Tältä näyttää Suomen koronatilanne nyt – katso maanantain tiedot

Suomessa raportoitiin maanantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan 345 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 935 tartuntaa, mikä on 3 210 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 107 666.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on Suomessa 93 ihmistä, joista tehohoidossa on seitsemän. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista 28 ihmisellä, mutta tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 66,2 prosenttia Suomen väestöstä.

Toisen rokoteannoksen on saanut 35,2 prosenttia suomalaisista, mikä tarkoittaa noin 1,95 miljoonaa ihmistä.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuusluku on noin 125, kun sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla se oli noin 67.

Ilmaantuvuusluku on suurin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa luku on noin 205. Ilmaantuvuus on yli sadan Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Kainuussa. Matalinta ilmaantuvuus on edelleen Keski-Pohjanmaalla (15,5).

THL on muuttanut suositustaan koronakaranteenin kestosta. Karanteenin kestoksi suositellaan nykyisen 14 vuorokauden sijaan nyt kymmentä vuorokautta. Muutos suositukseen tulee voimaan tänään.

THL:n mukaan uusi tieto on osoittanut, että lyhyempi karanteeniaika on riittävä. Perusoikeuksia voi rajoittaa vain lakiin perustuen ja välttämättömistä syistä, tiedotteessa muistutetaan.

Joissakin tilanteissa pidempi karanteeniaika voi yhä olla perusteltu. Päätöksen karanteenin kestosta tekee THL:n mukaan aina tartuntatautilääkäri tapauskohtaisesti.

Toukokuussa voimaan tulleen ohjeen mukaan karanteeni ei ole välttämätön rokotuksen saaneen tai koronainfektion sairastaneen kohdalla.

SAIRAALAHOITOA koronavirustartunnan takia vaativien määrä on noussut perjantaista 28 henkilöllä. Sairaalahoidon tarpeen kasvu on merkittävä etenkin siksi, että viimeaikainen tartuntamäärien räjähdysmäinen kasvu ei ole aikaisemmin juuri näkynyt potilasmäärissä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo, että potilasmäärät ovat nousseet Husinkin alueella selkeästi viime viikonloppuun nähden.

– Ei siitä mitään epäilystä ole, etteikö sairaalahoidon tarve ole noussut. Pakko sitä on huolestuttavana pitää, kun tartunnat nousevat hyvin nopeasti, vaikka ehkä sairaalahoidon tarpeen nousu on hitaampaa kuin se keväällä oli, kun nyt on sentään väkeä rokotettu.

Lehtosen mukaan koronan neljännellä aallolla on vielä potentiaalia tuottaa lisää sairaalapotilaita.

– Realiteetti on kuitenkin, että vaikka ihan samaa tahtia sairaalahoidon tarve ei lisäänny kuin keväällä, tarpeeksi kun tulee tautitapauksia, niin tulee myös potilaita. Meillähän ovat tartuntaluvut menneet koko ajan ylöspäin, eikä käännettä vielä ole näkyvissä, eli valitettavasti todennäköisesti sairaalahoidon tarve tulee kyllä kasvamaan.

Lehtonen pitää todennäköisenä Uudenmaan alueen siirtymistä leviämisvaiheeseen. Leviämisvaihe on koronaepidemian korkein taso.

– Tiistaina on sekä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän että Uudenmaan alueellisen ryhmän kokoukset, jotka ottavat kantaa siihen, onko alue siirtynyt leviämisvaiheeseen. Viime viikolla oltiin leviämisvaiheen kynnyksellä, ja silloin ainoa kriteeri, joka puuttui, oli lisääntynyt sairaalahoidon tarve. Nyt on sairaalahoidon potilaiden määrä muutamassa päivässä kaksinkertaistunut, että siitä voi sitten vetää johtopäätökset. Aika lailla lähellä ollaan näiden kriteerien täyttymistä.

Leviämisvaiheeseen siirtyminen mahdollistaisi Uudellamaalla nykyistä laajempiin rajoitustoimenpiteisiin siirtymisen.

MUNKKINIEMEN seurakunnan Loviisassa järjestämä rippileiri päätettiin lauantaina keskeyttää osallistujien parissa levinneiden koronatartuntojen vuoksi. Seurakunnan kirkkoherra Päivi Vähäkangas kertoo Ilta-Sanomille, että tähän mennessä tartunta on todettu 13 osallistujalla.

Leirin alkaessa viime viikon maanantaina kenelläkään osallistujista ei Vähäkankaan mukaan ilmennyt oireita. Perjantaihin mennessä kaksi ihmistä oli alkanut potea korkeaa kuumetta, ja kahdeksalla muulla ilmeni kurkkukipua. Kaikki oireilevat päätettiin lähettää samana päivänä kotiin.

Lauantaiaamuna rippileirille välitettiin tieto yhden osallistujan positiivisesta koronatestituloksesta.

– Sen jälkeen leiri päätettiin keskeyttää, ja loput nuoret palasivat jo lauantaina kotiin, kirkkoherra kertoo.

Kyseessä ei ole kesän ensimmäinen rippileiriä varjostanut tartuntaketju. Viime viikon torstaina Taipaleen seurakunta tiedotti joukkoaltistumisista Taipalsaaren kirkossa 23. heinäkuuta järjestetyssä kesäkonsertissa ja 25. heinäkuuta järjestetyssä konfirmaatiomessussa.

MAAILMALLA monessa maassa jaetaan jo kolmansia annoksia koronavirusrokotteita ja esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa tehosterokotuksia harkitaan. Syynä on ärhäkkä deltavariantti, joka on lisännyt koronavirustartuntoja.

Kolmansia annoksia on alettu jakaa muun muassa Israelissa, Turkissa, Bahrainissa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

Tehosteannosten jakaminen on herättänyt paljon kritiikkiä, sillä etenkin suurimmassa osassa matalan tulotason maista rokotuskampanjat ovat vielä alkutekijöissään.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi aiemmin heinäkuussa, että suuria eroja rokotteiden jakamisen välillä selitti ”ahneus,” AP uutisoi. Ghebreyesus vaati rokotteiden valmistajia priorisoimaan rokotteiden tarjoamisen köyhille maille sen sijaan, että ne lobbaisivat rikkaita maita käyttämään vielä enemmän annoksia.

WHO:n johtavan tutkijan Soumya Swaminathanin mukaan vielä ei ole tieteellisiä todisteita siitä, että tehosteita tarvitaan. Hän huomautti, että WHO suosittelee tarpeen vaatiessa tehosteannosten antamista, mutta sellainen ohjeistus ”perustuu tieteeseen ja dataan, ei yksittäisten yritysten julistuksiin siitä, että rokotteista pitää nyt antaa tehosteannos”.