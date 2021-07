Suomen yllä epävakaa tilanne – meteorologi vertaa viikonlopun sään ennustamista lottoarvontaan

Satunnaiset sadekuurot valtaavat viikonloppuna koko maan.

Suomeen on tällä viikolla saatu pitkästä aikaa sadetta, paikoin runsaastikin. Epävakainen sää jatkuu heinä-elokuun taitteen viikonloppuna, jolloin satunnaiset sadekuurot kattavat lähes koko maan. Kuivuus saa kyytiä myös elokuun ensimmäisellä viikolla ainakin maan itäosissa.

Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne kertoo, että Suomen eteläpuolitse kulkee erilaisia sadealueita, jotka aiheuttavat myös Suomen säässä epävakautta.

– Tämä koko viikonloppu on vähän lottoarvontapeliä, osuuko kohdalle kuuro vai selviääkö kuivana. En lähtisi vaikka kattoja maalaamaan tänä viikonloppuna, kyllä sateeseen sen verran kovat mahdollisuudet on.

Viikonlopun aikana jonkinlaisia sateita menee päivittäin Suomen yli.

– Sateisimmat päivät ovat perjantai ja sunnuntai, mutta kyllä lauantaillekin joitain kuuroja mahtuu. Väleissä aurinko mahtuu kyllä paistamaan, mutta myös kuuroja tulee.

Lauantaiaamuna vettä tulee lähinnä maan itäosassa, ja etelässä ja lännessä on varsin aurinkoista. Päivän aikana muodostuu jonkin verran kuuropilviä, jotka satelevat enimmäkseen maan itä- ja keskiosiin. Sateiden seassa voi olla ukkosta. Muualla maassa kuuroja tulee päivän aikana satunnaisesti.

– Kaikkein aurinkoisinta on lännessä, mutta kyllä suurimmassa osassa Suomea voi ainakin jossain ripsiä päälle. Aivan lounaassa ja Pohjanmaalla on kaikista vähäsateisimmat alueet, Rinne kertoo.

Päivälämpötilat ovat lauantaina maan etelä- ja keskiosissa 20–24 asteen paikkeilla. Kaikkein lämpimintä on etelärannikon tuntumassa. Pohjoisessa lämpötilat ovat 15–19 astetta lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, jossa on 10–14 astetta.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sää selkenee lähes koko maassa. Länsi- ja Pohjois-Lapissa esiintyy sateita vielä yön aikana.

– Melkein koko Suomessa on kuitenkin aika selkeä ja suhteellisen lämmin yö. Lämpötilat ovat sellaista 10–15 astetta, paikoin ehkä jopa enemmänkin.

Sunnuntaipäivän aikana Suomeen tarjoillaan lounaasta uusi ponteva annos sadekuuroja, joista osansa saavat etenkin Etelä- ja Keski-Suomi. Kuuroja tulee pitkin päivää.

– Erityisesti iltapäivästä alkaen kuurojen seassa on paikoitellen mukana myös ukkosta.

Lauantain ja sunnuntain välisen yön sadealue jatkaa sunnuntaina matkaansa Lapin yli, jossa myös pilvisyys lisääntyy. Erityisesti Pohjois-Lapissa päästään suorastaan hyytäviin lukemiin.

– Lämpötilat vaihtelevat 17–21 asteen välillä maan etelä- ja keskiosassa. Lapissa on noin 15–19 astetta, paitsi Pohjois-Lapissa. Siellä voi päivälämpötila olla sunnuntaina alimmillaan jopa 8–9 astetta.

Sateet jatkuvat myös ensi viikon alkupuolelle, mutta ne keskittyvät selkeämmin tietyille alueille ja erityisesti Itä-Suomeen. Suomi jakautuukin Rinteen mukaan alkuviikosta sateiden suhteen kahtia, kun idässä vettä tulee runsaasti ja lännessä taas on jopa varsin kuivaa.

– Selvästi yli 30 milliä on tulossa ihan laajoillekin alueille. Tämän hetken ennusteissa suurimmat sateet ovat nyt jossain Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristössä, mutta on hyvin mahdollista, että ennuste vielä elää.

Rankkasateiden yhteydessä voi esiintyä myös myrskypuuskia.

Loppuviikosta suuren sadealueen häivyttyä sää poutaantuu. Lämpötilat pysyttelevät kuitenkin keskiarvon alapuolella, ja yli 20 asteen päästään vain hetkittäin.

– Sää on sillä lailla kevyesti epävakaista. Viikko muuttuu edetessään koko ajan aurinkoisemmaksi, mutta väliin mahtuu myös sadekuuroja. Kuuroja ei kuitenkaan ole niin runsaasti kuin tänä viikonloppuna, on suuria alueita, jotka pysyvät täysin poutaisenakin. Se on vähän tuurista kiinni.