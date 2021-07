Infektioylilääkäri: Koronan deltamuunnos ei välitä ollaanko sisällä vai ulkona

Herkemmin tarttuva deltavariantti voi tarttua myös ulkona esimerkiksi ravintolan terassilla, arvioi infektioylilääkäri Markku Broas.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen kertoi aiemmin Helsingin Sanomille, että uusien Helsingissä tehtyjen havaintojen mukaan koronavirus leviää nyt baarien sisätilojen lisäksi myös terasseilla, joita on pidetty tähän asti melko turvallisina kohtaamispaikkoina.

– Meillä on tietoja, että jopa ulkona terasseilla on syntynyt tartuntoja, Salminen totesi HS:lle.

HS:n mukaan puolet helsinkiläisten koronatartunnoista on viimeisen kahden viikon ajalta peräisin ravintoloista ja muista sosiaalisista kontakteista.

Valtaosa tartunnoista on levinnyt nuorten aikuisten keskuudessa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan Lapin Sairaanhoitopiirin tilastoissa terassitartunnat eivät näy. Hän kuitenkin arvioi, että etenkin herkemmin tarttuvan deltavariantti voi näissäkin tilanteissa tarttua.

– Tilanteissa, joissa porukka tai ryhmä istuu yhdessä samassa pöydässä ja jollakulla on tartunta, se todennäköisesti leviää kaikkiin muihinkin riippumatta siitä, ollaanko ulkona vai sisällä.

Isompana ongelmana Broas näkee edelleen suuret joukkotapahtumat, kuten festivaalit tai täyteen ahdetut yökerhot.

– Jos niihin lähdetään, silloin riski on suurempi varsinkin alueilla, joilla deltavarianttia paljon esiintyy. En näe normaaleja kesäterasseja niin suurena riskinä kuin nämä joukkotapahtumat.

Ravintolat voivat Broasin mielestä edelleen järjestää toimintansa koronaturvallisesti etenkin alueilla, joilla tautia ei niin paljon esiinny.

– Silloin on turvallista käydä ruokaravintoloissa ja olla terasseillakin. Varmaan muuallakin Suomessa, jos noudatetaan hyviä hygieniasääntöjä. Silloin kun on ulkotila, jossa ilmanvaihto on hyvä, riski on pienempi.

Päivittäiset tartuntamäärät ovat viime päivinä pysyneet 600 tartunnan yläpuolella. Turun yliopistollisen keskussairaalan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoi IS:lle, että korkeat luvut eivät tällä hetkellä ole hälyttäviä, koska sairaalatapausten määrä ei ole noussut merkittävästi.

Tartuntojen kasvuun on Rintalan mukaan useita syitä. Ensinnäkin Suomessa leviää tällä hetkellä herkästi tarttuva deltavariantti, joka lähti leviämään nuorten aikuisten piirissä ravintoloissa, festivaaleilla ja mökkibileissä.

– Käsitykseni mukaan se tuotiin Pietarista.

Tiukemmat ravintolarajoitukset voisivat olla kohdallaan, mutta muuten rajoituksille ei ole tällä hetkellä edellytyksiä.

Tilanne olisi toinen, jos sairaalahoidon määrä lähtisi kasvuun.