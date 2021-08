692 uutta tartuntaa, pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa siirtyvät leviämisvaiheeseen – tämä on koronatilanne tänään

Uudellamaalla suositellaan maskin käyttöä yleisötilaisuuksissa myös ulkona.

Pääkapunkiseudulla on jälleen siirrytty koronan leviämisvaiheeseen.

Suomessa todettiin tiistaina 692 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sairaalahoidossa on 97 koronapotilasta. Heistä seitsemän on tehohoidossa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 229 tartuntaa, mikä on 3 429 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu yli 108 000 koronatartuntaa.

Hallituksessa on IS:n tietojen mukaan yhteisymmärrys koronan rajoitustoimista. Rajoitusten tiukennuksia ei ole näköpiirissä.

Hallituksen mielestä koronatilanne ei nyt vaadi niin kovia rajoituksia kuin keväällä, vaikka koronan tartuntaluvut ovat korkeat.

– Ei ravintolasulkuja, ei koulusulkuja. Ehkä ravintoloiden aukioloaikoja rajoitetaan, mutta mennään kevyemmillä rajoituksilla kuin keväällä, IS:lle kuvaillaan.

Hallitus kokoontuu Säätytalolle torstaina valtioneuvoston yleisistuntoon kello 13. Sen jälkeen hallitus aloittaa koronaneuvottelut.

Neuvotteluissa käsitellään myös hybridistrategian päivitystä, jota sosiaali- ja terveysministeriö on viime viikkoina valmistellut.

Säätytalolla STM:n papereista käydään keskustelua, mutta strategian päivitys tulee hallituksen päätettäväksi vasta ensi tai seuraavalla viikolla.

Yksi aihe Säätytalolla on koronapassi.

Pääkaupunkiseutu siirtyy koronaepidemian vakavuutta ilmaisevan asteikon vakavimpaan vaiheeseen eli leviämisvaiheeseen.

Koulut alkavat lähiopetuksessa. Lähiopetus koskee kaikkia luokka-asteita, myös toisen asteen oppilaitoksia.

Harrastustoiminta kaupungin tiloissa jatkuu entiseen tapaan.

Koronatartuntojen esiintyvyys täyttää tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla leviämisvaiheen kriteerit. Epidemian eri vaiheiden määritelmät on kuitenkin valmisteltu tilanteeseen, jolloin väestön rokotuksia ei ollut vielä saatu käyntiin, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo Ilta-Sanomille.

Valtioneuvosto päättää keskiviikkona mahdollisista ravintoloihin kohdistuvista rajoituksista kuultuaan paikallisviranomaisia, Aronkytö kertoo.

Aluehallintovirasto tekee hänen mukaansa myöhemmin päätöksiä yleisötilaisuuksien rajoituksista sisä- ja ulkotiloissa.

– Leviämisvaiheessa tiukin rajoitus on, että sisätiloissa yhdessä tilassa voi olla kerrallaan enimmillään kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa 50. Jos ihmisiä on enemmän, heidät pitää karsinoida.

Uusimaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella jatkaa koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, kertoo Helsingin ja Uudenmaan (Hus) vs. johtajaylilääkäri Teppo Heikkilä STT:lle.

Heikkilä kertoo, että tiistaina kokoontunut Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen etätyötä ja kasvomaskin käyttöä.

Aiemmasta poiketen maskin käyttöä suositellaan yleisötilaisuuksissa myös ulkona.

Pirkanmaa siirtyy koronaepidemian leviämisvaiheeseen, alueellinen koronanyrkki totesi tiistaina.

Tapausmäärät ovat olleet heinäkuun loppupuolelta lähtien maakunnassa voimakkaassa nousussa ja terveydenhuolto on kuormittunut.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 521 tartuntaa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo määrän olleen ennätyksellinen. Noin 70 prosentissa tapauksista tartunnan lähde on saatu jäljitettyä.

Lähes 80 prosenttia koronataudin vuoksi sairaalahoidossa olleista on ollut rokottamattomia.

Sairaalahoidossa olleista yli puolet on ollut 20–39-vuotiaita. Eniten tartuntoja todetaan tällä hetkellä nuorilla, etenkin 20–29-vuotiaissa.

Etelä-Karjala siirtyy koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen.

Koronan ilmaantuvuusluku on kohonnut. Ilmaantuvuus on Etelä-Karjalassa nyt 86,6.

Etelä-Karjalassa tutkituissa näytteissä lähes kaikki ovat koronan deltamuunnosta.

Myös Varsinais-Suomi ilmoitti tiistaina siirtyvänsä leviämisvaiheeseen.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku kasvoi Suomessa niin, että Viro on lisännyt Suomen maahantulomallinsa keltaiseen kategoriaan.

Tämä tarkoittaa, että Viro edellyttää maahan tulevilta suomalaisilta todistuksia.

Suomesta Viroon matkustavalla on oltava mukanaan joko todistus täydestä koronarokotussarjasta tai todistus 72 tunnin sisällä tehdystä koronatestistä, jonka tulos on negatiivinen. Vaihtoehtoisesti myös todistus sairastetusta koronataudista käy.

Koronatodistusten tarkastaminen on Virossa poliisin ja rajavartiolaitoksen vastuulla.

Viron poliisin tiedottaja Annika Maksimov kertoo Taloussanomille, että esimerkiksi Tallinnan satamassa saattaa törmätä rajavartijoihin, jotka pyytävät esittämään jonkin edellä mainituista todistuksista.

– Satamassa ei ole mitään erityistä aluetta, johon Suomesta tulevien henkilöiden on mentävä näyttämään koronatodistustaan. Rajavartiolaitoksen viranomaiset tekevät pistotarkastuksia rajanylityspaikan ympäristössä ja pysäyttävät ihmisiä satunnaisesti.

Marjanpoimijoilla on todettu paljon koronaa.

Kainuun sote kertoo, että ulkomaalaisten marjanpoimijoiden keskuudessa on todettu kymmeniä koronatartuntoja.

Marjanpoimijoiden 74 hengen ryhmästä yhteensä 44:llä on koronatartunta. Tartunnat todettiin maanantaina tehdyllä pikatestillä.

Tartunnan piiriin kuuluvan ryhmän henkilöt on asetettu eristykseen tai karanteeniin. Ulkopuolisiin ei ole syntynyt tartunnan leviämiseen mahdollistamaa kontaktia.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas ehdottaa koronaennakkotestauksen ottamista käyttöön yleisötapahtumien yhteydessä.

– Jos epidemiatilanne huononee, tartuntoja on paljon ja joukkoaltistumisen riski on suuri, on ennakkotestaaminen nähdäkseni edullisempaa kuin altistumisten selvittäminen ja tartuntojen jäljittäminen.

Ennakkotestauksen avulla yhteiskuntaa voisi Broasin mukaan avata turvallisemmin ennen kuin rokotekattavuus nousee riittävälle tasolle.

Hänen mukaansa ennakkotestaus olisi tärkeää erityisesti tapahtumissa, joissa suuret joukot kokoontuvat.

– Tätä käytetään maailmalla hyvin paljon tapahtumiin liittyviin seulontoihin ja kyllä se mielestäni Suomessakin toimisi hyvin.

Ennakkotestaus sujuisi Broasin mukaan jouhevasti antigeenitesteillä eli niin sanotuilla pikatesteillä, jotka antavat testituloksen noin 10–30 minuutin kuluttua testin ottamisesta. Testi on edullinen. Yksi antigeeniliuska maksaa noin kymmenen euroa.