Kuvat paljastavat kuinka armotonta tuhoa Kalajoen jättipalo teki – palomestari: ”Se on kuin sotatanner”

Palo on saatu talttumaan, mutta se ei ole ohi.

Kuvat kertovat parhaiten.

Ne kertovat, millainen on ollut tulen voima Suomen lähihistorian suurimpiin kuuluvassa Kalajoen Raution metsäpalossa, joka syttyi viikko sitten maanantaina ja kietoi liekkeihinsä 288 hehtaaria kivikkoista kangasmaata.

Eikä palo ole ohi vieläkään, vaikka se onkin saatu talttumaan.

– Iltaan asti ollaan taas herkillä, kun oli luvassa tuulista ja auringonpaistetta, kertoi Jokilaaksojen päivystävä päällikkö Pekka Räty keskiviikkona aamupäivällä.

Kun tuuli yltyy, kytevässä turpeessa kipinöi ja syttyy liekkejä.

– Pääosin tämä on nyt ”pimeänä” (ei liekkejä), mutta sitten taas pitää rynnätä sammuttamaan, Räty kuvailee.

Pesäkkeet kaivetaan ylös.

Kun pelastuspäällikkö Rätyä pyytää kuvailemaan Kortesalmelta Pahapuhdolle ulottuvaa paloaluetta, hän vertaa sitä ”sotatantereeseen”.

– Sellaiselta se näyttää kuin taistelupaikat valokuvissa.

Entisaikaan palomiehiä kutsuttiinkin palosotamiehiksi.

Taistelua on käyty Kalajoen takamailla, lähellä Kannuksen rajaa, kaukana kaikkien suomalaisten tuntemilta Kalajoen hiekkasärkiltä.

Palaneen maiseman erityispiirre ovat kivikot ja louhikot. Minkä sammal ja jäkälä häveliäästi peitti, sen tuli raastoi auki.

– Pirunpelloksihan tätä on kutsuttu, Räty muistuttaa.

Vanhoissa tarinoissa pirut heittelivät kivet sijoilleen, koska kenelläkään kuolevaisella eivät voimat olisi siihen riittäneet.

Todellisuudessa pirunpelto on muinaisranta, jonne vesi on lajitellut isoja kiviä, rantaviiva sitten vetäytynyt ja pirunpelto on jäänyt sisämaahan.

Pirunpelloilla kasvaa vain jäkäliä ja sammalia, sillä ravinteitä on vähän.

Kalajoen paloalueen maa on musta kuin Ukrainan pellot. Varvikot ovat palaneet pois. Siellä täällä on kuitenkin vihreitä laikkuja, jotka tuli on kiertänyt, armahtanut.

– Kosteita paikkoja, pieniä soita, Räty sanoo.

Mäntyjen rungot ovat mustuneet. Mänty on puu, joka usein kestää ylväästi ja kuolematta metsäpalot, kiitos kaarnakilpiensä. Siksi metsäpaloa ei voi verrata avohakkuuseen.

Tai sitten tuli on edennyt latvapalona, jolloin latvustot ovat ruskettuneet ja riisuuntuneet, sillä osa neulasista on haihtunut savuna ilmaan.

Paloalueella ei saa liikkua pimeän aikaan ollenkaan, ja päivälläkin pitää olla varovainen, sillä puut kaatuilevat itsestään, ilman tuulen henkäystäkään.

– Kuntta on palanut alta pois, ja juuret ovat palaneet poikki, Räty selittää aavemaista ilmiötä.

Sanonta ”metsässä ei liikahda lehtikään” on saanut Kalajoella uuden sisällön, kun puut kuitenkin kaatuvat.

Tapani Kansa lauloi aikoinaan Kalajoesta, jossa ”hiekka oli polttavaa ja taivas punersi”.

”Tule tänne lämpöön, ole mun hetkinen” sai sekin uuden sisällön heinä-elokuussa 2021, ennätyksellisen kuumana kesänä, Kalajoen Raution pirunpelloilla.

Räty muistelee ensimmäistä sadetta.

Pirunpellon kivet olivat silloin niin kuumia, että vesi haihtui samantien. Kuin kiuaskivistä. Kihahduksia kukaan ei silti kertonut kuulleensa.

Jokilaaksojen pelastuslaitos tiedotti keskiviikkona tilanteen olevan vakaa ja rauhallinen ja leviämisvaaran riskin pienentyneen.

Tilannetta helpottaa ympäröivän metsän kosteus sateiden jäljiltä.

Pinnalla ei ole enää palopesäkkeitä, mutta kytevää kuumuutta on syvemmällä.

Aluetta valvotaan ja partioidaan ja kytöjä sammutellaan. Arvion mukaan sammutustoiminta jatkuu intensiivisenä kuluvan viikon ajan.

Keskiviikoksi vahvuuksia nostettiin tuulisen ja aurinkoisen sään vuoksi 60 henkeen ja reservissä oli kaksi ryhmää.

– Heti kun savua nousee tai lämpökamera paljastaa kuuman kohdan, se kaivetaan ylös ja sammutetaan, Räty kertoo.

Dronet tarkkailevat tilannetta taivaalta.

Keskiviikkona puolilta päivin pelastuslaitoksen lentosammutuspäällikkö kävi katsastamassa paloaluetta lentokoneesta.

Paloalue on luokiteltu lentokieltoalueeksi ensi viikon maanantaihin asti. Vain viranomaislennot sallitaan.