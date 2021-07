Yllätyskäänne: Kai-Pekka Savolaisen murhasta epäillyt vapautettiin – ”Tämä on ollut vaativa murhatutkinta alusta pitäen”

Henkirikostutkintaa jatketaan.

Pohjanmaan poliisi esitti tänään viittä henkilöä vangittaviksi epäiltyinä 40-vuotiaan Kai-Pekka Savolaisen murhasta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus kuitenkin katsoi, ettei vangitsemiseen ole riittävästi perusteita.

– Heidät on vapautettu, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Järvelin.

Hän toteaa henkirikostutkinnan olevan on edelleen keskeneräinen, ja sitä jatketaan.

Käräjätuomari Tapani Ojala ei voi kommentoida eikä perustella oikeuden päätöstä.

– Näyttö ei riittänyt. Sen tarkemmin en voi päätöstä perustella. Asiakirjat on julistettu salaisiksi siihen asti, kun ja jos syyte nostetaan.

Ojalan mukaan vastaavanlaiset päätökset eivät ole kovin yleisiä.

– Silloin tällöin käy niin, ettei perusteita vangitsemiseen ole riittävästi.

Järvelin toteaa murhatutkinnan olleen vaativa alusta alkaen.

– Sitä se näyttää olevan vieläkin. En voi avata, miksi, mutta sen voi sanoa, että onhan tutkinta helpompaa silloin, kun on ruumis. Jokainen henkirikostutkinta on omanlaisensa, joissakin on erityisiä piirteitä enemmän kuin toisissa.

Seinäjoen murhatutkinnassa ruumis löytyi vasta, kun epäillystä henkirikoksesta oli kulunut seitsemän kuukautta. Kai-Pekka Savolainen katosi jäljettömiin 28. marraskuuta 2020, ja hänen ruumiinsa löydettiin kesäkuun puolivälissä Kasperin kaupunginosassa sijaitsevan kerrostalon kellaritiloista.

