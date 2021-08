Rokotekattavuus olisi Mika Salmisen arvion mukaan uuden strategian keskiössä. Varhila sanoo, että riittävää rokotekattavuutta ei ole vielä määritelty, joten sekin on vielä työn alla.

STM:n Kirsi Varhilan mukaan uudesta strategiasta puhuttaessa kyseessä on puhtaasti virkamiesvalmistelu, jossa THL on mukana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoi tänään IS:lle arvionsa Suomen uudesta koronastrategiasta.

Hän arvioi, että uuden koronastrategian keskiössä on mahdollisimman laaja rokotekattavuus. Tartuntaluvuilla ei enää ole yhtä suurta merkitystä kuin ennen ja parin kuukauden kuluttua pohditaan sitä, tarvitaanko tartunnanjäljitystä enää lainkaan. Rajoituksia on kuitenkin edelleen voitava ottaa käyttöön tarvittaessa.

Lue lisää: THL:n Mika Salmisen arvio: Tällainen on Suomen uusi koronastrategia

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kommentoi Salmisen näkemystä uudesta koronastrategiasta IS:lle sähköpostitse.

Miten realistiselta kuulostaa, että tartuntamääriä ei enää katsota, vaan keskitytään jatkossa sairaalahoitoa tarvitsevien määriin sekä kuolemantapausten määriin?

– Strategia laaditaan siihen syksyn tilanteeseen, kun meillä on riittävä rokotekattavuus. Meillä on voimassa oleva strategia, jonka pohjalta nyt toimitaan, Varhila vastaa.

Kansliapäällikkö viittaa hybridimalliin, joka Suomessa on ollut tähän mennessä käytössä. Siinä on tehty tarpeen mukaan alueellisia rajoituksia, joiden avulla tartuntaketjut on pyritty pysäyttämään. Keskeisessä roolissa on ollut myös tehokas tartunnanjäljitys.

Salmisen arvion mukaan hybridimalli olisi lähellä uutta syksyn strategiaa.

– Strategian päivitys on vasta virkavalmistelussa ja sitä käsitellään sote-ministeriryhmässä elokuun aikana, joten tässä vaiheessa asiaa on vielä liian aikaista kommentoida, Varhila jatkaa.

Rokotekattavuus olisi Salmisen arvion mukaan uuden strategian keskiössä. Parin kuukauden kuluttua olisi tarkoitus keskustella myös siitä, tarvitaanko tartunnanjäljitystä enää lainkaan. Mitä mieltä olette tästä?

– Riittävää rokotekattavuutta ei ole vielä määritelty, joten sekin on vielä työn alla, Varhila sanoo.

Hyvin radikaaleja toimia, kuten viime kevään kaltaista yhteiskunnan laajamittaista sulkemista, ei Salmisen mukaan kannata enää yrittää. Oletteko tästä samaa mieltä?

– Jos kyseessä on tämän hetkinen tilanne ja tämä variantti, niin voitaneen arvioida, Varhila kertoo.

Kansliapäällikkö kommentoi IS:lle viime viikolla, että deltavariantti uhkaisi Suomen avautumista jo nyt.

Hän luonnehti tuolloin, että ”osa väestöstä käyttäytyy tällä hetkellä edesvastuuttomasti, eikä rokotekattavuus ole riittävä. Siksi deltamuunnos tuottaa riskin.”

Salminen puolestaan arvioi tuolloin, että deltavariantti ei itsessään uhkaisi Suomen avautumista. Merkittävää on Salmisen mukaan se, kuinka paljon tartuntoja on kaiken kaikkiaan, ja kuinka moni niistä johtaa vakaviin sairastapauksiin.

Onko STM käynyt uudesta strategiasta keskustelua THL:n ja hallituksen vastuuministereiden kanssa?

– Kyseessä on puhtaasti virkavalmistelu, jossa THL on mukana, Varhila vastaa.

Hallitus kokoontuu torstaina käsittelemään koronatilannetta ja uutta koronastrategiaa. Keskusteluissa täytyy pohtia ainakin rajoitustoimien hyötyjä ja haittoja sekä tehdä yhteiskunnallista kokonaisarviota.

Suuri osa hallituksen ministereistä on vielä lomalla.

Muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) viettävät tällä hetkellä lomaansa. Pääministeri Sanna Marinin (sd) viimeinen lomapäivä oli viime perjantaina.

Pääministeri kommentoi Uutissuomalaiselle eilen, että koko hallitus kokoontuu torstaina koronatilanteen takia kuulemaan katsausta tauti- ja rokotustilanteesta.

Koronan hybridistrategiaa on Marinin mukaan tärkeää päivittää, jotta siinä voidaan ottaa huomioon kasvava rokotuskattavuus ja virusvarianttien tuomat haasteet. Päivityksessä korostuvat hänen mukaansa paikalliset toimet, ja siitä päätetään elokuun puolivälissä.