Tutkinnanjohtajan mukaan rikosepäilyvyyhdissä on poikkeuksellisen paljon asianomistajia, ja ikähaitari painottuu hyvin nuoriin.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi torstaina tutkivansa laajaa seksuaalirikoskokonaisuutta, jossa parikymppisen keskisuomalaismiehen epäillään syyllistyneen kymmeniin lasten seksuaalisiin hyväksikäyttöihin.

Epäillyt rikokset ovat kohdistuneet alakouluikäisiin lapsiin ja tapahtuneet sosiaalisessa mediassa.

Asianomistajista on tähän mennessä tunnistettu 53. Poliisi epäilee, että uhreja saattaa olla mahdollisesti yhteensä jopa noin 200.

– Arvio perustuu siihen, että noin 200:sta käyttäjäprofiilista on lähetetty näitä videoita epäillylle. Jokaisen profiilin takana epäillään olevan lapsia, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saara Asmundela kertoo.

Poliisin mukaan miehen epäillään esiintyneen sosiaalisessa mediassa alakouluikäisenä ja saaneen näin lapset lähettämään itselleen videoita, joissa he esiintyvät seksuaalisesti tai tekevät itselleen seksuaalisia tekoja.

– Hän on useammalle asianomistajalle kertonut olevansa lapsi itsekin. Tässä vielä selvitellään, että mitä profiileja hän on käyttänyt ja mitä siellä itsestään ilmoittanut.

– Näissä tapauksissa, missä asianomistaja on saatu tunnistettua, lapsi on kuvannut itse itseään ja sitten omasta käyttäjäprofiilistaan lähettänyt tämän materiaalin. Toistaiseksi ei ole tullut ilmi, että olisi syytä epäillä fyysistä kontaktia. Mutta se on totta kai sellainen asia, mikä selvitetään.

Epäilty oli tallentanut videot itselleen, ja ne löytyivät häneltä kotietsinnän yhteydessä takavarikoiduista laitteista. Videoita löytyi yhteensä noin 2 000.

– Se, mitä tiedetään videoiden todennäköisestä lähettämisajasta, niin osassa tapauksista se ajoittuu yhden päivän ajalle ja osassa materiaalia on tullut kuukausien ajanjaksolla. Ainakin osassa tapauksista epäillään, että se kontakti on ollut pidempikestoinen.

Tämänhetkisten tietojen perusteella epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 2019–2021 välisenä aikana.

– Asianomistajat sijoittuvat ihan ympäri Suomea.

Nuorimmat tähän mennessä tunnistetuista asianomistajista ovat olleet 8-vuotiaita.

– Vanhin tunnistettu on ollut 13-vuotias, muuten kaikki ovat olleet alakouluikäisiä.

Epäilty otettiin kiinni kotietsinnän yhteydessä ja vangittiin huhtikuussa epäiltynä seitsemästä seksuaalirikoksesta.

Torstaina hänet vangittiin käräjäoikeudessa lisäksi epäiltynä 25 törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, 26 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, 52 sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä ja 52 sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Esitutkinnassa selvitetään myös sitä, onko videomateriaalia voinut mahdollisesti päätyä epäillyltä muille tahoille.

– Tässä vaiheessa ei siihen ole viitteitä. Epäilyt sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä perustuvat siihen, että miehen epäillään tallentaneen saamaansa materiaalia itselleen ja sitä myöten valmistaneen sitä.

Tutkinnanjohtaja pitää tutkittavassa rikosepäilykokonaisuudessa poikkeuksellisena piirteenä sitä, että epäilyjen perusteella tapauksessa on paljon hyvin nuoria uhreja.

– Kyllä tämä ainakin minun urallani on toistaiseksi laajin tämäntyyppinen kokonaisuus. Tässä on poikkeuksellisen paljon asianomistajia. Ja ikähaitari vielä painottuu hyvin nuoriin. Sitä tässä selvitetään, että miten näin moni lapsi on saatu materiaalia lähettämään.

Kaikkien tunnistettujen asianomistajien perheisiin ei ole vielä toistaiseksi oltu yhteydessä.

– Se on meillä tässä seuraava työvaihe. Ja heidän kuulemistaan valmistellaan eri paikallislaitoksilla ympäri Suomea.

Rikosepäily tuli poliisin tietoon sen jälkeen, kun eräs vanhempi oli löytänyt lapsensa puhelimesta keskustelun, jossa lapsi puhui epäillystä miehestä ystäviensä kanssa. Lapsi kertoi tämän jälkeen vanhemmalle, että mies oli pyytänyt häneltä kuvaa, jossa hän olisi ilman paitaa.

Laajasta kokonaisuudesta vain yksi epäilty rikos näyttäisi tulleen vanhempien tai viranomaisten tietoon. Asmundela pitää tätä erittäin huolestuttavana.

– Toistaiseksi ainoastaan tämä yksi rikosilmoitus on tullut asianomistajapuolelta. Kaikki muut rikosilmoitukset poliisi on kirjannut oman selvittelytyönsä perusteella.

Aikuisten seksuaaliset yhteydenotot lapsiin netissä jäävät suurelta osin piilorikollisuudeksi. Lapsen voi olla vaikea kertoa tapahtuneesta aikuiselle, eikä lapsi myöskään välttämättä tunnista tapahtunutta rikokseksi.

Asmundela toivoo yleisellä tasolla, että vanhemmat kävisivät lasten kanssa keskustelua internetin käytöstä ja siitä, mitä verkossa on ja ei ole turvallista tehdä. Lapsi tarvitsee aikuisen opastusta muun muassa älypuhelimen turvalliseen käyttöön.

– Ja jos vanhemmilla herää huoli siitä, että lapseen on kohdistunut rikos, joko tähän kokonaisuuteen liittyen tai ylipäänsä, niin sitten vain ilmoitus poliisille.

Asmundela muistuttaa, että lapselta olisi hyvä kysyä päivittäin myös somen kuulumiset, eli mitä lapsi on sosiaalisessa mediassa tehnyt ja kenen kanssa jutellut.