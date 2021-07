Alustavat tiedot: näin suuri osuus 1. ja 2. rokote­annoksen saaneista on sairastunut Husin alueella

Valtaosa sairaalaan joutuneista potilaista on rokottamattomia. Husin alueella 45 sairaalassa olevasta potilaasta perusterveitä on yli puolet.

Koronaepidemia leviää edelleen nuorten aikuisten keskuudessa. Suomen suurimman sairaanhoitopiirin Husin alueella 36 prosenttia sairaaloiden vuodeosastoilla olevista koronapotilaista on ollut 19–39-vuotiaita viimeisen kolmen viikon aikana.

– Valtaosa heistä on ollut rokottamattomia, kertoo Husin infektiosairauksien klinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

19–39-vuotiaiden ikäryhmässä 75 prosenttia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuodeosastolla olevista koronapotilaista on ollut rokottamattomia. Yhden rokotteen läpi sairastuneita on ollut 12,5 prosenttia ja kahden rokotteen läpi myös 12,5 prosenttia.

Korona leviää nuorten aikuisten keskuudessa

Viimeisen kolmen viikon aikana Husin alueella on ollut 45 aikuispotilasta koronan vuoksi. Näihin lukuihin ei sisälly teho-osastoilla olleita potilaita. Tällä hetkellä teho-osastolla ei Husissa ole yhtään potilasta koronan takia.

45 potilaasta perusterveitä on ollut 56 prosenttia.

– Osalla heistä on kuitenkin merkittävä ylipaino, joka on tunnistettu riskitekijä vakavalle koronainfektiolle, Ruotsalainen kertoo.

Husin alueella vähän yli puolet tartunnoista todettiin viime viikolla 20–39-vuotiailla.

Ruotsalaisen mukaan kokoontumis- ja ravintolarajoitusten purkaminen alkukesästä on lisännyt nuoren väestön liikkuvuutta.

– On festivaaleja, ravintolat ja baarit ovat auki. Tartuntoja ja altistumisia tapahtuu nyt juuri näissä tilanteissa.

Kesäaikana suurentuneiden tartuntaketjujen jäljitys on ruuhkaantunut.

Riskiryhmien rokotuskattavuus on hyvä

Keskiviikkona koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli koko maassa 57 ihmistä. Heistä tehohoidossa oli 6.

Sosiaali- ja terveysministeriön torstaisen katsauksen mukaan sairaalahoidon tarve on kasvanut aiempaa loivemmin, sillä riskiryhmien rokotuskattavuus on hyvä. Ikäihmisten keskuudessa koronan ilmaantuvuus ja kuolemantapaukset ovat laskeneet erittäin alhaisiksi.

Vaikka rokotuskattavuus ikääntyneellä väestöllä kasvaa, hekin voivat yhä sairastua, muistuttaa Ruotsalainen. Kaksi rokotetta kuitenkin yleensä lieventää taudinkuvaa.

– Kahdenkin rokotteen läpi on päätynyt sairaalahoitoon ja menehtynyt potilaita.

Ruotsalainen kertoo, että suuntaa antavien tietojen mukaan kahden rokotteen läpi on sairastunut Husin alueella seitsemän kuukauden aikana 0,04 prosenttia noin 260 000 rokotetusta. Yhden rokotteen saaneista sairastuneita on ollut 0,2 prosenttia 1,1 miljoonasta rokotetusta.

– Valtaosa yhden rokotteen läpi sairastuneista on sairastunut nyt kesän aikana. Suomessa on rokottamatta vielä liki 2 miljoonaa kansalaista, joten deltavariantti pystyy leviämään vielä erittäin tehokkaasti, Ruotsalainen arvioi.

Päivittäiset tartuntaluvut lähellä kevään lukemia

Uusien koronatapausten määrä on kasvussa jo viidettä viikkoa. Suomessa raportoitiin torstaina 765 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luku on suurimpia Suomessa raportoituja päivittäisiä tartuntamääriä koko pandemian ajalta. Viimeksi yhtä korkeita tartuntalukuja on raportoitu maaliskuussa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 5 558 tartuntaa, mikä on 2 468 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 3 090.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut lähes 3,64 miljoonaa ihmistä eli 65,5 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen annoksen on saanut 32,9 prosenttia väestöstä eli lähes 1,83 miljoonaa ihmistä.

Lähiopetukseen palaaminen voi olla vaakalaudalla

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että mikäli koronaluvut kasvavat, koulujen lähiopetukseen palaaminen voi olla vaakalaudalla.

– Tällä hetkellä, jos nämä tartuntaluvut tällä tavalla kasvavat, erityisen vaarassa ovat varmasti korkeakoulut, ammattikorkeakoulut ja ehkä myös toinen aste. Nimenomaan meidän nuori väestö on sellaista, jotka tällä hetkellä hyvin paljon tartuttavat, Varhila sanoi.

Varhila väläytti myös mahdollisia lisärajoituksia erityisesti nuorille, jos koronaluvut jatkavat kasvamistaan.

12–15-vuotiaiden rokottamisesta on tulossa Varhilan mukaan mahdollisesti asetus elokuun puolivälissä, jolloin pyritään saamaan maahan lisää rokotteita muutamia satojatuhansia annoksia.

Varhila pitää koronapassia mahdollisena ei-välttämättömiin palveluihin, mutta toteaa, että passi voisi törmätä perustuslaillisiin ongelmiin. Lisäksi päätökset asiasta voivat venyä pitkällekin, sillä eduskunta kokoontuu seuraavan kerran vasta syyskuun alussa.

Koronapassilla tarkoitetaan käytäntöä, jossa esimerkiksi rokotetut tai koronan sairastaneet voisivat osallistua tapahtumiin näytettyään todistuksen vaikkapa saaduista rokotuksista. Esimerkiksi Ranskassa on säädetty laki, jonka mukaan rokotuspassi on ehtona esimerkiksi matkustamiselle tai ravintolassa syömiselle.