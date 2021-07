Etu-Töölö, Kamppi ja Eira kuuluvat nyt Helsingin pahimpiin koronapesäkkeisiin – katso tilanne postinumeroalueittain

Alueet, joissa on todettu viimeisen kahden viikon aikana eniten tartuntoja, ovat lähes poikkeuksetta kantakaupungissa keskustan tuntumassa.

Helsingin keskustan alueet kärsivät tällä hetkellä kaupungin julkaisemien tuoreiden tilastojen perusteella pahimmasta koronatilanteesta.

Viimeisen kahden viikon aikana Helsingissä on todettu 1 543 uutta koronatapausta. Tartuntoja on kertynyt samana ajankohtana100 000 asukasta kohden 235.

Helsingin osuus koko maan tartunnoista on 27,4 prosenttia. Koko pandemian aikana pääkaupungissa on todettu 28 664 koronatartuntaa.

Kaupungin sairaaloissa koronapotilaita on hoidossa vain yksi, mutta koronapotilaita hoidetaan myös Husin sairaaloiden osastoilla.

Postinumeroalueista eniten tartuntoja on viimeisen kahden viikon aikana kertynyt keskustan ja Etu-Töölön alueella 75 kappaletta. Toiseksi eniten tartuntoja on Kampin ja Ruoholahden alueella, jossa uusia tartuntoja on todettu 66 kappaletta.

Alueet, joissa on todettu viimeisen kahden viikon aikana eniten tartuntoja, ovat lähes poikkeuksetta kantakaupungissa. Keskustan ja Kampin ohella kärkipäässä ovat Eira, Kallio, Ullanlinna, Sörnäinen ja Punavuori.

Kantakaupungin ulkopuolelta kärkipäähän yltävät itä-Helsingin alueet, joihin tartunnat ovat aiemmin painottuneet, kuten Etelä-Vuosaari ja Kontula-Vesala.

Asukasmäärään suhteutettuna suurin ilmaantuvuus on Kaitalahdessa, jossa on 100 000 asukasta kohden todettu 774 uutta tartuntaa. Tämän jälkeen korkeimmat ilmaantuvuudet ovat Ullanlinnassa 623, Eirassa 600 ja Punavuoressa 577.

Varsinaisia tartuntoja Kaitalahdessa oli 7, Ullanlinnassa 49, Eirassa 57 ja Punavuoressa 41.