Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso perjantain tuoreimmat tiedot

Suomessa raportoitiin perjantaina 748 uutta koronatartuntaa.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden oli perjantaina hieman yli 106. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 889 tartuntaa, joka on 2 715 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa se on hieman yli 183, Kainuussa, jossa se on 136,5 ja Varsinais-Suomessa, jossa luku on 134.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 106 008.

Suomessa raportoitiin perjantaina 748 uutta koronatartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tartuntojen määrä on kasvanut koko heinäkuun ajan.

Sairaalahoidossa Suomen on koronaviruksen vuoksi 65 henkilöä, joista seitsemän on tehohoidossa. Sairaalassa olevien määrä nousi torstaihin verrattuna yhdeksällä. Tehohoidossa oli yksi ihminen enemmän kuin torstaina.

Korkein ilmaantuvuusluku perjantaina oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Aamupäivällä Husin kerrottiin perjantaina olevan ”leviämisvaiheen kynnyksellä”. Myös Husin alueella tartuntoja on todettu festivaaleilla, yksityistilaisuuksissa sekä ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa.

Pirkanmaalla todettiin perjantaina 112 uutta tartuntaa, joka on alueen korkein päiväkohtainen määrä pandemian aikana. Edellisen kerran päiväkohtaisten tartuntojen ennätys rikottiin Pirkanmaalla torstaina, jolloin maakunnassa todettiin 93 tartuntaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand ennakoi Aamulehdessä, että korkeat tartuntamäärät tarkoittavat kokoontumisrajoitusten tiukentamista.

Perjantaina koronarokotteen ensimmäisen annoksen oli saanut noin 3,65 miljoonaa eli noin 66 prosenttia Suomen väestöstä. Torstaihin verrattuna ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi noin 12 000:lle.

Toisen rokoteannoksen oli perjantaina saanut noin 34 prosenttia eli noin 1,87 miljoonaa suomalaisista. Torstaista luku kasvoi noin 45 000:lla.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin mukaan on vähän syitä sille, miksi henkilö ei voisi ottaa rokotetta. Hän kertoo, että on kuitenkin joitakin sairauksia ja lääkityksiä, jotka voivat laskea rokotteen tehoa.

Tehoa voivat laskea esimerkiksi elin-, kudos- ja kantasolusiirrot sekä monet syöpähoidot sekä autoimmuunisairaudet kuten esimerkiksi nivelreuma, kilpirauhasen autoimmuunitulehdus, tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisen vajaatoiminta voivat vaikuttaa rokotevasteeseen.