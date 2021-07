Suomessa raportoitiin lauantaina 794 uutta koronatartuntaa.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden oli Suomessa lauantaina hieman yli 114. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuus on lähes 193 ja Varsinais-Suomessa, jossa luku on 156,1 ja Kainuussa, jossa luku on 154,7.

Suomessa raportoitiin THL:n mukaan lauantaina 794 uutta koronatartuntaa. Eilen perjantaina tartuntoja oli 748, torstaina 765 ja keskiviikkona 644.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 325 tartuntaa, mikä on 2 963 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kahden viime viikon aikana tautitapauksia on todettu eniten 20–29-vuotiailla, noin 2 300 koronavirustartuntaa, mikä on yli kolmannes aikavälin tapauksista.

Sairaalahoidossa on Suomessa koronaviruksen vuoksi 65 henkilöä, joista seitsemän on tehohoidossa.

Viro alkaa vaatimaan Suomesta tulevilta koronatodistusta. Suomesta saavuttaessa täytyy osoittaa todistuksella koronarokotus, negatiivinen testitulos tai sairastettu koronatauti.

Testin täytyy olla otettu 72 tunnin sisällä maahan saapumisesta. Viro vaatii, että molemmat koronarokotteet on saatu ja on kulunut 7 (Pfizer) tai 14 päivää (AstraZeneca ja Moderna) toisen rokotteen saamisesta.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen kertoo Ilta-Sanomille maskin käytön olevan erityisen tärkeää juuri deltamuunnoksen leviämisen torjunnassa.

Muunnoksen tartuttavuutta selittää Vuorisen mukaan se, että sen virusmäärät ovat jopa tuhatkertaisia alkuperäiseen virukseen verrattuna. Tällöin virus leviää ihmisten hengittämien aerosolien välityksellä voimakkaammin.

Vuorisen mukaan venttiilitön FFP2-suojain on paras keino, jolla jokainen voi suojata lähikontaktissa itseään virukselta.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,67 miljoonaa eli 66 prosenttia Suomen väestöstä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 13 800:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt vajaat 34,6 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,92 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 48 400:lla.

Ehdotus koronarokotusten antamisesta myös 12–15-vuotiaille saa laajaa kannatusta lausuntokierroksella. Lausuntojen antaminen päättyi perjantaina.

Muun muassa lapsiasiavaltuutettu, suuret sairaanhoitopiirit, Helsingin kaupunki ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy pitävät asetusta kannatettavana. Asia saa kannatusta muun muassa siksi, että lasten ja nuorten on katsottu jo kärsineen rajoitustoimista voimakkaasti.