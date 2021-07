Salmisen mukaan hallituksen täytyy tehdä rajoitusten hyödyistä ja haitoista yhteiskunnallinen kokonaisarvio.

Hallitus kokoontuu torstaina käsittelemään koronatilannetta ja uutta hybridistrategiaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen kertoo MTV:lle. Salmisen mukaan tilannetta on tarkoitus käsitellä ”varmaan hyvinkin syvällisesti”.

Salminen ei tiedä, miten laajasti hallitus kokoontuu ja aikovatko ministerit keskeyttää lomiaan. Esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on näillä näkymin vielä ensi viikolla lomalla.

Salmisen mukaan hallituksen täytyy pohtia rajoitustoimien hyötyjä ja haittoja sekä tehdä yhteiskunnallista kokonaisarviota. THL ei ota kantaa siihen, ovatko rajoitustoimet tarpeellisia.

Tartuntamäärät jatkoivat edelleen nousuaan lauantaina. Suomessa raportoitiin THL:n mukaan 794 uutta koronatartuntaa. Eilen perjantaina tartuntoja oli 748, torstaina 765 ja keskiviikkona 644.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 325 tartuntaa, mikä on 2 963 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kahden viime viikon aikana tautitapauksia on todettu eniten 20–29-vuotiailla, noin 2 300 koronavirustartuntaa, mikä on yli kolmannes aikavälin tapauksista.