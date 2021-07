Lähestymiskieltoon aiemmin määrätty naisen ex-mies on kiistänyt tietävänsä mitään pelikorteista.

Autoon kiinnitetyt pelikortit pelottavat lappeenrantalaista naista. Nainen arvelee, että korttien jättäjä haluaa osoittaa olevansa lähellä häntä. Kortti ilmestyi naisen autoon myös sen jälkeen, kun hän oli muuttanut uuteen salaiseen osoitteeseen.

Poliisi selvittää pelikorttien jättämistä osana tutkimusta, joka liittyy epäiltyihin lähestymiskiellon rikkomisiin.

Vanhassa dekkarissa poliisi etsi rikollista, joka jätti rikospaikalle vinkiksi aina pelikortin. Joku näyttää luottavan pelikorttien tuomaan pelotteeseen vielä nykypäivän Lappeenrannassa.

Päälle kolmekymppinen yksinhuoltajanainen säpsähti ensimmäisen kerran viime lokakuussa. Joku oli kiinnittänyt pelikortin eli herttaviitosen naisen henkilöauton takapuskuriin. Auto oli pysäköity naisen kotipihalle.

Naisen postilaatikkoon oli samana päivänä pudotettu lastenkirjasta repäisty sivu.

Viikkoa myöhemmin naisen auton takapuskurissa oli jälleen herttakortti. Auto oli nyt naisen opiskelupaikan parkkipaikalla.

Nainen muutti lastensa kanssa helmikuussa uuteen kotiin, jonka osoitteen hän ilmoitti vain harvoille ja valituille.

Nainen kuvitteli päässeensä eroon myös salaperäisestä pelikorttien jättäjästä. Toisin kuitenkin kävi. Naisen henkilöauton takaikkunaan oli huhtikuussa kiinnitetty herttakortti uuden kodin pihalla.

Naisen mukaan outo viestintä on aiheuttanut hänelle jopa unettomuutta. Hän arvelee, että jättäjä haluaa todistaa olevansa lähellä, vaikka nainen on välillä muuttanutkin. Nainen uskoo korttien tarkoituksena olevan herättää pelkoa.

Nainen epäilee entistä miestään pelikorttien jättäjäksi. Mies on ollut juuri päättyneessä laajennetussa lähestymiskiellossa, jolla suojattiin naista ja tämän lasta.

Naisen mukaan mies on rikkonut lähestymiskieltoa useaan otteeseen. Epäillyt lähestymiskieltojen rikkomiset ovat tutkittavana Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella.

Autoon kiinnitetyt pelikortit liittyvät tutkintaan.

Nainen haki Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa ex-miehensä määräämistä uuteen laajennettuun lähestymiskieltoon. Hän perusteli hakemusta väittämillään lähestymiskieltojen rikkomisilla ja myös pelikorttien kiinnittämisellä naisen autoon.

Mies vastusti lähestymiskiellon määräämistä. Hän kiisti tietävänsä mitään pelikorteista.

Käräjäoikeuden mukaan on riidatonta, että mies on lähestynyt ex-vaimoaan kahdesti lähestymiskiellon aikana. Toinen lähestyminen on tapahtunut huoltoasemalla ja toinen lapselle lähetetyn kirjan muodossa.

Oikeuden mielestä on syytä epäillä miehen rikkoneen menettelyllään lähestymiskieltoa.

Pelikorttien jättäjäksi miestä ei käräjäoikeuden mukaan kuitenkaan näytetty ainakaan lähestymiskieltokäsittelyssä. Oikeus toteaa, ettei miestä ole havaittu auton tai ex-vaimon kodin lähellä niinä ajankohtina, kun kortteja on jätetty.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on hylännyt uuden lähestymiskieltohakemuksen, koska ”rikoksen uhkaa” ei ole tällä hetkellä oikeuden mielestä käsillä.

Käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Siihen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hovioikeuteen.

Poliisi jatkaa epäiltyjen lähestymiskieltojen rikkomisten tutkintaa.