Reijo Ruokasen kolumni: Miksi Li Andersson välttelee vastuutaan?

Ei opetusministeri voi jättää opetushenkilökunnan turvallisuutta sen varaan, että kunnissa suhtaudutaan suopeasti opettajien toiveisiin jonojen ohittamisesta. Se on vastuun välttelemistä, kirjoittaa kolumnissaan Reijo Ruokanen.

”Opetusalan henkilöstön 2. rokotteen kannalta on oleellista tiedustella omasta kunnasta mahdollisuutta joko aikaistaa 2. rokotteen ottamista, tai ilmoittautua ylijäämärokotteiden ottajaksi, jolloin voi päästä rokotukseen jos päivän päätteeksi jää rokotteita käyttämättä.”

Näin lomaileva opetusministeri Li Andersson (vas) opasti opettajia Twitterissä maanantaina. Viime viikon torstaina Helsingin Sanomien haastattelussa hän otti voimakkaasti kantaa lähiopetuksen puolesta:

”Pidän outona, että taas kerran korona­keskustelussa lasten ja nuorten elämään liittyvät asiat nousevat ensimmäisenä toimenpiteenä julkiseen keskusteluun. Kun sen pitäisi olla viime­sijainen keino”, Andersson sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa 29.7.

Ymmärrän hyvin, että opetusministeri vaatii lähiopetuksen turvaamista. Niin hänen kuuluukin.

En ymmärrä, miksi opetusministeri ei vaadi, että opettajille järjestetään mahdollisuus rokotesuojaan ennen koulujen alkamista. Ei opetusministeri voi jättää opetushenkilökunnan turvallisuutta sen varaan, että kunnissa suhtaudutaan suopeasti opettajien toiveisiin jonojen ohittamisesta. Se on vastuun välttelemistä.

” Nyt pitäisi jo kyetä tekemään päätöksiä tilanteen mukaan ja varautua hieman tulevaankin. Jeesustelu ja hartaiden toiveiden esittäminen ei kelpaa.

Ei opetusministeri tietenkään rokotuksista päätä, mutta hallitus voi halutessaan niin tehdä. Opetusministerin tehtävä on huolehtia, että hallitus haluaa. Opetusministerin tehtävä on osoittaa niin voimakasta tahtoa, että kunnissa asia ymmärretään, vaikka hallituksessa päätöstä ei saataisikaan aikaan.

Li Anderssonin hyvä tarkoitus on yhtä arvokas kuin mikä tahansa hurskas toive ilman tekoja. Ei siitä mitään hyötyä ole, mutta ainakin itsestä tuntuu siltä, että kaikki voitava on tehty. Sillä lailla voi hämätä muitakin hyväuskoisia.

Opetusministerin vastuunpakoilu istuu hyvin hallituksen linjaan. Koronapassi on valmistelussa työ- ja elinkeinoministeriössä ja opetus- ja kulttuuriministeriössä. On vaikea keksiä perustetta sille, miksi passia valmistellaan vasta nyt. Korona rantautui Suomeen puolitoista vuotta sitten. Rokotukset alkoivat tämän vuoden alussa. Vaatii erityistä lahjakkuutta hoitaa koronapassiasia niin, että sen valmistelu on yhä kesken.

Hallitus teki koronakriisin alussa paljon päätöksiä, joiden avulla tautitilanne Suomessa saatiin pysymään kurissa. Paljon se teki typeryyksiäkin, mutta tilanne oli uusi ja hankala, joten erehtyminen oli ymmärrettävää.

Enää se selitys ei kelpaa. Nyt pitäisi jo kyetä tekemään päätöksiä tilanteen mukaan ja varautua hieman tulevaankin. Jeesustelu ja hartaiden toiveiden esittäminen ei kelpaa. Voi sillä toki saada omalta porukalta kiitoksia, mutta se ei liene olennaisinta. Eihän?

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

