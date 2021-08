Pitkä koronatauti voi vaikuttaa älyllisiin taitoihin, paljastaa uusi brittitutkimus.

Maailmalla tutkitaan nyt ahkerasti pitkittyneen koronataudin vaikutuksia potilaiden kognitiiviseen suorituskykyyn. Kognitiivisiksi toiminnoiksi luetaan aivoissa tapahtuvat älylliset prosessit, kuten oppiminen, muistaminen, havainnointi ja kielelliset toiminnot.

Tuoreen brittitutkimuksen mukaan koronaviruksen aiheuttama pitkäkestoinen covid-tauti, voi heikentää kognitiivista suorituskykyä vielä pitkään varsinaisen infektiovaiheen jälkeen.

– Tutkimuksessa kognitiiviset testit menivät sitä huonommin, mitä vaikeammat hengitystieoireet koehenkilöllä oli ollut primääri-infektion aikana. Se on viitteellinen tulos siihen suuntaan, että post-covid-oireyhtymän vaikeusaste riippuu itse infektion vaikeusasteesta, toteaa neurologian emeritusprofessori ja Suomen Aivot ry:n puheenjohtaja Risto O. Roine.

Brittitutkimuksessa saavutettu tieto on osittain ristiriidassa aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan myös lievän koronan sairastaneet nuoret ovat kärsineet pitkittyneestä koronasta vaikeaoireisena. Asiaa tutkitaan paraikaa myös Suomessa, mutta tutkimus on vielä kesken.

Brittitutkimuksen tuloksista uutisoi myös Helsingin Sanomat.

Pitkittyneen koronataudin yleisin kognitioon liittyvä oire on niin sanottu aivosumu, kertoo emeritusprofessori Risto O. Roine.

– Se on keskittymiskyvyn häiriö, joka aiheuttaa yleensä hitautta ja virhealttiutta, emeritusprofessori.

Taudin toinen selkeä oire on alentunut rasituksensietokyky, joka ei koske pelkästään fyysistä rasitusta. Pitkässä koronassa on tyypillistä, että myös aivotyöskentely uuvuttaa tavallista enemmän.

– Silloin suoritukseen ei jaksa keskittyä kovin pitkään. Osalla oire voi olla niin voimakas, että se alentaa työkykyä tai estää autolla ajamisen.

Muita kognitioon liittyviä oireita ovat heikentynyt muisti sekä havainto- ja hahmottamiskyvyn vaikeudet. Fyysisiin oireisiin puolestaan kuuluvat pulssitason nousu, hengenahdistus, alentunut happisaturaatio, univaikeudet ja ruoansulatuskanavat häiriöt.

– Oirelista on tavattoman pitkä, näitä on kymmeniä.

Eräässä laajassa tutkimuksessa verrattiin pitkittyneen koronataudin neurologisia oireita tavallisen virusinfektion jälkeisiin oireisiin, Roine kertoo.

Tulos oli yksiselitteinen.

– Krooninen väsymysoireyhtymä on tyypillinen monien tavallisten virusinfektioiden jälkeen, mutta koronan jälkitila sisältää paljon värikkäämmän oirekirjon. Siinäkin mielessä covid on ihan omaa luokkaansa.

Tällä hetkellä tiedetään, että pitkittyneestäkin koronataudista voi parantua ja oireet voivat hävitä ajan kanssa kokonaan. Suomessa on kuitenkin potilaita, joiden oireet ovat jatkuneet jo puolitoista vuotta.

– Suurimmalla osalla oireet lievenevät, mutta häviävätkö ne kokonaan? Siihen ei seuranta-aika vielä riitä. Todennäköistä on, että osalle potilaista oireet jäävät pysyviksi.

Pitkittynyt koronatauti alkaa yleensä heti primääri-infektion jälkeen, mutta joillekin se voi tulla viikkojen viiveellä.

Roineen mukaan pitkää koronaa sairastavien tarkkaa määrää Suomessa ei tiedetä, mutta jos maailmalla mitattuihin keskiarvoihin on uskominen, se on noin 30 prosentin luokkaa kaikista koronatartunnan saaneista. Suomessa on todettu tähän mennessä vajaat 105 000 koronatartuntaa.

– Tällä tavalla voidaan arvioida, että suomessakin on kymmeniä tuhansia pitkää covidia sairastavia.

Uusimpien tutkimusten mukaan pitkää koronatautia sairastaneet ovat sellaisia henkilöitä, joille ei kehity vasta-aineita. Asiasta on jo melko luotettavaa näyttöä.

– Todennäköisesti kyseessä on immunologinen mekanismi. Olisi mielenkiintoista ja tärkeää tietää, että voidaanko asiaan vaikuttaa rokotuksilla, mutta siitä ei ole vielä riittävästi tietoa.