Mörkö saapui taltuttamaan Kalajoen maastopaloa – tänään koettiin kriittiset hetket

Palo on saatu rajattua, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Sammutustöiden arvioidaan jatkuvan ainakin viikonlopun yli.

Kalajoen maastopalon sammutustyöt jatkuvat. Palo on saatu rajattua, mutta voimistunut tuuli hankaloittaa tilanteen hallintaa.

Keskiviikon aamupäivänä paikalla koettiin kriittisiä hetkiä, kun palo uhkasi levitä rajoituslinjan yli ja nousta tuulen takia latvapaloksi.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Pekka Räty kertoo, että tilanne on toistaiseksi hallussa, mutta voi muuttua nopeasti.

– Siellä on jatkuvasti niitä tilanteita päällä, koska alue on niin iso, ja meillä on aika vähän henkilöstöä saatu raavittua sinne. Onneksi meillä on puolustusvoimien ja rajan kopterit apuna. Meille on tulossa myös muilta pelastuslaitoksilta illan aikana apuvoimia.

Alueella on aloitettu palokäytävien tekeminen kaivinkoneilla, mikä helpottaa rajoituslinjan pitämistä.

Pelastuslaitoksen henkilöstöä on kierrätetty pitkin päivää, ja illalla apua saadaan helpommin myös sopimushenkilöstöltä.

Paikalla on pelastuslaitoksen yksiköiden lisäksi Puolustusvoimien hälytysosaston 20 varusmiestä ja kaksi henkilökunnan jäsentä, Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen helikopterit sekä seitsemän Kalajoen kaupungin teknisen viraston henkilöä.

– Siellä on noin 40 henkeä, siinä se on yritetty pitää ja joustavasti vaihdettu. Pahimmillaan siellä oli noin 75 henkeä ensimmäisenä yönä, kun se levisi koko ajan, Räty kertoo.

Apujoukkoja on tullut ja vielä tulossa Oulu-Koillismaan, Lapin, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon pelastuslaitoksilta. Jokaisesta pelastuslaitoksesta on tulossa pelastusryhmän verran henkilöstöä.

Metsäpalon savua on havaittu niin Nivalassa, Haapajärvellä kuin Pyhäjärvelläkin.

Etelä-Savo lähettää apuun myös vähintään yhden niin kutsutun Mörkö-sammutuslaitteiston, joka tulee olemaan käytössä jo tänä iltana.

– Se on Ponsse-metsäkoneen päällä oleva vesisäiliö, jossa on vesitykki. Siihen tarvitaan metsäkoneen kuljettaja ja vesitykille yksi koulutuksen saanut henkilö tykkiä ohjaamaan. Siinä on kymmenen kuution vesisäiliö, ja se kun on metsäkoneen päällä, se pääsee pahoihin paikkoihin.

Pari seuraavaa vuorokautta tulevat olemaan ratkaisevia paloalueen hallinnan kannalta erityisesti sääolosuhteista ja maaston laadusta johtuen.

Sateista voisi olla apua palon hallinnassa, mikäli ne sattuvat oikealle kohdalle.

– Paikoitellen voi sataa runsaastikin, mutta osuuko se tuolle kohdalle on kysymysmerkki vielä, mutta huominen näyttää sen. Toivotaan oikeasti sateita tännekin.

Räty arvelee, että sammutustyöt jatkuvat ainakin viikonlopun yli.

– Maasto on kuitenkin turvepohjainen, ja varsinkin jälkivartiointi tulee kestämään kauan, kunhan saadaan ensin sammumaan se.

Kaikki tarjotut resurssit ovat Rädyn mukaan käytössä. Tilanne alkaa käydä jo raskaaksi.

– Tässä alkaa porukka väsymään ja loppumaan. Saisi tilanne loppua mahdollisimman pian.