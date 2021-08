Itäisessä Suomessa on satanut vuorokaudessa puolen elokuun vedet.

Pahaenteisen nimen ”Synkkä möykky” saanut harvinaisen märkä matalapaine etenee parhaillaan pitkin Suomen itärajaa.

Noin 500–1 000 kilometriä leveän rintaman painopiste on Venäjällä, vasen siipi Suomessa.

Vasen reuna tunkeutui Etelä-Karjalaan maanantaina illalla ja Synkkä möykky alkoi siivuttaa Suomea vetisellä juustohöylällään.

Tiistaina aamupäivällä se oli saavuttanut Kainuun ja Koillismaan tasan.

– Runsaimman sateen länsireuna on kulkenut Mikkelin–Kuopion linjalla, kertoo Forecan meteorologi Kristian Roine.

Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven mittausasemalla satoi tiistaina keskiyöstä aamupäivään 39,9 milliä.

Enemmänkin oli synkimmissä ennusteissa ennustettu.

– Nyt sade on heikkenemässä siellä. Rintaman takapuolella tulee vielä hajanaisia sateita, mutta jos katsoo Etelä-Karjalan lukemia, ei sademäärä Pohjois-Karjalassa paljon 40 millistä enää nouse, Roine arveli kello 10 jälkeen.

Mekrijärvi oli tuolloin Suomen märin paikka.

Tilanne kuitenkin muuttui, sillä puoli tuntia myöhemmin kello 11 ohi kiilasi Ilomantsin Pötsönvaara lukemalla 46,3 milliä.

Elokuu on perinteisesti Suomen sateisin kuukausi. Sen keskimääräiset sademäärät ovat Etelä- ja Keski-Suomessa 60–70 milliä.

Synkkä möykky pudotti yhdessä vuorokaudessa yli puolet normielokuun sateista.

Rintama möykkelehtii yöllä ja keskiviikkona Itä-Lapissa. Sielläkin vedentulo on runsasta.

Roineen mukaan Synkkä möykky ei ollut kooltaan poikkeuksellisen laaja, mutta se oli tavallista matalapainetta tuntuvasti voimakkaampi.

Syynä olivat isot lämpötilaerot.

Etelä-Venäjällä ja Ukrainassa syntyneeseen matalapaineeseen virtasi kuumaa ilmaa itäiseltä Välimereltä, kun taas matalan länsipuolella ilmamassa on viileämpi.

Ja itäpuolella lämpimämpi.

– Itä-Lapissa voidaan huomenna jäädä vain viiteen asteeseen, mutta parisataa kilometriä idempänä on parikymmentä astetta.

– Pohjois-Makedoniassa oli eilen 44 astetta ja Kreikassakin yleisesti yli 40 astetta, Roine vertaa.

Lämmin ilmamassa on koko ajan lähellä Suomea, Pietarissa ja Laatokan päällä, mutta ei Roineen mukaan ole siirtymässä sieltä Suomeen.

– Olemme nyt pysyvästi täällä kylmemmällä puolella.

Alun perin Synkkä möykky sai vetensä valtamerien haihduttamisen seurauksena. Roineen mukaan on täysin mahdoton sanoa, mistä päin valtameriä yksittäisen matalapaineen vedet ovat peräisin.

Haihtumisvesiä ei ole märkäkorvamerkitty.

– Matalapaineen voimakkuus johtuu karkeasti sanottuna lämpötilaeroista, Roine selittää Synkän möykyn alkusyitä.

Mitä voimakkaampi, sen märempi. Synkkä möykky pitää sisällään runsaasti makedonialaista ja kreikkalaista lämpöä.

Matalapaineen elinikä lasketaan päivissä, joskus ”joissakin viikoissa”.

Roineen mukaan matalapaine on periaatteessa ”kone”, jonka tehtävä on sekoittaa erilämpöiset ilmamassat. Kun lämpötilaerot sekoituksessa loiventuvat, matalapaine kuolee pois eli se on satanut itsensä kuiviin.

Näin käy myös Synkälle möykylle, joka vääjäämättä on liittymässä kuolleiden matalapaineiden kerhoon.