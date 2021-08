Helteet palaavat, näkee alan ammattilainen: ”Nyt kyllä on sellaiset merkit ilmassa”

”Jos milloinkaan helteitä uskaltaa elokuun lopulle ennustaa, niin nyt kyllä on sellaiset merkit ilmassa...”

Meteorologin mukaan päällemme on jälleen muodostumassa korkeapaine. Arkistokuva.

Elokuu avautui suomalaisille kosteana kuin Esterin ahteri ja koleana kuin pohjatuuli.

Mutta: hellettä pukkaa taas.

Vaikka moni heinäkuun trooppisten öiden uuvuttama kansalainen ei helteitä enää kaipaa, moni muu ei panisi pahakseen vanhan hyvän ajan maltillisia helteitä ennen kuin iho lopullisesti kesii ja syksy saapuu.

Helteistä on nyt heille hyviä uutisia.

Forecan meteorologi Kristian Roine pitää helteiden palaamista ”hyvinkin mahdollisena”.

Eikä vain hyvinkin mahdollisena, vaan enemmän kuin hyvinkin mahdollisena.

Roine ei odota helteitä siksi, että juuri valmistunut Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) kuukausiennuste lupailee elokuun jälkimmäisen puoliskon viikoille 1–3 astetta keskimääräistä lämpimämpää säätä.

– Se ei sinänsä kerro yhtään mitään korkeimmista päivälämpötiloista, sillä yhden viikon lämpötilojen keskiarvo voi muodostua myös lämpimistä öistä, Roine huomauttaa.

Roine perusteleekin helteiden paluuta omalla juurevalla tavallaan.

– Tässä on ihan lähiajan ennusteissa, loppuviikon ennustemalleissa, sellaisia 22–23 asteen lämpötiloja ja siitä on enää niin lyhyt matka hellelukemiin, että kyllä se on mahdollista jo tälläkin viikolla, että jossain menee helleraja rikki.

Ja silloin ollaan vasta päästy alkuun.

– Kun katsoo sitä kuukausiennustetta, niin jos päällemme on muodostumassa korkeapaine, kuten silmääni näyttäisi, että muodostuu pitkä korkeapainetilanne, jossa on aurinkoista ja lämmintä, niin hyvin voi syntyä hellettä elokuun mittaan.

Roine lämpiää omista sanoistaan.

– Jos milloinkaan helteitä uskaltaa elokuun lopulle ennustaa, niin nyt kyllä on sellaiset merkit ilmassa liittyen suursäätilaan ja korkeapaineeseen, että mahdollisuudet helteisiin ovat hyvät.

Kuluvan viikon keskilämpötilaan vaikuttavat vielä sateet.

– Mutta kun luvataan se 22–23 astetta, niin herkästi löytyy yksittäinen sääasema, jossa on vielä pari astetta lämpimämpää, joten jo tälle viikolla on pieni mahdollisuus, Roine ottaa ennustuksellista etunojaa.

Vaikka itäisessä Suomessa satoi tiistaina ja Itä-Lapissa voi keskiviikkona olla vain viisi astetta, lämmöt eivät ole kaukana idässä.

– Se helleaalto kuitenkin pysyy siellä idässä eikä pääse lähipäivinä pyörähtämään Suomen päälle.