Uusille alueille voimaan kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset

Uuden rajoitukset tulevat voimaan Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Satakunnan maakunnissa.

Valtioneuvosto on päättänyt, että ravintoloiden aukioloaikaa ja anniskeluaikaa rajoitetaan kiihtymisvaiheen mukaisesti Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Satakunnan maakunnissa.

Aikaisemmin asetetut kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat voimassa Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset merkitsevät, että baareissa asiakasmäärä rajoitetaan sisätiloissa puoleen normaalista ja muissa ravintoloissa kolmeen neljäsosaan.

Ravintoloissa anniskelu on sallittu kello 7–24, ja ne saavat olla avoinna kello 5–01.

Rajoitukset tulevat voimaan huomenna.

Jokaisella asiakkaalla pitää lisäksi olla sisätiloissa oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Valtioneuvoston asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä. Aukioloja koskevat rajoitukset eivät koske myöskään Suomen ja ulkomaiden välistä lento- tai laivaliikennettä eikä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä oleva ravintoloita.

Rajoituksia tarkastellaan taas uudelleen ensi viikolla.

Suomessa raportoitiin tänään valtava määrä uusia koronatartuntoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi aiemmin, että tänään Suomessa on raportoitu 765 uutta koronavirustartuntaa. Luku on suurimpia Suomessa raportoituja päivittäisiä tartuntamääriä koko pandemian ajalta. Viimeksi yhtä korkeita tartuntalukuja on raportoitu maaliskuussa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 5 558 tartuntaa, mikä on 2 468 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 3 090.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi kuitenkin lisäksi, että koronan vuoksi sairaalahoitoa tarvitsevissa korostuvat nuoret aikuiset ja rokottamattomat potilaat.

Sairaalahoidon tarve on kasvanut aiempaa loivemmin, sillä riskiryhmien rokotuskattavuus on hyvä. Ikäihmisten keskuudessa koronan ilmaantuvuus ja kuolemantapaukset ovat laskeneet erittäin alhaisiksi.

Keskiviikkona koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli 57 ihmistä. Heistä tehohoidossa oli 6.