Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso sunnuntain tiedot

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuusluku on noin 120, kun sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla se oli noin 64.

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 519 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 666 tartuntaa, mikä on 3 129 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 107 321.

Ilmaantuvuusluku on suurin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa luku on lähes 200. Ilmaantuvuus on yli sadan Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Kainuussa. Matalinta ilmaantuvuus on edelleen Keski-Pohjanmaalla (13).

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on THL:n mukaan saanut noin 3,67 miljoonaa eli 66,2 prosenttia Suomen väestöstä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 9 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 35,1 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 1,95 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 29 400:lla.

Elokuun alkaessa moni lomailija palaa töihin. Se, jatkuuko arjen aherrus työpaikalla vai kotikonttorissa, vaihtelee.

Valtakunnallinen etätyösuositus jatkuu toistaiseksi kaikilla kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on ilmoittanut arvioivansa suositusta uudelleen elokuussa, kun koulujen alun tilanne ja työikäisten rokotekattavuus ovat selvillä.

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijoilta seitsemän kysymystä seitsemän työnantajan ja työntekijän oikeuksiin liittyvää kysymystä.

Pitkittyneen koronavirustaudin oireiden saamisen todennäköisyys kuukauden jälkeen tartunnasta on merkittävästi pienempi kaksi rokotusannosta saaneilla, todetaan Britannian neuvoa-antavan tieteellisen hätätilanneryhmän (SAGE) tilauksesta tehdyssä Short Report on Long Covid -raportissa.

Raportissa päädytään siihen, että todennäköisyys oireiden kokemiseen yli 28 päivän jälkeen puolittui kaksi rokotetta saaneilla suhteessa rokottamattomiin. Raportin johtopäätöksen taustalla käytettiin toistaiseksi vertaisarvioimatonta tutkimusta. Tutkimuksen tuloksiin tulee suhtautua varauksella, sillä siihen liittyy epävarmuustekijöitä.