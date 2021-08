THL: Suomessa 345 uutta koronatartuntaa – sairaalapotilaiden määrässä raju nousu

Eilen sunnuntaina tartuntoja oli 519, lauantaina 794 ja perjantaina 748.

Suomessa on maanantaina raportoitu 345 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 935 tartuntaa, mikä on 3 210 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 107 666.

Suomessa koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 93 ihmistä, joista tehohoidossa on seitsemän. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista 28 ihmisellä. Tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana kuin viime perjantaina.