Näin deltakorona leviää – apulaisylilääkäri kertoo tuoreet neuvot tartunnan välttämiseksi

”Epidemia ei ole todellakaan ohi, emmekä ole palaamassa normaaliin”, Husin infektiotautien apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo.

Koronaviruksen deltamuunnos tarttuu yhtä helposti kuin vesirokko, Yhdysvaltojen tautikeskus CDC arvioi vastikään sisäisessä raportissaan. Delta leviää muun muassa ebolaa helpommin.

Husin infektiotautien apulaisylilääkäristä Eeva Ruotsalaisesta vertaus vesirokkoon on järkevä, sillä deltamuunnoksen tartuttavuusluku on vesirokon kaltainen: CDC:n tuoreimman arvion mukaan deltavariantin saanut levittää tautia keskimäärin 5–9 ihmiselle. Alkuperäisen Wuhanin koronaviruksen tartuttavuusluku oli ilman varotoimia vastaavasti noin 1,5–3.

Suomalaisille tuttu vesirokkovirus on herkkä leviämään, ja lyhytaikainen oleskelu samassa tilassa voi johtaa tartuntaan. Näin on myös deltavariantin suhteen, jossa viruksen on havaittu leviävän myös ulkotiloissa läheisessä kontaktissa.

Tartuttavuus- eli R0-luvun pitäisi painua alle yhden, jotta epidemia sammuu eikä voimistu. Nyt tartuntamäärät ovat kymmenkertaistuneet Husin alueella viimeisen kuuden viikon aikana.

– Kahden rokotusannoksen kattavuus on vielä täysin riittämätön, ja tauti leviää, Ruotsalainen summaa tilanteen.

– Epidemia ei ole todellakaan ohi, emmekä ole palaamassa normaaliin.

Ruotsalaisella on suomalaisten turvaksi nykyisellään kolme asiaa, jolla jokainen itse pystyy vaikuttamaan epidemiatilanteeseen: testiin hakeutuminen välittömästi oireisena, rokoteannosten ottaminen, ja varotoimina maski sekä turvavälit.

Merkittävä syy virusmuunnoksen ärhäkkään leviämiseen on se, että deltavariantin aiheuttamaan koronatautiin sairastunut kantaa nenänielussaan jopa tuhat kertaa enemmän viruksia kuin alkuperäiseen Wuhanin koronavirukseen sairastunut ja kymmenen kertaa enemmän kuin alfamuunnoksen aiheuttaman taudin saanut. Alfamuunnos tunnettiin aiemmin brittivarianttina.

”On tärkeää myöntää, että sota on muuttunut”, CDC:n raportissa kirjoitettiin.

– Mitä enemmän virusta on nenänielussa, sitä enemmän tuotat virusta ympärillesi, kun hengität, puhut, laulat, yskit, aivastat, ja tartunta leviää todennäköisemmin, Ruotsalainen sanoo.

Maskeja ei voi hylätä kodin ulkopuolella, vaikka rokoteannoksia olisi saanut jo kaksi, Ruotsalainen kertoo. Hän on huolissaan niiden käytön vähentymisestä samaan aikaan, kun epidemia on ryöpsähtämässä.

Etenkin julkisessa liikenteessä ja muissa yleisissä ja julkisissa tiloissa, joissa ollaan lähikontaktissa niin sisällä kuin ulkonakin, maskit ovat avainasemassa, koska deltamuunnos on lisännyt tartuttavuutta.

Ruotsalainen suosittelee lähtökohtaisesti väestötasolla kirurgisia maskeja helpomman ”hengitettävyyden” takia, jolloin useampi henkilö saadaan käyttämään maskeja. Kuitenkin riskiryhmäläisten on hyvä käyttää FFP2- tai FFP3-maskeja, jotka suojaavat kirurgisia maskeja tehokkaammin. Kangasmaskien hyöty on näistä vähäisin, mutta mikä tahansa maski on parempi kuin ei maskia lainkaan, hän sanoo.

Kasvovisiiri yksinään ei juuri auta välttelemään ilmateitse leviävää tartuntaa.

Näin suojaudut deltavariantilta 1. Ota rokote Rokote on paras suoja tautia vastaan. Ruotsalainen neuvoo aikaistamaan toista annosta, jos se vain on omassa kunnassa mahdollista. 2. Käytä maskia FFP2- tai FFP3-maski antaa aerosolitartunnalta parhaimman suojan, mutta kirurgiset maskit toimivat väestötasolla hyvin, koska niitä on helppo käyttää. Kangasmaskien käyttöön Ruotsalainen ei nykytilanteessa kehota, mutta ne ovat paremmat kuin ei mikään. Maski on tärkeä julkisissa kulkuvälineissä ja muissa sisätiloissa mutta myös ulkona lähikontakteissa, jos väkeä on paljon. Kasvovisiiri ei yksin riitä suojaksi. Maskin kanssa se lisää suojausta, ja yhdistelmää käytetään käytännössä terveydenhuollossa. 3. Turvavälit kuntoon Toisiin ihmisiin kannattaa pitää kahden metrin väli aina kun mahdollista. 4. Käsihygienia Virus leviää pääosin pisara- ja ilmateitse, mutta myös kosketustartuntana. Hyvä käsihygienia eli käsien saippuavesipesu tai desinfektio korvaa suojakäsineiden käytön. 5. Seuraa vointiasi Pientenkin oireiden johdosta on tärkeää käydä koronatestissä ja jäädä kotiin. Tartunnanjäljitys on yhteiskunnan kannalta tärkeä epidemian torjumisen kulmakivi.

Deltavarianttia vastaan saadaan kahdella rokoteannoksella erittäin hyvä teho, joka suojaa vakavalta sairastumiselta. Tartunta on mahdollista saada täydestä rokotesarjasta huolimatta, mutta läpäisyinfektiot ovat kuitenkin harvinaisia. Uusimman tiedon mukaan myös kaksi kertaa rokotettu voi levittää tautia eteenpäin, mutta tästä kaivataan vielä lisää tietoa.

Husin alueella eniten sairastuneita on 20–39-vuotiaiden ikäryhmässä ja toiseksi eniten 10–19-vuotiailla. Näissä ikäryhmissä harvalla on vielä kahta rokoteannosta. Tartuntoja on saatu paljon muun muassa ravintoloissa, baareissa, festivaaleilla ja yksityistapahtumissa.

Julkinen liikenne on myös mahdollinen paikka saada tartunta, varsinkin liikuttaessa ilman maskia, Ruotsalainen kertoo.

Ensimmäisen kerran Suomessa havaittiin Intiassa muuntautunutta deltavarianttia maaliskuussa ja heinäkuussa sen kerrottiin yleistyneen vallitsevaksi koronaviruskannaksi. Tähän vaikutti Suomeen palaavien EM-kisaturistien deltavarianttiin sairastuneiden runsas määrä ja jatkotartunnat.

Deltavariantin on havaittu tarttuneen Suomessa myös ulkotiloissa esimerkiksi terassilla. Ulkotiloissa ilma vaihtuu kuitenkin sisätiloja paremmin, joten riski on selvästi pienempi – mutta suuri silloin, kun ollaan lähikontaktissa ja puhutaan, lauletaan tai huudetaan.

Turvavälejä on tärkeä pitää myös ulkona, Ruotsalainen teroittaa.

Ruotsalainen suosittelee kahden metrin turvavälejä sisä- ja ulkotiloissa. Ihmismassoissa maskit ovat välttämättömiä terveysturvallisuuden takia, eikä massoihin ehdoin tahdoin kannata mennä.

– Itse välttäisin tällä hetkellä massatapahtumia.

Tutkimuksen mukaan ensimmäinen rokoteannos antaa 33 prosentin suojan deltamuunnoksen aiheuttaman taudin saamista vastaan ja kaksi rokotetta 81 prosentin suojan taudin saamista vastaan. Onneksi jo ensimmäinen rokote antaa huomattavan suojan vakavaa taudinkuvaa ja sairaalahoitoon joutumista vastaan.

Husin sairaaloissaon heinäkuun aikana ollut hoidossa rokottamattomien lisäksi myös yhden rokotteen läpi sairastuneita – eli vajaa kolmannes. Heinäkuussa nousuun käyneet tartuntaluvut heijastuvat jo sairaalahoidossa.

Maanantaina kerrottiin 28 uudesta sairaalahoitoon joutuneesta koronapotilaasta Suomessa.

– Tämän päivän luvut ovat huolestuttavia juuri siksi, että ne heijastelevat vajaan parin viikon takaista tautitilannetta. Viime viikolla tautitapaukset lähtivät jyrkkään nousuun, ja sen jälkiseuraukset näkyvät vasta tällä ja ensi viikolla. Siksi tautitapausten vähentämiseen tulee vaikuttaa juuri nyt.

Viime viikolla Husin alueella todettiin pitkästä aikaa ensimmäinen koronaryöpsähdys kahdessa ikääntyneiden palvelutalossa, mitä Ruotsalainen pitää merkittävänä käänteenä tautitilanteessa. Vaikka hoivalaitosten asukkaat ovat pääsääntöisesti kaksi kertaa rokotettuja, heillä rokotteen antama suoja on vajaampi kuin työikäisellä, perusterveellä väestöllä. Vaikka tauti on pääsääntöisesti rokotussarjan saaneilla lievempi, pieni osa voi myös sairastua vakavasti tai menehtyä.

– Viruksen tie hoitokoteihin on tilkittävä.

Hyvä uutinen koronatilanteessa on se, että suomalaisista noin 66 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja 34 prosenttia täyden rokotesarjan. Täysi-ikäisistä ensimmäisen annoksen on saanut jo kohta 80 prosenttia, THL kertoi perjantaina.

Elokuussa rokoteannoksia saataneen Suomeen 310 000 viikossa, jolloin reipasta rokotetahtia voidaan pitää hyvin yllä.

Nyt ajatellaan, että deltavariantin takia rokotuksilla tavoiteltava laumasuoja saavutettaisiin, kun yli 90 prosenttia väestöstä on saanut molemmat rokotteet. Siihen on Ruotsalaisen mukaan vielä matkaa ja tämäkin tavoite voi vielä muuttua tai vaatii kolmannen rokoteannoksen.

On tärkeää myös huomioida, että 1,8 miljoonaa kansalaista ei ole vielä saanut ainuttakaan rokotetta ja tavoiteltavan, kattavan kahden rokoteannoksen suoja puuttuu vielä noin 3,6 miljoonalta suomalaiselta. 12–15-vuotiaiden rokotuksia ollaan kiirehtimässä.

Meneillään on Ruotsalaisen mukaan kilpajuoksu. Hän kehottaa aikaistamaan toista rokotetta 8 viikkoon, jos se vain on oman alueen rokotetarjonnan osalta mahdollista ja hakeutumaan ensimmäiseen rokotteeseen, jos se vielä on saamatta.

– Kohta aukeavat myös työpaikat, koulut ja päiväkodit, mikä lisää taas tartuntoja.

Vaikka rokotekattavuus lisääntyy koko ajan, on uusia rajoituksia jouduttu kiihtymisvaiheen alueilla ottamaan käyttöön muun muassa ravintoloiden aukiolojen suhteen.

Hallitus kokoontuu torstaina keskustelemaan koronatilanteesta ”hyvinkin syvällisesti”, THL:n Mika Salminen on kertonut.

Ruotsalainen ei näe tilanteessa muita vaihtoehtoja kuin rajoitusten kiristämisen.

Epidemian kulkuun voi myös jokainen itse vaikuttaa.

– Maskit mukaan ja kasvoille, Ruotsalainen sanoo.