan koululuokkien kannattaisi välttää mahdollisimman hyvin kontakteja muihin luokkiin. Esimerkiksi ruokailussa ja välitunneilla voisi käydä porrastetusti.

– Tarvittaessa voidaan selvittää, missä yksiköissä mahdolliset tartunnat tapahtuvat ja viruksen kulkua on helpompi jäljittää.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Broasin mukaan koulujen palaaminen lähiopetukseen lisää riskiä tartuntoihin, mutta hän muistuttaa, että tartunnat leviävät laajasti muuallakin.

– Tartuntojen kasvamiseen vaikuttavat paljon muukin kuin koulut. Tällä hetkellä ihmisillä on sosiaalisia kontakteja todella paljon. On kaikki edellytykset on siihen, että tartuntamäärät nousevat edelleen selkeästi.

Vaikka epidemiatilanne huononee, ei Meri usko, että etäopetukseen enää siirryttäisiin kovin kattavasti. Hänen mukaansa rajoituksia pitää tällä hetkellä pohtia yhteiskunnan kokonaistoiminnan kannalta.

– Vaakakupissa on lasten oikeus ja tarve oppia. He ovat joutuneet olemaan paljon syrjässä, joten nyt on heidän aikansa päästä kunnolla opintojen pariin. Lähiopetus on nyt aiheellista ja kokonaisuudessaan koronatilanne on rokotusten myötä sen verran parempi, että siihen on edellytykset, Meri toteaa.

Meren mukaan on vaikea arvioida, miten huonoksi epidemiatilanteen pitäisi mennä, jotta koulujen rajoituksia ja etäopetusta olisi syytä alkaa pohtimaan. Hänen mukaansa pitäisi katsoa sairaalakuormitusta. Keskiviikkona Suomessa oli sairaalahoidossa 95 ja tehohoidossa 15 henkilöä.

– Jos luku alkaa merkittävästi kasvaa ja alkaa tulla kuolemantapauksia, voidaan myös rajoituksia joutua kiristämään. Kysymys on lopulta siitä, kuinka paljon yhteiskunta on valmis sietämään tapauksia.

Broasin mukaan rokotukset toimivat eikä sairaalakuormitus vaikuta nousevan samaa tahtia kuin viime keväänä. Hän kuitenkin toteaa, että kun tartuntavolyymi nousee, alkaa myös vakavia tautitapauksia tulla enemmän.

Myös Broasin mukaan sairaala- ja tehohoidon kuormittuminen ja jäljityksen ruuhkautuminen lisäisi painetta rajoitusten kiristämiseen.

– Jos arvioidaan, että kouluissa tulee suuria tartuntamääriä ja joukkoaltistumisia, on etäopetukseen siirtymisen mahdollisuus olemassa.

Hän kuitenkin huomauttaa, että toimenpiteet täytyy kohdentaa niihin tilanteisiin, joissa tartuntoja syntyy paljon. Kun koulut eivät ole vielä alkaneet, ei voi myöskään sanoa, miten paljon tai millaisissa tilanteissa kouluissa mahdollisesti ilmenisi tartuntoja.