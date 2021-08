Valtava lentonäytös tuo maailman parhaat hävittäjät ja taitolentäjät Helsingin taivaalle – ISTV näyttää koko tapahtuman suorana lähetyksenä

Neljän vuoden takainen Kaivopuiston Lentonäytös 2017 saavutti Suomen kaikkien aikojen suurimman yleisömäärän. Arviolta 130 000 katsojan massa kerääntyi kesäkuun alussa Kaivopuiston ja Ullanlinnan rannoille, kallioille ja nurmille.

Korona-aikana ei yleisöennätyksiä luonnollisestikaan synny, mutta onneksi on Ilta-Sanomien ISTV, joka näyttää koko ilmailun juhlan suorana lähetyksenä perjantaina klo 14–21. Jutun lopusta löydät tarkan aikataulun.

ISTV:n livelähetys alkaa jo klo 14, jotta katsojat pääsevät tutustumaan näyttelyn tapahtuma-alueeseen ja varsinkin Suomen Ilmavoimien hävittäjähankkeen viiteen HX-ehdokkaaseen.

Tältä näytti Kaivopuiston taivas puolustusvoimien 100-vuotisjuhlassa.

ISTV:n kamera löytää hävittäjien täysimittaisten kopioiden luokse (F-35, Eurofighter ja Gripen) sekä tutustuu lentosimulaattoriin. Haastatteluissa on eri konetyyppien pilotteja tai muita edustajia.

Lähetyksen toimittajina ovat ISTV:n Antti Virolainen ja Lauri Silvander.

Lentonäytös möyryää taivaalle klo 16 ja hiljenee noin klo 21. Näytöksen juontavat yleisölle sekä ISTV:lle Finnairin liikennelentäjä Riika Kaipainen ja toimittaja Jone Nikula.

Kaivopuiston lentonäytöksen tapahtumakeskus sijaitsee aivan Helsingin eteläkärjessä. Näytöslinja kulkee Kaivopuiston edustan merialueen yllä. Harakan saari on näytöslinjan keskipiste.

Pääkaupunkiseutu on siirtymässä koronavirusepidemiassa leviämisvaiheeseen. Terveysturvallisuudesta huolehtiminen on suurtapahtuman järjestäjien mukaan erityisen tärkeää.

– Huomioimme tarkasti viranomaisten ohjeet ja suositukset, tapahtumajohtaja Markku Kyyrönen sanoo.

–Olemme aidanneet näyttelyalueen, ja sinne päästetään katsojia kerrallaan rajoitetusti. Olemme lisänneet myös järjestyshenkilöiden määrää. He opastavat ja estävät yleisön pakkautumista rantakaistaleella ja puistoalueella.

Kyyrönen korostaa sitä, että näytöksen katsomisalue on lähes koko eteläisen Helsingin kokoinen. Pelkästään näytössektori on kahden kilometrin pituinen, joten turvallisia katsojapaikkoja löytyy varmasti.

Lentonäytöksen katsojille tähdennetään aina kuulon suojaamisen tärkeyttä. Tällä kertaa kehotetaan vahvasti käyttämään korvatulppien ja kuulosuojaimien myös kasvomaskia sekä huomioimaan turvavälit.

Kaivopuiston Lentonäytöksen 2021 dramaturgia noudattelee neljän vuoden takaisen näytöksen menestyskaavaa. Lentoalueen yli pyyhkäisee koneita tasaiseen tahtiin alkaen siviili- ja sotilasilmailun klassikoista ja päättyen hävittäjiin.

Viisituntinen ohjelma tarjoaa kohokohdan toisensa jälkeen.

Patrouille de France on Ranskan ylpeys. Tässä taitolentoryhmä Pariisin Riemukaaren yllä Bastiljin valtauksen vuosipäivänä tämän vuoden heinäkuussa.

Illan pääesiintyjän rooli on pedattu Ranskan Ilma- ja Avaruusvoimien taitolentoryhmälle. Kuuluisa Patrouille de France esiintyy klo 18.14.

Ryhmän Alpha Jet -suihkuharjoituskoneiden muodostelmassa on jopa kahdeksan konetta, joten luvassa on näyttäviä kuvioita ja värikkäitä savuja.

HX-hankkeen hävittäjäkandidaattien mukanaolo tekee tästä näytöksestä aivan erityisen.

Suomen hävittäjäkauppojen kannalta ajankohta ei voisi olla mielenkiintoisempi, sillä valtioneuvoston on määrä tehdä 10 miljardin euron hankintapäätöksensä tämän vuoden lopussa.

Lopulliset tarjoukset on jo jätetty, mutta Ilmavoimien nyky-Hornetien korvaajan nimi ei ole vielä selvillä. Perjantaina kannattaakin, niin päättäjien kuin veronmaksajien, tähyillä taivaalle!

Hävittäjien esiintymisvuorot on siroteltu tasaisin välein pitkin iltaa.

Saab Gripen E laskeutui Pirkkalan kentälle talvella 2020.

SAAB Gripen E klo 18.02. Gripen E nähdään ensimmäistä kertaa lentonäytöksessä Suomessa. Kesällä 2020 upouusi monitoimihävittäjä oli esillä maanäyttelyssä Kauhavan lentonäytöksessä.

Ruotsalaisen Saabin valmistaman Gripen E:n tekninen ja taktinen suorituskyky on nostettu uudelle tasolle ja se on myös kooltaan hieman suurempi kuin Gripen C.

Gripen E:tä on toimitettu Brasilian ja Ruotsin ilmavoimille. Ruotsi on tilannut 60 Gripen E:tä ja Brasilia 36 Gripen E/F -konetta.

Dassault Rafale osallistui HX-hankkeen testeihin tammikuussa 2020.

Dassaut Rafale klo 18.51. Kaksimoottorinen kone on ranskalaista valmistetta aina aseita myöten. Delta- ja canard-siipinen kone on ketterä ja suorituskykyinen. Sillä on pieni tutkaheijastus.

Rafale suunniteltiin Ranskan irtauduttua Eurofighter-hankkeesta. Se on Ranskan Ilma- ja Merivoimien päähävittäjä.

Dassault Aviation Rafale on lentänyt Suomessa lentonäytöksessä sooloesityksen Kauhavalla 2020.

Tämä Eurofighter Typhoon on Espanjan Ilmavoimien kone.

Eurofighter Typhoon klo 19.27. ”Taifuuni” syntyi yhteiseurooppalaisena projektina, kun Britannia, Saksa, Espanja ja Italia kehittivät koneen yhdessä. Ne ovat edelleen koneen pääkäyttäjät. Muita Typhoon-valtioita ovat Itävalta, Saudi-Arabia, Kuwait, Oman ja Qatar.

Eurofighter on tehokas ja yliääninopeuksilla ketterä kaksimoottorinen monitoimihävittäjä. Siinä on delta- ja canard-siivet.

Näytöksessä nähdään kahden valtion koneet: Royal Air Forcen Typhoon Solo Demo Team sekä Saksan Luftwaffen Typhoon.

F-35A värjöttelee Pirkkalan kentän pakkasessa helmikuussa 2020.

Lockheed F-35 klo 20.12. NATO lähettää näytökseen Italian Ilmavoimien hävittäjän Viron Ämäristä. Se ei tee näytöslentoa, vaan tervehtii yleisöä ohilennolla.

Lentonäytöksen johtajan Perttu Karivalon mukaan luvassa saattaa olla hieman enemmän.

– Ohilentoja on useampi kuin yksi. Kannattaa pitää kamerat valmiina, Karivalo lupailee.

Näytöskuvioita Italian hävittäjä ei tee, koska sitä ohjaa operatiivinen pilotti. F-35:n näytöslentäjät ovat harvinaisuuksia, eikä sellaista ole nyt vanhalla mantereella.

Italian Ilmavoimat on operatiivisessa valmiudessa Virossa Ämärin lentotukikohdassa osana NATO:n Baltian ilmapuolustusta. Ämäriin tukeutuu neljä Italian F-35A:ta.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun F-35 nähdään ilmassa lentonäytöksessä Suomessa. Vuonna 2019 kaksi USAF:n F-35A:ta oli maanäyttelyssä Turussa.

F-35 on ns. viidennen sukupolven hävittäjä, joka on suunniteltu tutkassa näkymättömäksi. Se on käytössä Euroopassa Italian lisäksi Norjassa ja Hollannissa. Sitä on tilattu useaan maahan eri puolella maailmaa.

Super Hornet osallistui pakollisiin HX-testeihin helmikuussa 2020. Kaivopuiston näytöksessä sitä ei nähdä.

Super Hornet ei osallistu näytökseen muuten kuin esittelyosastollaan maan pinnalla. Syy on yksinkertainen: lähimerillä ei ole Yhdysvaltain lentotukialuksia, joilta voisi nousta ohilennolle Suomenlahden pohjoisrannalle.

Näytöksen johtaja Perttu Karivalo korostaa, että valmistajat eivät omista hävittäjiä. Ne ovat aina valtioiden ilma- tai merivoimien omaisuutta – ja näytöksissä vain lainassa.

Niinpä Boeingin Hornet-edustus jää Suomen Ilmavoimien F/A-18:n harteille. Tämä lähivuosina väistyvä hävittäjä kaasuttaa näytöslentoonsa klo 20.24.

Lentonäytöksen ohjelma

16:00 DC-3 ja Arctic Eagles – ohilento

16:07 Arctic Eagles -taitolentoryhmä

16:19 VL Viima, ohjaaja Sami Saikkonen

16:31 Jak-11, ohjaaja Phil Lawton

16:40 Extra 330LX, ohjaaja Harri Kanto

16:50 Dornier Do 228, Rajavartiolaitos

17:02 H215 Super Puma, Rajavartiolaitos

17:14 EMB Phenom, Suomen Ilmailuopisto

17:26 SNJ-3 Texan, ohjaaja Petteri Tarma

17:38 Woikoski Safirs -osastolentoryhmä

17:50 Saab B 17, ohjaaja Johan Sjöstrand, SAAB

18:02 Saab Gripen E, ohjaaja André Brännström, SAAB

18:14 Patrouille de France, Ranskan Ilma- ja Avaruusvoimat

18:51 Dassault Rafale, Ranskan Ilma- ja Avaruusvoimat, ohjaaja Captain Jérôme Thoule

19:03 NH90, Saksan maavoimat « HEER »

19:15 BAe Hawk MK 51, Ilmavoimat, ohjaaja kapteeni Sampsa Kaikkonen

19:27 Eurofighter Typhoon FGR.4, Britannian kuninkaalliset ilmavoimat, ohjaaja Flight Lieutenant James Sainty

19 :39 Eurofighter Typhoonit, Britannian ja Saksan ilmavoimien ohilento

19 :48 NH90, Maavoimien Ilmailu

20:00 Saab Gripen C, Ruotsin Ilmavoimat, ohjaaja Major Peter Fällen

20:12 F-35A-ohilento, Italian Ilmavoimat

20:24 F/A-18C Hornet, Ilmavoimat, ohjaaja kapteeni Anssi Nieminen

20:36 Midnight Hawks, Ilmavoimat

Kaivopuiston Lentonäytös 2021 on Suomen Ilmailuliiton kumppaneineen järjestämä kaksipäiväinen suurtapahtuma. Se tarjoaa nähtävää ja koettavaa myös lauantaina.