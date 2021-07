Mitä tapahtuu loppukesän odotetuille festareille? Järjestäjä pahenevasta tilanteesta: ”Se on pahin mahdollinen uhkakuva”

Ilta-Sanomien haastattelemat festivaalijärjestäjät pitävät koronatilannetta valitettavana. Festivaalien järjestämiseen tautitilanne ei kuitenkaan tällä hetkellä juuri vaikuta.

Koronatilanne huononee Suomessa nyt päivä päivältä. Torstaina raportoitiin 765 uutta koronatartuntaa. Edellisinä päivinä tartuntoja on tullut yli kuusisataa päivässä. Festivaalikesä kuitenkin jatkuu koronasta huolimatta.

Turussa järjestettävään vaihtoehto- ja indiemusiikin festivaaliin Kesärauhaan on aikaa viikko ja järjestäjät seuraavat epidemiatilanteen kehittymistä jännityksellä, kertoo festivaalin taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

Varsinais-Suomi on epidemian kiihtymisvaiheessa. Sairaanhoitopiiri tiedotti keskiviikkona, että sen alueella todettiin viime viikolla 347 tartuntaa, joista 186 kirjattiin viikonlopulle. Viruksen ilmaantuvuus kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohti oli tämän viikon alussa 104 kun se vielä viikkoa aiemmin oli 66.

Jos tilanne huononee edelleen ja Varsinais-Suomessa siirryttäisiin leviämisvaiheen rajoituksiin, mutkistuisi festivaalin järjestäminen huomattavasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan leviämisvaiheessa ulkona voidaan järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos yleisötilat voidaan jakaa lohkoihin.

– Se on pahin mahdollinen uhkakuva. Jos siirryttäisiin leviämisvaiheeseen ja se tarkoittaisi sitä, että alueella ei enää voisi liikkua vapaasti, tekisi se festivaalin järjestämisen erittäin haastavaksi ellei mahdottomaksi, Sepponen sanoo.

Sepponen toivoo, että epidemiatilanteen pahentuessakin luotettaisiin siihen, että järjestäjät pystyvät takaamaan turvallisen tapahtuman kävijöille. Perumisella hän ei halua lähteä spekuloimaan.

Alkuvuodesta Kesärauhan järjestäjät päättivät, että festivaali siirretään kesäkuulta elokuulle. Samalla tapahtuma-aluetta päätettiin vaihtaa Vanhalta suurtorilta Turun linnan puistoon, jolloin tilaa saatiin noin kolme kertaa enemmän.

– Olemme pystyneet näin sopeuttamaan festaria sillä lailla, että alue täyttää vielä nykyisissäkin olosuhteissa turvallisen tapahtuman kriteerit, Sepponen sanoo.

Festivaalin kävijäkapasiteetti on 5 000 kävijää päivässä, kun alueelle mahtuisi enimmillään 15 000 kävijää. Suuremman alueen ansiosta mahdollisuus turvaväleihin voidaan Sepposen mukaan taata. Palvelupisteiden määrää on lisätty ja ne on sijoitettu alueen reunoilla pullonkaulojen ja sumppujen välttämiseksi.

” Se on pahin mahdollinen uhkakuva. Jos siirryttäisiin leviämisvaiheeseen ja se tarkoittaisi sitä, että alueella ei enää voisi liikkua vapaasti, tekisi se festivaalin järjestämisen erittäin haastavaksi ellei mahdottomaksi.

Lisäksi Sepponen kertoo, että terveysturvallisuusohjeet ovat näkyvästi esillä festivaalin näytöillä ja banderolleissa. Kasvomaskia suositellaan tilanteisiin, joissa turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, esimerkiksi jonottaessa.

– Lopulta on kuitenkin paljon kävijän omalla vastuulla, miten ohjeita noudattaa, Sepponen kuitenkin muistuttaa.

Ennen Kesärauhaa Turussa järjestetään kaupunkifestivaali Down By The Laituri. Torstaina alkavan festivaalin tapahtumapäällikkö Henri Kulmala kertoo, että koronatilanteen paheneminen on valitettavaa. Tartuntoja yritetään estää tutuksi tulleilla keinoilla.

– Käytössä ovat samat yksinkertaiset keinot. Turvaväli on paras keino välttyä altistumiselta. Ohjeistamme ja muistutamme asiakkaita olemaan väljästi. Oman seurueen kanssa voi olla lähemmin, mutta mieluusti ei vieraiden kanssa, Kulmala sanoo.

Lisäksi festivaalilla kiinnitetään viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti huomiota hygieniaan.

Kulmalan mukaan tilannetta ja kävijöille annettavaa ohjeistusta on käyty läpi viranomaisten kanssa. Hän peräänkuuluttaa myös kävijöiden omaa vastuuta tartuntojen estämisessä.

Down By The Laiturin festivaaliyleisöä Turussa vuonna 2018.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suositteli tällä viikolla tiukinta eli leviämisvaiheen maskisuositusta, jonka mukaan maskia pitäisi käyttää aina muun muassa yleisötilaisuuksissa.

Kulmala kertoo, että DBTL:ssa maskin käyttöä suositellaan, mutta pakkoa ei ole.

– Jos menee fanittamaan suosikkiartistiaan lavan eteen, niin ehkä ihmiset käyttävät siellä enemmän maskeja, mutta tuskin muuten tässä puistoalueella, hän arvioi.

Tapahtuma alkaa torstaina ja kestää viikonlopun ajan. Kulmala kertoo, että kävijöitä odotetaan päivittäin noin 6 000, kun normaalina vuonna päivittäinen kävijäluku on noin 10 000. Festivaalialue on Kulmalan mukaan noin 30 prosenttia suurempi kuin aiemmin.

– Kyllä täällä väljästi sopii olemaan ja näkee hyvin lavalle monesta paikasta. Sikäli vastuu on myös kävijöillä.

Lipun jo ostaneiden asiakkaiden ei ole mahdollista peruuttaa lippuaan koronatilanteen vuoksi. Yleisökato koronahuolen takia ei Kulmalaa pelota.

– Ihmiset ovat oppineet elämään koronan kanssa vastuullisesti. En olisi peloissani, että tänne ei uskaltaisi tulla.

Festivaalin lippuja kaupataan kuitenkin nyt paljon verkossa. Esimerkiksi tori.fissä lippuja on myynnissä yli 80 kappaletta, suuri osa alennettuun hintaan. Kulmala uskoo, että koronatilanne vaikuttaa siihen, että ihmiset myyvät nyt lippujaan innokkaasti.

– Ei tämä mikään normaali ilmiö ole, varmasti koronalla on vaikutusta. Normaalisti niitä halutaan ennemminkin ostaa kuin myydä.

Kulmalan mukaan myös festivaalin Facebook-sivulle on tullut myynti-ilmoituksia lipuista.

Kesärauha-festivaalille lippuja on verkossa myynnissä vähemmän, esimerkiksi tori.fi:stä löytyy reilu parikymmentä myynti-ilmoitusta. Osaa lipuista myydään alkuperäiseen hintaan, osaa halvemmalla.

” Ihmiset ovat oppineet elämään koronan kanssa vastuullisesti. En olisi peloissani, että tänne ei uskaltaisi tulla.

Tältä näytti Qstockissa vuonna 2018.

Oulussa tänä viikonloppuna järjestettävän Qstock-festivaalin festivaalijohtaja Mikko Forsténin mukaan on ikävää, että koronatilanne on pahentunut.

– On tietenkin valitettavaa, että nyt on menty huonompaan suuntaan, hän sanoo.

Forsténin mukaan festivaalilla kuitenkin luotetaan jo suunniteltuihin koronatoimiin, eikä uusia keinoja ole tulossa.

Turvallisuustoimet ovat perinteisiä: käsidesiä ja käsienpesupaikkoja on helposti saatavilla. Lisäksi maskin käyttämistä suositellaan henkilökunnalle sekä yleisölle mahdollisuuksien mukaan.

Pohjois-Pohjanmaa on epidemian perustasolla, mutta tartuntamäärät ovat olleet myös siellä kasvussa. Oulun kaupunki tiedotti torstaina, että kaupungissa todettiin korkein päivittäinen tartuntamäärä, 26 kappaletta. Ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana on 39,9. Luku on lähes kolminkertainen edelliseen kahteen viikkoon verrattuna.

Alueella ei ole tällä hetkellä vaatimuksia turvaväleistä.

– Kehotamme kuitenkin asiakkaita pitämään mahdollisuuksien mukaan väliä muihin kävijöihin, Forstén sanoo.

Festivaali on loppuunmyyty ja kahden päivän aikana kävijöitä odotetaan noin 40 000. Kävijäkapasiteetti on sama kuin aiempinakin vuosina.

Jos Qstockiin jo lipun ostanut saa koronatartunnan tai joutuu karanteeniin, voi hän siirtää lippunsa ensi vuodelle, Forstén kertoo. Muuten lippujen palauttaminen ei ole mahdollista.

Qstock-lippuja kaupataan nyt pilkkahinnalla internetin myyntipalveluissa kuten tori.fi-sivustolla.

Torstai-iltapäivänä Qstock-lipuista oli tori.fi:ssä yli 400 myynti-ilmoitusta, joissa suurimmassa osassa lipun hinta on selvästi alle hankintahinnan. Alimmillaan lippuja myydään jopa alle puoleen hintaan.