Ylilääkäri ehdottaa ennakkotestausta tapahtumiin – näin pikatestit voisivat laskea tartuntoja

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan pikatestit nopeuttavat tartunnanjäljitystä ja epidemian torjuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas ehdottaa koronaennakkotestauksen ottamista käyttöön yleisötapahtumien yhteydessä.

– Jos epidemiatilanne huononee, tartuntoja on paljon ja joukkoaltistumisen riski on suuri, on ennakkotestaaminen nähdäkseni edullisempaa kuin altistumisten selvittäminen ja tartuntojen jäljittäminen, Broas perustelee.

Ennakkotestauksen avulla yhteiskuntaa voisi Broasin mukaan avata turvallisemmin ennen kuin rokotekattavuus nousee riittävälle tasolle. Hänen mukaansa ennakkotestaus olisi tärkeää erityisesti tapahtumissa, joissa suuret joukot kokoontuvat.

– Tätä käytetään maailmalla hyvin paljon tapahtumiin liittyviin seulontoihin ja kyllä se mielestäni Suomessakin toimisi hyvin.

Ennakkotestaus sujuisi Broasin mukaan jouhevasti antigeenitesteillä eli niin sanotuilla pikatesteillä, jotka antavat testituloksen noin 10–30 minuutin kuluttua testin ottamisesta. Testi on edullinen, sillä yksi antigeeniliuska maksaa noin kymmenen euroa.

Broasin mukaan ainoastaan näytteenottajien kapasiteetti asettaa rajoituksia testaukselle. Lapissa on kuitenkin saatu hyviä kokemuksia siitä, että testausvolyymi saadaan kasvatettua hyvinkin suureksi, jos testaus on suunniteltu ajoissa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

– Olemme pystyneet testaamaan sairaanhoitopiirimme kokoon nähden hurjan suuria määriä, noin 1 000 henkilön luokkaa päivässä. Totta kai se vaatii tekijöitä ja ennakkovarautumista. Isossa testaustarpeessa olemme sopineet esimerkiksi Rovaniemen kaupungin kanssa testauksesta.

Suurten yleisötapahtumien lisäksi ennakkotestausta voisi Broasin mukaan hyödyntää myös muissa riskialttiissa tilanteissa, kuten yökerhoissa.

– Se puoltaa paikkaansa tapahtumissa, joissa ollaan tiiviissä kontaktissa ja tartunnat leviävät helposti.

Testissä tulisi Broasin mukaan käydä noin vuorokautta ennen tapahtumaa. Pikatestien tulisi olla hänen mukaansa maksuttomia, sillä kyse on epidemian torjunnasta. Testaus voisi tapahtua esimerkiksi pop up -pisteissä, joihin voisi mennä testattavaksi ilman ajanvarausta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajan Oona Mölsän mukaan aluehallintovirasto ei voi edellyttää negatiivista koronatestitodistusta yleisötapahtumien yhteydessä, koska asiasta ei ole säädetty tartuntalaissa eikä se sisälly valtakunnalliseen hybridistrategiaan.

– Kyseiseen asiaan liittyy esimerkiksi yhdenvertaisuuslainsäädäntöä ja tietosuojalainsäädäntöä koskevia kysymyksiä, jotka täytyy nähdäkseni arvioida ja ratkaista valtakunnallisesti valtioneuvosto- ja eduskuntatasolla, Mölsä kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Lapissa antigeenitestejä on käytetty laajasti koronaepidemian aikana. Reilun 170 000 asukkaan sairaanhoitopiirissä on Broasin mukaan otettu keskimäärin 4 000-6 000 testiä per viikko. Broasin mukaan kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

– Se on nopeuttanut tartuntojen löytymistä, jäljitystyötä ja sitä kautta epidemian torjuntaa, Broas sanoo.

Broasin mukaan testejä on käytetty myös joukkoaltistumisten selvittämiseen, jolloin myös oireettomia altistuneita on pystytty testaamaan laajasti.

– Lisäksi käytimme testejä esimerkiksi helmikuussa MM-rallien yhteydessä. Silloin kaikki osallistujat kävivät testissä tulopäivänä ja kolmannen päivän kohdalla. Sitä kautta saatiin nopeasti tietoon, onko henkilö tartuttava vai ei, Broas kertoo.

Lapissa välimatkat kuntien välillä ovat pitkiä, ja antigeenitesti on mahdollistanut sen, että testejä voidaan tehdä pienissäkin kunnissa nopeasti.

Pikatestejä käytetään Lapissa laajasti.

Antigeeni-testi otetaan pcr-testin tapaan nenänielusta, mutta sitä ei tarvitse lähettää laboratorioon tutkittavaksi, vaan näytteen ottaja voi prosessoida testin ja tulos tulee 10–30 minuutissa. Antigeenitestit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan herkkyydeltään usein pcr-testejä huonompia, eli ne antavat enemmän vääriä negatiivisia tuloksia.

THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kertoi Ilta-Sanomille maaliskuussa, että antigeenitestit tunnistavat koronaviruksen parhaiten muutaman päivän sisällä tartunnasta, silloin kun oireet ovat juuri alkamassa tai alkaneet.

– Jos näyte otetaan liian aikaisin tai jos antigeenitesti tehdään liian myöhään, tulos jää negatiiviseksi eikä näytä alkavaa tai jo ollutta infektiota, Savolainen-Kopra sanoi.

Broasin mukaan testin hyvä toistettavuus ja nopeus korvaavat puutteita herkkyydessä.

– Jos testituloksen suhteen on epäilyjä, on testi helppo toistaa ja katsoa, että jos henkilö ei ensimmäisessä testissä ollut tartuttava niin onko hän tullut tartuttavaksi toiseen testiin mennessä.

Broas huomauttaa, että pcr-testin tapauksessa testitulos voi näyttää vielä pitkään positiivista, vaikka henkilö ei olisi enää tartuttava.

Nykyään myös kaupoista voi ostaa pikatestejä. Broasin mukaan Lapissa käytettävät testit eroavat kaupoista saatavista testeistä siinä, että sairaanhoitopiiri on validoinut testit yhteistyössä keskuslaboratorion kanssa ja ne on tarkoitettu ammattikäyttöön.