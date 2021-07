Ylilääkäri Markku Broasin mukaan kuulostaa erikoiselta, että rokotetut ja rokottamattomat sairastuneet levittäisivät virusta yhtä paljon.

Yhdysvaltalaismediat uutisoivat perjantaina tautikeskus CDC:n raportista, joka sisältää uusia tietoja deltamuunnoksesta.

New York Timesin ja Washington Postin siteeraamassa, vielä julkaisemattomassa raportissa käydään muun muassa läpi tutkimuksia, joiden mukaan rokotetut henkilöt levittävät deltavirusta jopa yhtä tehokkaasti kuin rokottamattomat.

Tutkimusten mukaan rokotetut tartunnan saaneet saattavat kantaa nenässään ja kurkussaan yhtä paljon viruksia kuin rokottamattomat sairastuneet.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas suhtautuu kriittisesti väitteeseen, jonka mukaan rokotetut ja rokottamattomat levittäisivät deltamuunnosta yhtä helposti.

– Yleensä on niin, että rokote vähentää viruksen replikaatiota eli lisääntymistä. Henkilö voi sairastua, mutta teoreettisesti hänen ei pitäisi levittää tautia yhtä paljon kuin rokottamattoman. Toki hän voi aiheuttaa tartuntoja.

Raportin tarkkoja tietoja ei ole julkaistu, ja Broas arvelee, että kyseessä voi olla myös virheellinen tulkinta.

– Looginen ajattelutapa on, että jos on saanut kaksi rokotetta mutta saa silti tartunnan, henkilöllä on immunologiaa, joka hillitsee viruksen replikaatiota, ja silloin ns. viruskuorma olisi vähäisempi.

Raportin keskiössä on havainto, että deltamuunnos tarttuu ihmisestä toiseen helpommin kuin mers, sars, ebola, tavallinen nuhakuume ja isorokko ja yhtä hyvin kuin vesirokko.

– Tuo tieto on yllättävä. Tässä puhutaan R0-luvusta eli kuinka tehokas tauti on leviämään. Kun kyseessä oli koronan ns. villivirus, katsottiin, että potilas voi tartuttaa kaksi henkilöä. Vesirokon R0-luku on 5–6. Yksi deltavariantin saanut henkilö voi siis tartuttaa 5–6 henkilöä eli jopa kolminkertaisesti villivirukseen verrattuna.

Tiedetään, että viruksen deltavariantti tarttuu herkimmin. Broasin mukaan siinä on yksilökohtaisia eroja.

– Joku voi olla hyvin paljon viruksia tuottava ja toinen vähemmän, mutta luonnontieteen näkökulmasta rokotteen pitäisi kuitenkin vähentää virusmäärää.

Aiemmat arviot rokotteiden suojatehosta näyttävät kuitenkin edelleen pitävän paikkaansa.

– Se tiedetään, että kaksi rokotetta ei suojaa täysin tartunnalta. Arvio on, että yksi rokote antaisi 35-prosenttisen ja kaksi rokotetta 85-prosenttisen suojan. Rokotettujen oireet ovat samankaltaisia kuin rokottamattomien mutta lievempiä, Broas sanoo.

– Olemme kaikki yksilöitä, ja nuorempi voi pärjätä paremmin yhdellä rokotteella kuin vanhempi, jolla on immuniteetti muutenkin huonompi. Suojateho on kiinni iästä, taustasta ja perussairauksista.

Virasto suositteli tiistaina, että myös täyden rokotesuojan saaneet käyttävät sisätiloissa kasvomaskeja alueilla, joissa tartuntoja on todettu paljon. Raportissa todetaan, että ”suurempi tartuttavuus ja tämänhetkinen rokotekattavuus huomioon ottaen yleinen maskienkäyttö on olennaista”.

Broasin mukaan Suomessa avainasemassa ovat edelleen rokottaminen ja testaaminen. Vaikka deltamuunnos näyttäisi aiheuttavan villivirusta lievempiä oireita, tilanne on huolestuttava.

– Virus leviää nopeasti, ja meille voi edelleen tulla tapauksia, jotka joutuvat sairaalahoitoon. Toki niitä tulee vähemmän kuin aiemmin. Mutta nuoriakin voi joutua teholle.

– Täytyy myös miettiä, mikä long covidin merkitys on. Arvio on, että vähintään 10 % sairastuneista saa sen. Se tuo omat ongelmansa, jos henkilö saa toimintakyvyn vievän oireyhtymän.

Oman riskinsä aiheuttavat useat lähiviikkoina tulevat massatapahtumat. Broas kehottaa ihmisiä varautumaan järkevästi.

– Jos on menossa isoon tapahtumaan, olisi hyvä käydä testissä ennen sitä, ettei mene vahingossakaan tartuttamaan muita sinne, hän sanoo.