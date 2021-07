Poliisi kertoo takavarikoineensa noin 90 kiloa amfetamiinia epäiltyjen asunnoista ja maastokätköistä.

Sisä-Suomen poliisilaitos ja keskusrikospoliisi ovat tutkineet Tor-verkossa toiminutta laajaa huumekauppaa.

Esitutkinnassa selvitettiin epäiltyjä törkeitä huumausainerikoksia, jotka tapahtuivat viime joulukuun ja tämän vuoden maaliskuun välillä.

Poliisi kertoo tiedotteessa, että kolmen 1990-luvun lopulla syntyneen tamperelaismiehen epäillään käyneen huumekauppaa Tor-verkossa viime joulukuusta alkaen. Neljännen parikymppisen tamperelaismiehen epäillään liittyneen mukaan myöhemmin.

Epäilyjen mukaan miehet vastaanottivat Kanta-Hämeessä joulukuussa 2020 sadan kilon amfetamiinierän, joka oli hankittu Suomeen kansainväliseltä rikollisorganisaatiolta.

Miesten epäillään kuljettaneen amfetamiinin Tampereelle, kätkeneen sen yhden epäillyn asuntoon sekä maastokätköihin Tampereen lähiseudulle, ja alkaneen myydä amfetamiinia Tor-verkossa.

Esitutkinnan perusteella epäillyt olivat ostajiin yhteydessä Tor-verkon kauppapaikan kautta, sähköpostitse sekä pikaviestisovelluksella.

Huumeet toimitettiin asiakkaille maastokätköjen ja postin välityksellä.

– Epäillyt toimivat järjestelmällisesti ja ammattimaisesti, ja heillä oli tietyt roolit ja vastuualueet huumausainekaupan pyörittämisessä. Epäillyt olivat perustaneet Tor-verkkoon eri nimimerkkien taakse sivustoja, joilla markkinoitiin amfetamiinia, ja he rekrytoivat lisäksi uusia henkilöitä avustamaan huumausainekaupassa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström keskusrikospoliisista kertoo tiedotteessa.

Vaikka toiminta oli ammattimaista, epäillyillä oli poliisin mukaan hankaluuksia saada amfetamiinia myytyä, sillä heiltä puuttui valmis asiakaskunta.

Poliisi sai vihiä epäillyistä jo heidän ensimmäisen Tor-verkossa julkaisemansa ilmoituksen jälkeen.

Yhden huumausaineiden levittämisestä epäillyn nuorukaisen poliisi otti kiinni helmikuussa ja kolme muuta epäiltyä toukokuussa.

– Yksi toukokuun kiinniotoista tehtiin EU:n ulkopuolisessa valtiossa kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella, poliisi kertoo.

Esitutkinnan aikana poliisi takavarikoi epäiltyjen asunnoista ja maastokätköistä kaikkiaan noin 90 kiloa vahvaa amfetamiinia. Takavarikoidun amfetamiinin arvo olisi katukaupassa poliisin arvion mukaan yli neljä miljoonaa euroa.

Kaikkiaan esitutkinnassa kiinniotettuina on ollut yksitoista henkilöä. Heistä neljä on yhä vangittuna törkeästä huumausainerikoksesta epäiltyinä. Yhtä pääepäiltyä epäillään huumerikoksen lisäksi valtionrajarikoksesta.

Poliisin mukaan huumekaupan aloittaneilla epäillyillä ei ole juurikaan aiempaa rikoshistoriaa.

– Esitutkinnan mukaan he loivat verkossa kontaktit ammattirikollisiin, ja toiminnassa on syntynyt velkasuhteita. Epäillyillä vaikutti olevan virheellinen käsitys siitä, että pimeässä verkossa tapahtuva huumausainekauppa olisi lainvalvontaviranomaisten ulottumattomissa. Lisäksi epäillyt ilmeisesti uskoivat, että EU:n ulkopuolelle matkustamalla he olisivat suojassa rikollisen toiminnan seurauksilta, tutkinnanjohtaja Fagerström kommentoi tiedotteessa.

Tapauksen esitutkinta on valmis ja siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan elokuussa.