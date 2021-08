Tiistain vastaisena yönä kaakosta nousee sadealue, joka voi tuoda rajuja sateita itärajalle.

Alkuviikolle luvataan epävakaista säätä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

– Maanantaina maan etelä- ja keskiosissa ja Itä-Lapissa on sade- ja ukkoskuuroja. Lappi poutaantuu lännestä alkaen, toteaa päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.

Maanantain ja tiistain lämpötilat vaihtelevat koko maassa keskimäärin 10–20 asteen välillä, maanantai on hivenen tiistaita lämpimämpi. Maanantaina ylimmät lämpötilat löytyvät Etelä-Suomesta, jossa päästään 20 asteen tienoille. Tiistaina lämpimintä on lounaassa.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä kaakosta nousee sadealue. Se tuo jatkuvampia sateita tiistaiksi itärajalle, jossa pilvisyys on tuolloin runsasta. Sateet voivat olla Tuovisen mukaan rajujakin.

Keskiviikkona säätilassa tapahtuu käänne poutaisempaan, ja perjantaita kohti sää myös lämpenee hieman. Päivälämpötilat voivat loppuviikosta nousta yli 20 asteen.

Merialueille on alkuviikosta tuulivaroituksia. Maanantaina Selkämerelle on huomautus navakasta tuulesta, tiistaina puolestaan lounaisille merialueille on kovan tuulen ennakkovaroitus.

Maa-alueilla on tiistaina voimassa sadevaroitus itäisissä maakunnissa.