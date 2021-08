Apulaisylilääkäri: he joutuvat nyt koronatartunnan takia sairaalaan

Sairaalahoitoa saavat yhä nuoremmat koronatautiin sairastuneet. Maanantaina liki 60 prosenttia sairaalahoidossa olevista oli perusterveitä, Husin apulaisylilääkäri kertoo.

Deltavariantti vie sairaalaan entistä nuorempia ja perusterveitä, kertoo Husin infektiotautien apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Eeva Ruotsalainen.

Maanantaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli 24 koronainfektion vuoksi sairaalaan joutunutta. Heistä yksi on siirtynyt teho-osastolle hoitoon.

– Kun vertaa tätä entiseen, niin heinäkuussa meillä on ollut päivittäin vuodeosastoilla 9–13 potilasta. Ja nyt on 24. Perusterveydenhoidon sairaaloissa on lisäksi seitsemän koronapotilasta, hän toteaa.

Koko Suomessa reilun kuukauden aikana koronapotilasmäärät ovat erikoissairaanhoidossa nelinkertaistuneet: tiistaina oli 84 koronapotilasta, joista teho-osastoilla 7.

Potilasmäärät ovat nousseet, mutta uutena asiana myös sairaalapotilaiden profiili on muuttunut deltavariantin myötä.

Husin alueella erikoissairaanhoidossa oli maanantaina 24 potilasta, joista yksi on sittemmin siirretty tehohoitoon.

Erikoissairaanhoidossa olevista Husin koronapotilaista valtaosa, 75 prosenttia (18 potilasta) ei ole saanut kumpaakaan rokoteannosta. Loput 25 prosenttia sairastui rokotteen läpi. Käytännössä se tarkoittaa viittä yhden rokoteannoksen ja yhtä kahden rokoteannoksen läpi sairastunutta.

Deltavariantin aiheuttamaan koronavirusinfektioon voi sairastua yhdestä rokoteannoksesta huolimatta. Tutkimuksen mukaan yksi rokoteannos antaa 33 prosentin suojan deltan aiheuttamaan oireiseen tautiin sairastumiselta. Kaksi rokoteannosta antaa jo 81 prosentin suojan. Juuri siksi täysi rokotussarja tulee viedä loppuun.

– Yksikin rokoteannos onneksi antaa jo hyvää suojaa vakavalta taudilta. Jos kuitenkin sairastuu yhden rokotteen läpi sairaalahoitoa vaativaan koronainfektioon, rokote voi kuitenkin estää vielä vakavamman taudin eli tehohoitoon johtavan sairastumisen, Ruotsalainen kertoo.

– Tartuntatapaukset ovat nousseet nyt muutaman viikon aikana eksponentiaalisesti. Tulevat viikot näyttävät, mikä tulee olemaan sairaalakuormitus vuodeosastoilla ja tehoilla, Ruotsalainen sanoo.

Viime viikkoina Husin sairaaloiden teho-osastoilla on ollut 0–6 koronapotilasta. Britanniassa asiantuntijat ovat kertoneet, että heillä tehohoidossa on yhä enemmän jopa alle 30-vuotiaita. Nuoria aikuisia on kehotettu ottamaan rokotussarja.

– Varmasti rokotteiden ansiosta tehohoitoon joutuneiden määrä on vähäisempi. Mutta nuoria aikuisia kuitenkin joutuu vuodeosastoille sairaalahoitoon, Ruotsalainen sanoo.

Maanantaina Husin sairaaloissa koronapotilaiden ikäjakauma oli yhtä lukuun ottamatta 25–81 vuotta. Suurin osa (liki 60 prosenttia) Husin erikoissairaanhoidon viime viikkojen koronapotilaista on ollut alle 50-vuotiaita.

Alle 19-vuotiaita oli maanantaina sairaalahoidossa yksi. 20–39-vuotiaita oli sairaalassa 38 prosenttia (9 potilasta) kuten myös 40–59-vuotiaita. Yli 60-vuotiaiden osuus oli 20 prosenttia, mikä tarkoittaa viittä potilasta.

Kahteen kuukauteen Husin alueilla hoivalaitoksissa asukkailla ei ollut todettu koronaryppäitä, mutta viime viikolla todettiin kahdessa palvelutalossa kaksi koronarypästä. Tämä huolestuttaa Ruotsalaista senkin takia, että kuolleisuus on suurinta perussairailla ja ikääntyneillä.

– Kun koronavirusta kiertää nyt väestössä huomattavasti enemmän, tämä voi heijastua myös vanhempien ikäluokkien sairastumiseen.

Eilen maanantaina Hus-sairaaloissa olleista koronapotilaista liki 60 prosenttia oli perusterveitä. Muutos on merkittävä, sillä aiemmin koronatartunta vei sairaalahoitoon erityisesti riskiryhmiin kuuluvia perussairaita ihmisiä.

– Perusterveillä voi olla vakavaa tautia lisäävänä yksi merkittävä riskitekijä eli huomattava ylipaino, Ruotsalainen kertoo.

Liki 40 prosentilla Husin koronapotilaista painoindeksi oli yli 40. Painoindeksi on pituuden ja painon suhde. 170 cm pitkällä ihmisellä painoindeksiksi muodostuu 40, jos painoa on 116 kiloa. Merkittävästä ylipainosta puhutaan, kun painoindeksi on yli 30.

– Riskitekijä on ollut tiedossa ja sen takia merkittävästi ylipainoisia on kehotettu hakemaan rokote silloin, kun riskiryhmät saivat lääketieteellisin perustein rokotteen ennen muuta väestöä.