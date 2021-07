Punkstoo-kohussa ryvettynyt Teemu Bergman on jättänyt rikosilmoituksen törkeästä kunnianloukkauksesta

Teemu Bergmanin asianajajan Hannu Kaitaluoman mukaan tekeillä on vielä ainakin toinen rikosilmoitus samalla rikosnimikkeellä.

Punk-yhtye Pää Kiin keulakuva Teemu Bergman joutui aiemmin heinäkuussa kohun keskelle, kun Instagram-tili Punkstoo jakoi ihmisten kertomuksia heidän kokemastaan häirinnästä Suomen punkpiireissä. Useat kertomuksista on yhdistetty Teemu Bergmaniin. Väitteet koskevat muun muassa sanallista ja fyysistä seksuaalista häirintää.

Punkstoo-tililtä on sittemmin poistettu lähes kaikki sisältö. Sivulla on enää vain yksi julkaisu, jossa kerrotaan tilin saavuttaneen tavoitteensa, sillä keskustelu ”punkskenen sisäisistä ongelmista on avattu”.

Bergmanin asianajajan Hannu Kaitaluoman mukaan asiasta on jätetty torstaina yksi rikosilmoitus nimikkeellä törkeä kunnianloukkaus. Lisäksi tekeillä on vielä ainakin toinen rikosilmoitus samalla rikosnimikkeellä saman tyyppisestä asiasta.

Kaitaluoma ei asiaa koskevien salassapitopäätösten vuoksi halua kommentoida, koskeeko rikosilmoitus Punkstoo-tilin ylläpitoa vai jotakuta anonyymisti kokemuksistaan puhunutta henkilöä. Asianomistajana rikosilmoituksessa on Teemu Bergman.

Kaitaluoman mukaan törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkit täyttyvät, sillä Bergmanille on asian saaman julkisuuden myötä aiheutunut suurta kärsimystä ja taloudellista vahinkoa. Pää Kii -yhtyeen kaikki keikat peruttiin kohun noustua.

Törkeästä kunnianloukkauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Kaitaluoma kertoo, että Bergman on saanut kohun myötä osakseen muun muassa väkivaltaisia uhkauksia. Näistä ei kuitenkaan ole tekeillä rikosilmoitusta.

– Ei hän niistä sillä tavalla, kyllä hän osaa sellaisiin suhtautua, Kaitaluoma kommentoi uhkauksia.

Bergman julkaisi oman ulostulonsa aiheeseen liittyen Pää Kii -yhtyeen virallisella Facebook-tilillä 19. heinäkuuta. Samalla Bergman ilmoitti, että kaikki yhtyeen keikat on toistaiseksi peruttu.

– Pahoittelen kaikille loukkaamilleni ihmisille huonoa ja välinpitämätöntä käytöstäni. Törkeät, minua vastaan esitetyt rikossyytteet kuitenkin kiistän. Asianajajani Hannu Kaitaluoma kommentoi asioita tästä eteenpäin, kunhan saa perehdyttyä materiaaliin, Bergman kirjoitti Facebookissa tuolloin.

Samana päivänä myös Pää Kii -yhtyeen taustalla toiminut levy-yhtiö Stupido Records kommentoi tapausta omalla virallisella Facebook-sivustollaan. Levy-yhtiön julkaisemassa tiedotteessa otetaan kantaa Punkstoo-käyttäjätilin julkaisemiin väitteisiin.

Stupido Records totesi tiedotteessaan myös, ettei Bergmanin luotsaamalla Pää Kii -yhtyeellä ole tällä hetkellä voimassa olevaa levytyssopimusta yhtiön kanssa.