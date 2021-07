Kalajoella palaa lähes 300 hehtaarin alueella. Ruotsiin on viikon mittaan päivitetty tilannetietoja paloista, ja maa on kertonut olevansa valmis lähettämään apua. Siihen ei ole kuitenkaan haluttu turvautua.

Kalajoen maastopalot ovat jatkuneet maanantaista asti. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen lauantaiaamun tiedotteessa kerrotaan, että paloalue on kooltaan noin 290 hehtaaria. Tilannetta kuvataan vakaaksi, mutta leviämisvaara on edelleen olemassa.

Pelastuslaitos kirjoittaa tiedotteessaan, että perjantaina kaikille Suomen pelastuslaitoksille esitettiin virka-apupyyntö, jossa pyydettiin kartoittamaan avustavien resurssien määrää ja laatua viikon verran, perjantaihin 6. elokuuta asti.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Ruotsista on viestitetty sisäministeriölle, että maa on valmis lähettämään apua, jos Suomi sitä pyytää. Sisäministeriöstä on kuitenkin ilmoitettu, että kansainvälistä apua ei tarvita.

Sisäministeriön varautumisjohtaja ja yksikön päällikkö Jussi Korhonen vahvistaa IS:lle, että Ruotsin turvallisuusvirasto MSB:n kanssa on keskusteltu asiasta, mutta tarvetta kansainväliselle sammutusavulle ei ole toistaiseksi ollut.

Arvion avuntarpeesta tekee paikallinen pelastuslaitos, Korhonen sanoo.

– Kansainvälinen apu on viimesijaista. Ruotsi ei ole tarjonnut apua, mutta heillä on valmius tarjota apua, jos me sitä pyydämme, Korhonen sanoo.

Ruotsin turvallisuusvirastolle on päivitetty tilannetietoja Kalajoelta viikon mittaan. IS tavoitti helikopteriyritys HeliAir Swedenin toimitusjohtajan Aram Rubinsteinin, joka kertoi, että Ruotsin turvallisuusvirasto oli yritykseen yhteyksissä ensimmäisen kerran jo tiistaina eli vain päivä palon syttymisen jälkeen.

Yrityksellä on sopimus palosammutuksesta Ruotsin turvallisuusviraston kanssa. HeliAir Swedenillä on 16 helikopteria, joita voidaan tarvittaessa käyttää ympäri Eurooppaa sammutustehtäviin ja evakuointeihin.

Sillä olisi ollut lähettää Suomeen 10 helikopteria auttamaan sammutustöissä 1-2 tunnin varoitusajalla. Yhdellä helikopterilla voi pudottaa 60-80 tuhatta litraa vettä tunnissa, Rubinstein kertoo.

Parhaimmillaan kansallisin resurssein paloa on nyt pystytty sammuttamaan neljän helikopterin voimin. Tavallisesti sammutustöissä on ollut kaksi tai kolme helikopteria.

– Tiesin Suomen tilanteesta ja sanoin, että meidän pitäisi lähteä sinne saman tien. He sanoivat, että ”tiedän kyllä, mutta me odotamme pyyntöä Suomesta”, Rubinstein sanoo.

Rubinstein arvioi, että palo olisi jo saatu sammutettua, jos Ruotsista olisi pyydetty heti apua.

Alueella tarvitaan apua etenkin työvoiman osalta. Mukaan on pyydetty myös Puolustusvoimat.

Kalajoen maastopaloa on luonnehdittu suurimmaksi yli 50 vuoteen. Jos kansainvälistä apua olisi selkeästi tarjolla, miksei siihen ole tartuttu, sisäministeriön varautumisjohtaja Jussi Korhonen?

– Ratkaisussa vaikuttaa alueen toimivaltainen viranomainen, eli Jokilaaksojen pelastuslaitos. Tarpeesta on käyty keskustelua. Jos kansallisilla resursseilla tullaan toimeen, niin niitä käytetään ensisijaisesti. Jokilaaksojen suunnalta ei ole viestitetty, että välitöntä tarvetta olisi. Kansainvälisen avun vastaanottaminen ei ole yksinkertainen asia, vaan se vaatii myös kansallisia tukitoimintoja. Veisi oman aikansa ja omat resurssinsa, jotta voitaisi käyttää kansainvälistä apua.

– Jos ulkomaanapu olisi sateentekijänä, eli ratkaisisi tämän tilanteen, voitaisiin sitä tietenkin harkita. Ensisijainen ratkaisu on keskittyä kansallisiin resursseihin, Korhonen painottaa.

Rubinsteinin mukaan avusta ei koituisi Suomelle mitään erillisiä kustannuksia, sillä se tapahtuisi osana EU:n pelastuspalvelumekanismia. Mikä tahansa maa voi pyytää apua unionin pelastuspalvelumekanismin kautta, kun maan omat resurssit eivät riitä vakavasta onnettomuus- tai häiriötilanteesta selviämiseen. Suomella on pelastustoimisopimus Ruotsin kanssa myös kaikki Pohjoismaat kattavan Nordredin kautta.

Korhonen sanoo, että ei ole edelleenkään poissuljettua, että kansainväliseen apuun jouduttaisiin tukeutumaan. Hän ei allekirjoita Rubinsteinin arviota siitä, että palo olisi jo sammutettu, jos avunpyyntö Ruotsiin olisi lähetetty.

– En vetäisi tuollaista johtopäätöstä suoraan.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo IS:lle, että Ruotsista oltiin suoraan häneen yhteyksissä tänään. Ruotsista oli kerrottu, että sammutusapua oltaisiin valmiita lähettämään Luulajasta lyhyelläkin varoitusajalla.

Haapasen mukaan Kalajoen tilanne on nyt vakaa, mutta uhka leviämisestä on yhä olemassa. Sisäministeriön kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä koko viikon ajan. Hänen mukaansa kansainvälisen avun hakemista on jo valmisteltu pitkälle.

– Mittariksi on sovittu sellainen tilanne, että jos palo lähtee leviämään, niin hälytyskellot soivat ensimmäisen kerran. Jos uhkaa nousta latvapaloksi, niin silloin lähtee välittömästi avunpyyntö. Silloin ei enää meidän resurssit riitä.

Pelastuslaitoksen lauantaiaamun arvion mukaan perjantaiset sateet vähensivät merkittävästi latvapalon mahdollisuutta.