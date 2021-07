Oulussa todettu ennätysmäärä koronatartuntoja – satoja Qstock-lippuja kaupataan internetissä nyt pilkkahintaan

Qstockin toimitusjohtaja Jouni Loponen uskoo, että koronatilanne on yksi monista syistä lippujen kiivaalle jälleenmyynnille.

Oulun Kuusisaaressa järjestetään tulevana viikonloppuna perinteinen Qstock-festivaali jo 15:ttä kertaa. Vuoden 2020 festivaali päätettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi perua, ja liput oli mahdollista joko siirtää käytettäväksi seuraavana vuonna tai palauttaa täysimääräistä hyvitystä vastaan.

Tänä vuonna lippujen siirtäminen vuodelle 2022 on Qstockin toimitusjohtajan Jouni Loposen mukaan mahdollista ainoastaan, jos asiakas on saanut positiivisen koronatestituloksen tai asetettu viranomaisen määräämään karanteeniin. Lippujen palauttaminen ei enää ole mahdollista.

– Meihin voi olla sähköpostitse yhteydessä, että on saanut terveysviranomaisilta sellaisen todistuksen. Sitä vastaan pystytään siirtämään liput. Ettei käy niin, että kynnys testiin menemiseen kasvaisi siksi, ettei menisi rahaa hukkaan, Loponen sanoo.

Loposen mukaan keneltäkään ei kuitenkaan tietoturvasyistä edellytetä terveystietojensa lähettämistä sähköpostitse, vaan tartunnan tai karanteenin todentaminen voidaan tehdä myös festivaalin jälkeen. Qstock on tällöin yhteydessä asiakkaihinsa asian todentamiseksi.

Lippuja kaupataan nyt tilanteesta johtuen pilkkahinnalla internetin myyntipalveluissa kuten tori.fi-sivustolla.

Torstai-iltapäivänä Qstock-lipuista oli tori.fi:ssä yli 400 myynti-ilmoitusta, joissa suurimmassa osassa lipun hinta on selvästi alle hankintahinnan. Alimmillaan lippuja myydään jopa alle puoleen hintaan. Myös huutokauppapalvelu huuto.net ja sosiaalisen median eri myyntipalstat ovat täyttyneet Qstock-lipuista.

Lippujen kiihtyneestä jälleenmyynnistä uutisoi ensimmäisenä Kaleva.

Qstock on aiempin vuosien tapaan loppuunmyyty myös tällä kertaa. Arkistokuva vuodelta 2018.

Oulun kaupunki kertoi torstaina, että Oulussa on tullut tietoon ennätysmäärä uusia koronatartuntoja, ja 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on kolminkertaistunut edelliseen kahden viikon tarkastelujaksoon verrattuna.

– Viikonlopun tapahtumat sisältävät tässä tilanteessa merkittävän riskin tartuntojen leviämisen kiihtymiselle Oulussa, tiedotteessa todetaan.

Loponen uskoo, että syitä lippujen jälleenmyymiselle on monia. Koronatilanne on varmasti yksi tekijä, mutta hänen mukaansa myös paikallinen sääennuste näyttelee usein suurta roolia. Ouluun on tämän hetkisen tiedon mukaan luvattu sateista säätä sekä perjantaille että lauantaille.

– Toki myös se, että ostopäätös festivaalille on voitu tehdä vaikka jo jouluna 2019. Yksi vuosihan meillä jäi välistä ja lipuista noin 75 prosenttia siirrettiin tälle vuodelle. Aikaa ostopäätöksestä on voinut kulua jo yli 1,5 vuotta. Se on tietenkin pitkä aika ja moni asia on voinut muuttua, Loponen sanoo.

Loposen mukaan Qstockille ei ole tullut suoria pyyntöjä asiakkailta lippujen peruuttamista koskien. Asiakkaat ovat hankkineet lippunsa Ticketmaster-palvelun kautta, ja mahdolliset palautus- ja hyvityspyynnöt kulkevat heidän kauttaan. Ilta-Sanomat ei tavoittanut Ticketmasteria kommentoimaan asiaa.

Qstockissa noudatetaan Loposen mukaan kaikkia viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä terveysturvallisuuteen liittyen. Alueella on voimassa maskisuositus ja erityisesti käsihygieniaan on Loposen mukaan kiinnitetty huomiota. Alueella on tehty myös joitain ratkaisuja, jotta alueella olisi väljempää.

– Meidän festivaalilla on myös sellainen ominaispiirre, että alueelta voi poistua pääsylipulla. Alueelta voi poistua halutessaan, jos kokee, että väkeä on liikaa, Loponen sanoo.

Loposen mukaan festivaaliasiakkailta on tullut kysymyksiä normaalia enemmän koronatilanteesta johtuen.

Paikalle odotetaan tänä vuonna 20 000 festivaalivierasta molempina päivinä. Loposen mukaan kävijämäärä ei poikkea vuodesta 2019, jolloin festivaali järjestettiin edellisen kerran.

Tällä viikolla kolme yhtyettä on joutunut perumaan keikkansa Qstockissa karanteenimääräyksen vuoksi. Kolmas Nainen, Viikate ja Huora on korvattu Ismo Alangolla, Tuohimaalla ja Tiisulla.

– Siinäkin terveystilanne on otettu huomioon ja toimittu yleisten ohjeistusten mukaisesti, Loponen sanoo.