THL: Suomessa todettu 748 uutta koronavirustartuntaa – katso täältä tilanne kotikunnassasi

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 889 tartuntaa, mikä on 2 715 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on todettu perjantaina 748 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 889 tartuntaa, mikä on 2 715 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 106 008.

Suomessa koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 65, joista tehohoidossa seitsemän. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut keskiviikkoisesta yhdeksällä ihmisellä. Tehohoidossa on yksi ihminen enemmän kuin keskiviikkona.

Uutinen päivittyy.