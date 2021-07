Äänekkäästä mopoilusta kymmeniä valituksia Itä-Uudellamaalla – poliisi vetoaa vanhempiin

Poliisin mukaan mopoilijat täytyy saada ymmärtämään, että mopoista lähtevä ääni voi häiritä monia.

Poliisille on tullut Itä-Uudellamaalla viime aikoina jopa kymmeniä valituksia päivässä äänekkäästä mopoilusta. Valituksia on tullut usean kunnan alueelta. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asiasta Facebookissa.

Poliisi on valvonut mopoilijoita viime viikolla ja jatkaa valvontaa edelleen. Poliisi kertoo valistavansa nuoria öisen mopoilun haitoista mutta vetoaa myös mopoilijoiden vanhempiin, jotta nämä puhuisivat asiasta kotona.

– Mopoilevat nuoret täytyy saada ymmärtämään, että heidän ajopeleistään lähtee usein erittäin kova ääni, joka valvottaa tuhansia asukkaita, ja teillä vanhemmilla on tässä viestinvälittäjänä tärkeä rooli, julkaisussa sanotaan.

Vanhemmilla on poliisin mukaan mahdollisuus puuttua tilanteeseen esimerkiksi laittamalla nuoren mopo hetkeksi jäähylle, jos nuori ei kehotuksista huolimatta tottele sääntöjä.

Poliisi toteaa, että tieliikennelain mukaan tarpeeton ja häiritsevä ajoneuvolla ajaminen on kielletty. Ajaminen on poliisin mukaan tulkittavissa häiritseväksi melko matalalla kynnyksellä erityisesti yöaikaan, kun ihmiset nukkuvat ikkunat auki ja mopoista lähtee kova ääni tai niitä on liikkeellä paljon.