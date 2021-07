Jyrki Lehtolan kolumni: Mitä tapahtui kun kokoomus syötti julkisuuteen sanan kantasuomalainen?

Perussuomalaisten kannatus laskee, koska perussuomalaiset vailla Mestaria on kuin leiri vailla vankeja, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Terve vaan. Olen ihan tavallinen kaveri jostain paikasta, josta hesalaiset ei ole kuulleetkaan, mutta kun ne joutui tämänkin kesän pysymään Suomessa, tuolla ne on taas meidän kylän paskaisella rannalla kuvia otelleet ja olleet ihan, että aah ja ooh, aidointa Suomea, Gallen-Kallela uuh.

Ei siinä mitään.

Kivahan niitä on katsella, vähän kuin hippiä ennen kuin siltä leikataan hiukset ja kieli.

Muutenkin menee hyvin, kun allekirjoittaneesta on viime aikoina tullut relefantti kommunistin design-olohuoneessa. Vuosia ei kukaan ajatellut minun kaltaisia, kellarissa on joutunut peilin kanssa kokoontumaan, halveksuntaa vain saanut, mutta nyt on käynyt niin, että halu meikäläisen henkiseen rakasteluun on sanoisko suuri.

Mestaria tästäkin saa kiittää.

Se antoi tympääntyneet kasvonsa meikäläisen sisällä palavalle tulelle.

Vuosia meitä hyljeksittiin, oltiin ne, joiden ohi kommunistit katsoivat johonkin kauniimpaan. Niin ne tekee vieläkin, mutta nyt ne katsoo meidän ohi sähköautoistaan, joiden sisällä ne luulee olevansa turvassa siltä, että meitä on enemmän kuin niitä.

Kun Mestari luopui kruunustaan, kommunistit väittivät, että Mestarin voimat ja motivaatio loppuivat, vaikka Mestari oli taas kaksi potkua muita edellä. Se tiesi, että kellään sen seuraajista ei ole samanlaista sanoisko mengelemäistä karismaa kuin Mestarilla, ja vaikka Mestaria seuraava mamma näyttäisikin arjalaiselta, se ei silti ole mies.

” Twitteristä näkee, miten suomalainen kommunisti ajattelee.

Mestari vetäytyi taktisista syistä, ja tulokset näkyvät jo. Perussuomalaisten kannatus laskee, koska perussuomalaiset vailla Mestaria on kuin leiri vailla vankeja.

Nyt muut puolueet luulevat pääsevänsä meidän avulla valtaan.

Kokoomus siirtyi nopeasti hakemaan meiltä rakkautta, ja jotta tyhminkin meistä tajuaisi, ne sanoivat ”kantasuomalainen” ja sitten ”hups, vahinko”. Keskusta miettii parhaillaan omaa etnonationalistista siirtoaan houkutellessaan meitä uuteen kotiin.

Siitä seuraa keskustan ja kokoomuksen hajoaminen neljäksi pienpuolueeksi, ja silloin Mestari palaa, ottaa takaisin puolueensa johtajuuden, kannatus kasvaa, lapset kirmaavat kouluun dieselpotkulaudoilla, maailma on meidän, tulevaisuus on parhaat palat menneisyydestä.

Kun kokoomus syötti julkisuuteen sanan ”kantasuomalainen”, tapahtui ne kolme asiaa, jotka aina Twitterissä tapahtuvat.

Ensin jaettiin kauhistusta toisille kauhistuneille.

Seuraavaksi alettiin puhua sanojen merkityksistä niin kuin impotentti kielitieteilijä olisi uusi sanoisko valkoinen.

Lopuksi yritettiin vitsailla ja keksittiin sellaisia sanoja kuin omakantasuomalainen, Kantasuomalainen kirjakauppa, kantapääastujasuomalainen, niitä itseään tällainen nauratti.

Siinähän nauravat, ja siksi allekirjoittanut on kohta kulttuuriministeri.