Köyhästä perheestä noussut miljonääri Anders Wiklöf esittelee Ilta-Sanomille, millaista on hänen arkensa hulppeilla tiluksilla.

Maarianhamina

Anders ja Rita Wiklöf menivät naimisiin 1978. Nuori autokauppias ei tehnyt vaikutusta appiukkoon, joka tahtoi suojella tytärtään. Hän vaati, että avioehto on allekirjoitettu ennen kuin kirkon kellot soivat Maarianhaminassa.

Anders Wiklöf täytti 75 vuotta kaksi viikkoa sitten.

Sittemmin sulhasesta on tullut Maarianhaminan ja koko Ahvenanmaan rikkain, Ålandsbankin pääomistaja, joka viime vuosina on nostanut yhtiöistään pääoma- ja ansiotuloja yli viisi miljoonaa vuodessa.

Avioehto on yhä, mutta se on turha.

– Vaikka tulisi Madonna ovelle kuiskuttelemaan, pidän minä Ritastani kiinni, Wiklöf sanoo.

Hän perusti 23-vuotiaana maarianhaminalaisen asuintalon kellariin pienen autoliikkeen, Bilcenterin, jossa alkoi myydä Mercedes Benzejä vuonna 1970.

Aika oli oikea, sillä lisääntyvä merenkulku Manner-Suomen ja Tukholman välillä kasasi markkoja varustamoista kuululle Ahvenanmaalle, ja niillä markoilla ostettiin mielellään hienoja autoja.

” Viime vuonna Anders Wiklöfin kokonaan omistaman Wiklöf Holdingin liikevaihto oli 247,4 miljoonaa euroa pandemiasta huolimatta, ja se työllisti lähes 700 ihmistä.

Kun Wiklöf ei saanut Ålandsbankenista lainaa Bilcenteriä varten, hän tulistui ja vannoi omistavansa vielä joskus Ålandsbankenin. Autokauppiaana hän piti ovet aina auki ja osti voitoillaan Ålandsbankenin osakkeita, kunnes 1983 nousi pankin hallintoneuvostoon.

40-vuotispäivillä 1986 appiukko Boris vinkkasi silmää, että ei tainnut olla fiksu veto se avioehto.

1986 Wiklöf lopetti työt autokaupassa ja siirtyi isommille vesille. 1990 perustettu yritysryväs Wiklöf Holding hallitsee ruotsinlaivojen tax-free-kauppoja, toimittaa alkoholia Alkoon ja Ruotsiin Systembolagetiin, myy armeijan vaatteita Libanonissa, rakentaa halleja, pyörittää hotelleja ja hallitsee Ahvenanmaan tukku- ja päivittäistavarakauppaa.

Anders Wiklöfiä kutsutaan usein Ahvenanmaan kuninkaaksi.

Helikopterifirmansa hän myi juuri valtion FinnHemsille.

Bentley rullaa pehmeästi pihaan, kun Ilta-Sanomien toimittaja ja kuvaaja odottelevat tennisareenalla Anders Wiklöfiä kokouksesta.

Tennisareena on yksityiseksi rakennukseksi valtava.

Ahvenanmaan kuninkaaksi usein tituleerattu miljonääri on iloinen, että Ahvenanmaa kiinnostaa mantereen mediaa.

– En osaa maalata, mutta tämä on taideteokseni, hän esittelee areenaa, jolla on istumapaikat 1 800:lle, mutta konserteissa tilaa on löytynyt jopa 4 000:lle.

Ei hän varsinaisesti edes pelaa tennistä, mutta areenalle hän kutsuu vieraita ja voi siellä konserttejakin järjestää syntymäpäivinä tai Itämeri-säätiönsä Östersjöfondetin varainkeruuta varten.

"Pelaan tennistä vain Wimbedon-voittajien kanssa”, Wiklöf vitsailee. Hän on järjestänyt veteraanitennisotteluita ja puuhaillut formuloita Ahvenanmaalle.

Arkkitehti Folke Wickström sai päivälliskutsuilla innostuksen lautasen kaarevasta muodosta, ja kohta kesäpaikan suurta kalliota jo räjäytettiin. Areena laskeutuu kallion sisään niin kuin Temppeliaukion kirkko Helsingissä.

Sauli Niinistö kuvaili areenaa maailman kahdeksanneksi ihmeeksi, Staffan Bruunin kirjoittamassa Wiklöfin elämäkerrassa sanotaan. Täällä ovat käyneet kaikki presidentit Ahtisaaresta lähtien ja liuta maailmantähtiä.

Tuolinhupuissa lukee Andersudde, ja hämähäkit ovat kietoneet niiden ympärille seittinsä pandemian aikana.

Wiklöf, muurarin poika, katsoo areenansa kiviä lämpimästi.

– En tiedä, kuinka rikkaita te olette, mutta takaan, että olen ollut köyhempi kuin te, hän sanoo ja puhuu varmasti totta.

” Minulla oli maailman paras lapsuus. En vaihtaisi sitä mihinkään, Wiklöf sanoo.

Hän syntyi Maarianhaminassa 1946 köyhään perheeseen. Isä oli talvet työttömänä, koska tuolloin muuraaminen ei kylmällä säällä onnistunut. Sokea äiti kouluttautui myöhemmin hierojaksi.

Hän vakuuttaa jatkuvasti muistavansa yhä tarkkaan, millaista köyhän arki on. Jotenkin se tuntuu uskottavalta, vaikka Wiklöf nousi miljonääriksi jo 1970-luvulla.

Kivet ovat kallion räjäytystöistä.

Tennisareenan vip-tilassa työläislapsuutta ei voi haistaa. Kaikki seinät ovat lasia, lattialla valtava itämainen matto. Tyylikkäiden pronssipatsaiden lomassa on ruma pysti. Sen hyvä ystävä Björn Borg sai, kun hänet nimettiin vuosisadan urheilijaksi Tukholman Globenissa 2000.

Tennispelaaja Björn Borg valittiin Ruotsissa vuosisadan urheilijaksi. Wiklöf oli mukana.

Wiklöf oli gaalassa hänen seuralaisenaan, ja gaalan jälkeen Borg sanoi Wiklöfille, että ota sinä tuo rakkine.

Vip-huoneen toisella puolella on suuri merenrannalle laskeutuva terassi. Kirkkaan veden pohjassa levät kukkivat, mikä surettaa Wiklöfiä. Lahden toisella puolella määkivät lampaat.

Areenan vip-tilaa kehystää suuri terassi, joka jatkuu rantaan saakka kuin pengerrettynä. Andersudde on niemennokka Järsön saaressa. Areena on lahden äärellä, talo taas avomeren rannalla.

Wiklöfin ”mökki” Andersudde on omituinen yhdistelmä prameutta ja kotikutoisuutta. Täällä yhdistyy Ranskan Riviera ja Ahvenanmaan saaristolaisperinne.

Suihkulähteet pulputtavat, robottiruohonleikkurit pörräävät ja näyttävät laventeli-istutukset kertovat tarinaa suuresta menestyjästä.

Sisään ajetaan kuin brittiläiseen kartanoon.

Rantaviiva taas on koskematon. Tätä etelämmäs Ahvenanmaalla ei tietä pitkin pääse. Avomeri on aava ja täydellinen. Muutaman minuutin venematkan päässä on pienellä saarella heidän alkuperäinen mökkinsä, kalastajamökki, jossa ei ole sähköjä.

Suihkulähde pulputtaa. Lammessa ui karppeja.

Andersudden seinät ovat täynnä taideaarteita, joista täytyy kirjoittaa oma juttunsa, mutta aurinkoisena kesäpäivänä näkymä merelle on melkein maalauksia upeampi.

Tavallisesti Andersuddessa käy paljon vierailijoita, ja Wiklöf esittelee mielellään taidekokoelmaansa, mutta pandemian ajan ovet on pidetty säpissä.

Rautapalkki kannattelee 160-kiloista kristallikruunua, johon Wiklöf sai innoituksen Nizzan kuuluisasta hotelli Negrescosta, jossa hän kertoo käyneensä ainakin 400 kertaa.

Hän ei poistu Ahvenanmaalta kuin Nizzaan, mantereelle ja Ruotsiin. Nyt hän on pysynyt saarellaan koko pandemian.

Sisällä näkee, että täällä myös eletään: pöydät notkuvat kirjoja, keittiön pöydällä on mittalusikkasetti ja muovilaatikollinen reseptikortteja. Ikkunalaudalla on Harley Davidson -kahvimuki.

Andersudde ei ole kartano, palatsi tai linna vaan alun perin 250-neliöinen omakotitalo, jonka Wiklöfit laajensivat 700-neliöiseksi. Wiklöfille se on stuga, mökki, jolla voi näppärästi piipahtaa, sillä Maarianhaminassa sijaitsevasta lapsuudenkodista ei aja tänne kuin kymmenen minuuttia.

Wiklöfit viettävät Andersuddessa paljon aikaa ympäri vuoden.

Käsinojalla on hopeapystejä Ruotsin kuningashuoneelta, kaapissa Åbo Akademin kunniatohtorin silinteri ja yhteiskuva Paavo Lipposen kanssa. He soittelevat viikoittain.

Eräässä salissa on sohvapöydällä nachokulhon vieressä Bill Clintonin syntymäpäivälahjaksi lähettämä lasivati.

– En minä nachoja syö, ne ovat nuoremmille.

Heinäkuun lopussa 75 vuotta täyttänyt Wiklöf naureskelee, miten paketin tullimaksujen maksu teetti työtä. Hän vetää pikkutakkinsa povitaskusta kirjekuoren Clintonilta. Kuoressa on Clintonin allekirjoitus ja painettu teksti, ettei entinen presidentti maksa postimaksua.

– On tärkeitä ihmisiä ja sitten on tärkeitä ihmisiä, hän kujeilee.

Kaksikymppisenä autokauppiaana hän pyöräili öisin ympäri Maarianhaminaa laskuja toimittaen, koska postimerkkeihin saatikka omaan autoon ei ollut varaa.

Clintonin hän kutsui syntymäpäiväkonserttiinsa 2019 puhumaan ympäristöstä. Hän päätti, että kyllä juhliin muutakin kuin musiikkia tarvitaan, joten hän päätti aloittaa soittokierroksen isosti.

– Minua pidettiin hulluna, Wiklöf sanoo.

Clinton suostui ja saapui Ahvenanmaalle puhumaan. Siitä asti he ovat olleet ystäviä, soitelleet ja kirjoitelleet, Wiklöf kertoo. Clinton kutsui hänet Amerikkaan syntymäpäivilleen, mutta pandemian vuoksi ei voi matkustaa.

Vaasin pohjassa on Bill Clintonin allekirjoitus.

Wiklöf ei oikeastaan puhu englantia, mutta Clinton on kärsivällinen ja opettaa kieltä Wiklöfille.

– Hän on kiltti ja puhuu hitaasti.

suomenruotsalaisista osa antaa haastattelut periaatteesta ruotsiksi, mutta Wiklöfin kanssa se on ainoa vaihtoehto. Hän osaa yhden sanan suomea, ja se on hyvityslasku.

Wiklöf ei ole käynyt kuin kahdeksan vuotta kansakoulua ja Vaasassa viikon verran kokkikoulua.

Pääomaa on monenlaista, eikä Anders Wiklöf suinkaan ole miljonääri vain rahassa.

Anders Wiklöfillä on kaksi Bentleytä. Eikö hän ollut vanhoja Mersu-miehiä? - Kyllä töiden tuloksesta pitää voida nauttiakin, hän vastaa naureskellen.

Hän tuntee kaikki, ja kaikki vaikuttavat pitävän hänestä. Kun hän ulkoiluttaa aamulla koiraansa Bjösse IV:tä, hän juttelee yleensä 30–40 ihmisen kanssa. Rita välillä kummastelee, miksi kestää, hän kertoo.

Ahvenanmaalla on 30 000 asukasta, joten piirit ovat pienet. Wiklöf on asunut saarella aina.

Ahvenanmaa täytti kesäkuussa sata vuotta, ja Wiklöf äänestettiin vuosisadan ahvenanmaalaiseksi elävien ja kuolleiden joukosta.

” Kun ihmisille on mukava, se palkitsee. Yrityksen siivoojaa ja toimitusjohtajaa on kohdeltava aivan samalla arvostuksella, hän sanoo.

Rahan kasautumisen logiikka on helpompaa ymmärtää kuin se, miten meren keskellä saarella kasvanut kouluttamaton työläisperheen poika ui Ruotsin kuninkaanlinnaan ja Suomen presidenttien tykö.

Anders Wiklöfin tausta on vaatimaton. Pariskunnan ensimmäinen mökki, pelkistetty kalastajamökki, jossa ei ole sähköjä, on viiden minuutin merimatkan päässä.

Miten tuollainen sosiaalinen pääoma kasataan?

– Sain sen kotoa, Wiklöf sanoo.

Hän puolustaa ylitsevuotavan ystävällisyyden strategiaa. Kun ihmisille on mukava, se palkitsee. Yrityksen siivoojaa ja toimitusjohtajaa on kohdeltava aivan samalla arvostuksella, hän sanoo.

Snälla vän, ystävä hyvä, Wiklöf toistelee puheessaan ja läimäyttää olkavartta. Hän on ystävällinen ja kohtelias mutta ei lainkaan lipevä.

Hän kertoo oppineensa seurustelemaan isojen kihojen kanssa Ålandsbankenin hallintoneuvostossa, johon hän nousi kolmikymppisenä pitkätukkana. Muut olivat vanhoja varustajia, Ahvenanmaan kermaa.

Uima-altaan vesi on lämmintä. Kallion ympäröimä vesi lämpenee liiaksikin, joten Wiklöfit pulahtavat mieluummin mereen.

Raha vetää puoleensa rahaa ja liimaa rikkaita yhteen. Volvon hallituksen puheenjohtaja Anders Wall on Wiklöfin parhaita ystäviä, ja heidän tarinansa alkoi 1981 Wallin 50-vuotispäiviltä, johon Wiklöf sai kutsun.

Wiklöf kummasteli, miksi nuori autokauppias kutsuttiin seurapiirijuhlaan. Wall vastasi, että he ovat samanlaisia, työläisperheen lapsista johtajiksi nousseita.

Ruotsin kuningasperheeseen Wiklöf tutustui, kun hän sai kuninkaalta Pohjantähti-ritarikunnan kunniamerkin kiitokseksi työstään Itämeren hyväksi ja kutsun juhlapäivälliselle linnaan Silvian ja Kaarle Kustaan viereen. Kun prinsessa Victoria tuli Ahvenanmaalle, hän pyysi Wiklöfin mukaansa Kastelholman linnaan ja syömään.

– Hän on oikein mukava, Wiklöf kertoo.

” Hän maksaa mielellään veroja, liputtaa hyvinvointi­valtion puolesta ja kehuu Sanna Marinin hallitusta ja sen koronatoimia.

Wiklöfeillä ei ole lapsia, mutta suku on tärkeä. Anders Wiklöfin isoveli Lars eli Lasse (1944–2008) teki pitkän poliittisen uran Ahvenanmaalla sosiaalidemokraattien riveissä. Hän toimi useamman kauden Ahvenanmaan maakuntahallituksessa talousministerinä, johti Ahvenanmaan sosiaalidemokraatteja ja istui vuosikymmenet Ahvenanmaan maakuntapäivillä. Hän sai yhtenään jäävätä itsensä, kun Wiklöf Holdingin hankkeita käsiteltiin.

Hänen poikansa Peter on perheelle läheinen.

– Me soittelimme neljä viisi kertaa päivässä, Wiklöf kertoo veljestään.

– Edellisestä puhelusta saattoi olla vain tunti, kun hän soitti ja tahtoi tietää, mitä olen tehnyt sitten viime puhelun, Wiklöf kertoo veljestään.

Kun Anders Wiklöfin veli kuoli, viisi valtiota laski seppeleen haudalle ja Maarianhamina oli surulippuja täynnä. - Silloin ymmärsin, miten tärkeä hän oli niin monille.

Veljen kuolema oli kova pala.

Anders Wiklöfiä puoluepolitiikka ei koskaan kiinnostanut. Ei hän demari ole, mutta ei myöskään perinteinen kapitalisti. Hän maksaa mielellään veroja, liputtaa hyvinvointivaltion puolesta ja kehuu Sanna Marinin hallitusta ja sen koronatoimia. Juha Sipilä taas yritti johtaa maata kuin yritystä, eikä se niin toimi, Wiklöf sanoo.

Moniin poliitikkoihin hän myöntää tutustuneensa veljensä kautta. Vaikka Anders Wiklöf ei ole poliitikko, on selvää, että kauppaneuvos Wiklöfin sana painaa niin Ahvenanmaalla kuin sen ulkopuolella. Eksentrinen miljonääri tekee Ahvenanmaata näkyväksi.

” Tietokonetta tai sähköpostiosoitetta hänellä ei ole – puhumattakaan sosiaalisen median tileistä.

Kultakello lyö omaa aikaansa Wiklöfin ranteessa. Hän sai sen myyntipalkintona Veholta 1970-luvulta asti hän pitänyt sitä tunnin etuajassa.

Onko se siis Moskovan ajassa?

– Nej, nej, nej. Se on minun ajassani. Minä vähän huijaan itseäni. Minulla on tunti enemmän aikaa päivässä. Pieni itsepetos, hän naureskelee.

Suurten ikäluokkien Anders Wiklöf on ehdottomasti vanhanaikainen. Tietokonetta tai sähköpostiosoitetta hänellä ei ole – puhumattakaan sosiaalisen median tileistä.

Vanha iPhone soi koko ajan, ja hän puhuu kuulokkeisiinsa. Kun näppäin-Nokia meni rikki vajaat kymmenen vuotta sitten, hänelle myytiin kaupan ainut näppäimin varustettu puhelin eli Doro. Sillä Wiklöf hälytti vahingossa apua.

– Täytyi mennä puhelinkauppaan ja sanoa, että okej, otan iPhonen. Mutta olin viisastunut.

Hän osti kaksi: kun ensimmäinen meni rikki, hänellä oli toinen vastaava.

Sukulaistyttö naureskeli melkein kymmenen vuotta vanhalle puhelimelle jouluna, Wiklöf kertoo selvästi ylpeänä pieninäyttöisestä puhelimestaan.

Anders Wiklöf esittelee lahjojaan Steinwayn flyygelillä. Hän osaa yhden psalmin. Taustalla Helene Schjerfbeckin maalaama englantilaisnainen.

Sähköposteista ja aikatauluista huolehtii sihteeri Tina, joka on huolehtinut käytännön asioista jo 30 vuotta. Wiklöfillä ei ole kalenteria eikä kiirettä.

Eläkkeelle jäänti ei voisi häntä vähempää kiinnostaa, mutta ei hän toimistolle enää joka päivä mene.

Hänellä on varaa aikaan, ja hän viettää kanssamme koko päivän.

– Ajakaa te ensin. En voi ajaa edeltä, kun ajan niin lujaa, Wiklöf sanoo.

Ylinopeussakkoja Wiklöf on pulittanut valtion kassaan satojatuhansia, mutta sille hän viittaa kädellä. Kerran meni ajokortti, jolloin hän osti Vespan.

Ajamme Wiklöfin Byggvaruhusetin pihaan. Wiklöf parkkeeraa Bentleyn neljän ruudun keskelle.

Byggvaruhuset myy ahvenanmaalaisille kaikkea, mitä rakentamiseen ja veneilyyn voi tarvita. Pandemian aikaan kauppa on käynyt hyvin.

– Ai, ajattelin että tämä musiikki on minulle, hän naureskelee, kun astumme sisään ja fanfaari soi, mutta kuulutus kertoo rautakaupan menevän kohta kiinni.

Wiklöf kyselee henkilökunnan kuulumisia ja asiakkaalta mielipiteitä ruuveista. Varastossa hän esittelee hallia, joka on hänen omistamansa Pohjanmaalla toimivan Best-Hallin tekemä. Synergiaa, hän nyökyttelee.

” Lihatiskillä ostetaan koiralle, Bjösse IV:lle, sisäfileetä. Se maksaa viisikymppiä kilo, mutta Bjösse ansaitsee vain parasta.

Sitten mennään ruokakauppa Kantarelleniin, jonka Wiklöf myös omistaa.

Lihatiskin työntekijä näyttää Wiklöfin rakkaan Bjösse IV:n kuvaa, jonka Wiklöf lähetti henkilökunnalle joulukorttina.

Kysyn, onko ahvenanmaalaisten päivittäistavaroiden toimittaminen nappikauppaa vai hyvää liiketoimintaa, ja hän vastaa tiukasti, että kaikki on aina hyvää bisnestä.

Erikseen on sitten hyväntekeväisyys, mutta sitä tehdään omilla, ei konsernin rahoilla.

– Ettei kukaan voi sanoa, että lahjoitan voittoja pois.

Hän tukee Ahvenenmaan liikuntaa ja kulttuuria yli puolella miljoonalla vuosittain.

Wiklöf Holdingin tytäryhtiöillä on 700 työntekijää.

Wiklöf pakkaa kärryyn greippejä ja Atrian jauhelihaa. Lihatiskillä ostetaan koiralle, Bjösse IV:lle sisäfileetä. Se maksaa viisikymppiä kilo, mutta Bjösse ansaitsee vain parasta.

Lihatiskin myyjä hakee tiskin takaa kuvan Bjössestä, valkoisesta coton de tuléarista. Tovin rupattelun jälkeen myyjä teippaa Bjössen valokuvan, Wiklöfin lähettämän joulukortin kaupan takaseinään kiinni. Sieltä Bjösse vahtii lihatiskin menoa kuin hallitsija taulustaan.

Bjösse IV on kolmivuotias. Ensimmäisen Bjössensä Anders Wiklöf hankki vuonna 1963.

– Joka sen ottaa pois, saa potkut, Ahvenanmaan kuningas vitsailee.

Wiklöf maksaa tiskillä kuten kuka tahansa.