Rajavartiolaitos julkaisi videon: Tältä Kalajoen historiallisen voimakas maastopalo näyttää ilmasta

Palon savunmuodostus on vähentynyt. Sääolot määrittävät kuitenkin edelleen, jääkö savu kulkemaan maata pitkin vai kohoaako se ylös.

Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella jo viikon riehuneen maastopalon sammuttaminen vaatii vielä paljon työtä, kertoo Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen perjantaina alkuillasta.

Pelastusjohtajan mukaan apua sammutustöihin on pyydetty kaikilta Suomen pelastuslaitoksilta myös ensi viikolle, sillä töiden odotetaan jatkuvan vielä pitkään.

– Sanoisin, että on optimistista, jos ensi viikko riittää paloalueen sammuttamiseen, Haapanen arvioi.

Lue lisää: Kalajoen maastopalot ovat suurimmat 50 vuoteen – kuvat näyttävät valtavan tuhon

Perjantai-iltapäivällä paloalueen yli pyyhkäisseet sateet helpottivat sammuttajien työtä hetken, mutta Kalajoella on jälleen aurinkoista.

– Maaperä on kohtuullisen kuumaa, eli on syytä olettaa, että paloalueelle tulleesta vedestä merkittävä osa on saman tien haihtunut.

Saderintama auttoi sammuttajia kuitenkin tukemaan rajoituslinjan pitävyyttä.

– Nyt voimme hieman kääntää fokusta sammuttamiseen.

Neljä loukkaantunutta sammuttajaa

Sammutustyötä on perjantaina ollut tekemässä Haapasen arvion mukaan noin 100 henkeä.

– Pyrimme saamaan sellaisen työvuorokierron, ettei enää tulisi vuorokauden läpi kestäviä vuoroja.

Sammutettava maasto on Haapasen mukaan vaikeakulkuista. Työtä vaikeuttavat myös itsestään kaatuilevat puut.

Palon alkamisen jälkeen on sattunut kaikkiaan neljä lievää työtapaturmaa. Torstaina yksi sammutustoimintaan osallistunut loukkaantui lievästi saatuaan tuki- ja liikuntaelinvamman.

– Palokuntaväkihän on semmoinen, että osa pitäisi kuljettaa raudoissa pois metsästä, että menevät välillä lepoon, Haapanen sanoo.

Paloalueen koon arvioidaan olevan edelleen 300 hehtaaria.

Haapasen mukaan apua muilta pelastuslaitoksilta pyydetään, koska laitoksilla voi palon aikana tulla muitakin tehtäviä, joihin täytyy pystyä reagoimaan.

Lue lisää: Itsestään kaatuilevat puut uhkaavat sammutushenkilöstöä Kalajoella – juuripaakun alta paljastuu yleensä liekkeihin leimahtava palopesäke

Pelastusjohtajan mukaan savunmuodostus on vähentynyt. Sääolot määrittävät kuitenkin edelleen, jääkö savu kulkemaan maata pitkin vai kohoaako se ylös.

Ilmatieteen laitoksen mukaan viikonloppu on sateinen lähes koko maassa, mutta pienten sadekuurojen osumista paloalueelle on vaikea ennustaa.