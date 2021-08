Lehtosen mukaan potilasmäärät tulevat todennäköisesti vielä nousemaan nykyisestä.

Sairaalahoitoa koronavirustartunnan takia vaativien määrä on noussut perjantaista 28 henkilöllä. Sairaalahoidon tarpeen kasvu on merkittävä etenkin siksi, että viimeaikainen tartuntamäärien räjähdysmäinen kasvu ei ole aikaisemmin juuri näkynyt potilasmäärissä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo, että potilasmäärät ovat nousseet Husinkin alueella selkeästi viime viikonloppuun nähden.

– Ei siitä mitään epäilystä ole, etteikö sairaalahoidon tarve ole noussut. Pakko sitä on huolestuttavana pitää, kun tartunnat nousevat hyvin nopeasti, vaikka ehkä sairaalahoidon tarpeen nousu on hitaampaa kuin se keväällä oli, kun nyt on sentään väkeä rokotettu.

Lehtosen mukaan koronan neljännellä aallolla on vielä potentiaalia tuottaa lisää sairaalapotilaita.

– Realiteetti on kuitenkin, että vaikka ihan samaa tahtia sairaalahoidon tarve ei lisäänny kuin keväällä, tarpeeksi kun tulee tautitapauksia, niin tulee myös potilaita. Meillähän ovat tartuntaluvut menneet koko ajan ylöspäin, eikä käännettä vielä ole näkyvissä, eli valitettavasti todennäköisesti sairaalahoidon tarve tulee kyllä kasvamaan.

Maanantaina sairaalahoidossa oli yhteensä 93 henkilöä, joista 7 oli tehohoidossa. Lehtosella ei ole tietoa siitä, minkä ikäisiä uudet sairaalapotilaat ovat, mutta hän arvioi heidän olevan pääasiassa rokottamattomia tai kertaalleen rokotettuja.

– Viime viikolla ainakin suuri osa potilaista oli joko rokottamattomia tai vaan kerran rokotettuja. Taisi olla niin, että yli puolet oli rokottamattomia, eli kyllä nuoretkin henkilöt voivat sairaalahoitoa vaativan taudin saada, ja yksikin piikki suojaa taudilta.

Vaikka sairaalahoidon tarve tuleekin luultavasti kasvamaan, se tuskin yltyy kevään tasolle. Lehtosen mukaan sairaalahoidon kapasiteetin mahdollista lisäämistä helpottaa myös se, että lomakausi alkaa pikkuhiljaa tulla päätökseen.

– Vakihenkilöt alkavat palata lomilta, mikä nyt jonkin verran helpottaa sitä tilannetta, eli on enemmän kykyä kapasiteettia kasvattaa. Tietysti sairaaloiden toive olisi se, ettei koronapotilaita tulisi ja saataisiin tartunnat pysymään kurissa niin, ettei tarvitse paikkoja ruveta miettimään, mutta kieltämättä nyt pahalle näyttää taas.

Sairaalahoidon tarpeen kasvu lisää myös päättävien tahojen painetta ottaa käyttöön uusia rajoitustoimenpiteitä. Lehtonen pitää todennäköisenä Uudenmaan alueen siirtymistä leviämisvaiheeseen. Leviämisvaihe on koronaepidemian korkein taso.

– Tiistaina on sekä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän että Uudenmaan alueellisen ryhmän kokoukset, jotka ottavat kantaa siihen, onko alue siirtynyt leviämisvaiheeseen. Viime viikolla oltiin leviämisvaiheen kynnyksellä, ja silloin ainoa kriteeri, joka puuttui, oli lisääntynyt sairaalahoidon tarve. Nyt on sairaalahoidon potilaiden määrä muutamassa päivässä kaksinkertaistunut, että siitä voi sitten vetää johtopäätökset. Aika lailla lähellä ollaan näiden kriteerien täyttymistä.

Mahdolliset käyttöön otettavat rajoitustoimenpiteet ovat Lehtosen mukaan samankaltaisia kuin viime keväänä leviämisvaiheen aikana. Näihin voi kuulua muun muassa tiukennuksia kokoontumisrajoituksiin ja ravintoloiden aukioloaikoihin.

– Valtioneuvosto ei ole linjauksia vielä muuttanut, vaan ihan samoilla ohjeilla toimitaan kuin keväälläkin.