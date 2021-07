Kalajoen maastopalo riistäytyi käsistä – asukkaiden evakuointiin valmistauduttu

Paikalle on saapumassa lisää apujoukkoja tämän ja huomisen päivän aikana. Palon hallinnan toivotaan helpottuvan yöllä tuulen tyyntyessä.

Kalajoen maastopalo on riistäytynyt käsistä vaikeiden tuuliolosuhteiden vuoksi. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Pekka Räty kertoo, että palo yltyi latvapaloksi, ja eteni erittäin voimakkaasti ainakin kahteen suuntaan.

– Jouduimme vähän perääntymään niistä asemista missä olimme, jotta saimme kaluston alta pois.

Paloalueen koko oli keskiviikkoiltana noin 200 hehtaaria.

Jokilaaksojen pelastuslaitos antoi Kalajoen Raution alueelle keskiviikkoiltana vaaratiedotteen terveydelle vaarallisen savun vuoksi. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.

Alueella liikkumista pyydetään välttämään, ja ihmisiä kehotetaan odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Maastopalon savu on levinnyt laajalle alueelle.

Sammutustöihin saadaan tänään ja huomenna lisää resursseja.

– Sisäministeriölle laitettiin pyyntö lentokalustoavusta, ja Turusta on nyt tulossa kolmas kopteri meille avuksi sammuttamaan. Ympäröivistä pelastuslaitoksista on tilattu resursseja meidän avuksemme, ja niitä on tulossa myös huomenna.

Rädyn mukaan palo leviää tällä hetkellä voimakkaasti. On mahdollista, että se aiheuttaa levitessään vaaraa myös sivullisille.

– Olemme pyytäneet poliisit poistamaan kaikki sivulliset alueelta pois, ja myös poliisit on jo pyydetty valmiiksi, jos joudutaan alueen lähimpiä taloja evakuoimaan, mutta sinne on vielä muutama kilometri onneksi matkaa.

Sammutustöihin osallistuu tällä hetkellä arviolta 80–90 henkilöä.

– Kyllä sitä koko ajan sammutetaan ja siirretään linjoja.

Yön aikana tuuli todennäköisesti tyyntyy, mikä helpottaa palon hallitsemista.

– Silloin on hyvä aika sammuttaa taas ja saada palo kiinni. Tuuli tässä on ollut suurimpana ongelmana. Palo on päässyt karkuun ja edennyt latvapalona, jolloin se etenee todella nopeasti.

Apujoukkoja on saatu ympäri Suomea, ja lisää on tulossa. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoi aiemmin Twitterissä, että Ylivieskan kaupunki on varautunut majoittamaan apujoukkoja.

Myös Etelä-Savon pelastuslaitokselta käyttöön saatu Mörkö-sammutuslaitteisto auttaa sammutusoperaatiossa. Vesitykillä ja kymmenen kuution vesisäiliöllä varustettu Ponsse-metsäkone eli Mörkö pystyy toimimaan haastavassakin maastossa.

Mörkö toimii erinomaisesti vaikeakulkuisessa maastossa.

Räty arveli aiemmin, että sammutustyöt jatkuvat ainakin viikonlopun yli.

– Maasto on kuitenkin turvepohjainen, ja varsinkin jälkivartiointi tulee kestämään kauan, kunhan saadaan ensin sammumaan se, hän kertoi IS:lle.

Juttua muokattu kello 21.57: Lisätty tieto paloalueen koosta.