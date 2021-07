Ruotsin laulajatähti Carola yllätti Ahvenanmaan kuninkaan – pienet illalliset kasvoivat koko kaupungin kemuiksi

Mijonääri Anders Wiklöfiä, 75, kutsutaan myös Ahvenanmaan kuninkaaksi.

Maarianhaminan keskusta täyttyi lauantaina musiikista ja tanssista, kun Ahvenanmaan kuninkaana tunnettu Anders Wiklöf juhlisti 75-vuotispäiväänsä.

Tavallisesti Wiklöf tarjoaa ahvenanmaalaisille ilmaiskonsertin päivää juhlistaakseen, mutta koronatilanteen vuoksi se ei ollut mahdollista. Hän päätti yllättää saarelaiset musiikki- ja tanssiesityksellä kävelykadulla, mutta tuli itse yllätetyksi, kun ruotsalaistähti Carola Häggkvist lensi hänen juhliinsa helikopterilla.

Wiklöf oli ajatellut syödä päivällistä pienemmässä seurassa, mutta juhla kasvoi kasvamistaan.

– Carola tuli yllättäen paikalle. Tunnen kyllä hänet 25 vuoden takaa, hän halusi tulla paikalle ja sitten tuli paljon muitakin artisteja, ja siitä tuli isompi juhla, hyväntuulinen Wiklöf kertoo ruotsiksi puhelimessa.

Carola Häggkvist yllätti syntymäpäiväsankari Anders Wiklöfin (keskellä). Vasemmalla Lasse Berghagen.

llta oli ihana, hän kertoo.

Wiklöf on Ahvenanmaan rikkain mies ja Suomen upporikkainta joukkoa. 2019 hänellä oli 1,25 miljoonan ansiotulot ja 4,16 miljoonan pääomatulot. Hän omistaa yksin menestyksekkään yhtiöryppään Wiklöf Holding -yhtiönsä kautta.

Juhlinta alkoi iltapäivällä pienoismusikaaliesityksellä kävelykadulla Maarianhaminan sydämessä. Mukana oli muun muassa Allsång på Skansen -isäntänäkin suomalaisille tuttu Lasse Berghagen ja suosittu ruotsalaislaulaja Lagayla Frazier, Wiklöfin ystäviä molemmat.

– Halusin yllättää ihmiset, kukaan ei tiennyt siitä. Ihmiset ehkä ajattelivat, että hän on tullut hulluksi. Mutta se vasta oli hauskaa, nyt kun on Ahvenanmaan satavuotisjuhlakin, Wiklöf nauraa.

Ahvenanmaalaiset ilahtuivat, kun nimekkäitä artisteja tuli esitykseen lisää ja lisää. Myös syntymäpäiväsankari itse heittäytyi laulamaan. Laulu raikasi kaikkialla Maarianhaminan keskustassa.

He esittivät haikean merimieslaulun Vem kan segla förutan vind, vanhan ahvenanmaalaisen kansanlaulun, joka nousi suursuosioon Nina Lizellin ja Lee Hazlewoodsin esittämänä 1971, ja suomenruotsalaisen Gustaf Nordqvistin Till havs -runon.

– Ahvenanmaa on sydämeni maa, kuului välissä säe.

Esitys loppui Peter Lundbladin levyttämään Ta mig till havet -kappaleeseen, joka kertoo osuvasti merestä ja meren, kesän ja yön kuninkaasta. Wiklöf lauloi ja kajautti lopuksi vielä säkeen lempilaulustaan, joka kesäisissä konserteissa aina kuullaan:

– Cause I did it my way.

Kadulta juhlinta jatkui Wiklöfin omistamaan Arkipelagot-hotelliin, joka myös sijaitsee Maarianhaminan keskustassa.

Paikalla oli Wiklöfin yrityksen hallitus ja perhe sekä läheisiä ystäviä, joihin lukeutuu nimekkäitä artisteja. Hotellista ei ollut varattu yksityisaluetta, koska illanvieton oli tarkoitus pysyä pieniluontoisena, mutta toisin kävi.

Koko elämänsä Ahvenanmaalla asuneella Anders Wiklöfillä on suuri ystäväpiiri, johon lukeutuu isoja nimiä Ruotsista ja Suomesta mutta myös muualta maailmalta.

– Muun muassa Bill Clinton on erittäin hyvä ystäväni. En tiedä miten, mutta hän oli 2019 konsertissani, ja sen jälkeen en osaa laskea, kuinka monta kertaa olemmekaan puhuneet puhelimessa. En ole niin hyvä englannissa, mutta hän suhtautuu minuun lämmöllä. Hän lähettää minulle myös usein kirjeitä.

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton vieraili Wiklöfin syntymäpäivillä vuonna 2019.

– Minä ja hän olemme erittäin hyviä ystäviä. Hän on kutsunut minut Amerikkaan elokuussa syntymäpäivilleen.

Bill Clinton lensi kaksi vuotta sitten Wiklöfin syntymäpäiville esiintymään. Katsojia oli 10 000, mikä tarkoittaa joka kolmatta ahvenanmaalaista. Syntymäpäivillä ovat aiemmin laulaneet muun muassa irlantilainen Johnny Logan ja oopperalaulaja José Carreras.

Kutsulistalla oli myös Wiklöfin vanha ystävä Paavo Lipponen, jonka kanssa puhelimessa mielellään puhuva Wiklöf soittelee puhuu viikoittain. Lipponen kutsuttiin syntymäpäiville mutta hän ei päässyt perhetapahtuman vuoksi paikalle.

– Sauli Niinistö on myös ystäväni. Hän on bra kille, Wiklöf kertoo.

Onpa Ruotsin kuningasperhekin Wiklöfille tuttu. Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson istui Wiklöf Holdingin hallituksessakin vuosia. Tennispelaaja Björn Borginkin kanssa Wiklöf on läheinen.

– He ovat kaikki tavallisia ihmisiä. He ovat vain erittäin menestyksekkäitä ammatissaan.

Kaikki lähtee siitä, että on muille mukava, Wiklöf tuumaa, kun häneltä kysyy ystävyyden lähteestä.

Vaikka ikää on mittarissa nyt 75 vuotta, ei eläkeläisyys kiinnosta Wiklöfiä. Hän pyörittää Wiklöf Holding -yritystään, joka omistaa muun muassa hotelleja ja merkittävät osuudet Ålandsbankenista ja Ahvenanmaan molemmista sanomalehdistä.

– Mikä se on? Eläke ei ole minua varten. En minä tee liiketoimia joka päivä. Teen liiketoimia usein iltaisin. Minulla ei ole koskaan ollut tietokonetta, sihteerilläni tietysti on. En ole koskaan elämässäni lähettänyt sähköpostia.

– Minulla ei ole Facebookia, vaan sen sijaan paljon keskusteluja kasvokkain. Puhun ihmisten kanssa, ja se on mielestäni aina parempi.

Wiklöf asuu vaimonsa kanssa Maarianhaminassa talossa, jonka hänen vanhempansa rakensivat 1950-luvulla. Taloa on laajennettu, mutta Wiklöf painottaa asuvansa perheensä vanhassa talossa.

Hänen lapsuutensa oli ”maailman ihanin”, Wiklöf painottaa moneen kertaan ja kertoo, että rahaa heillä ei ollut kuin välttämättömyyksiin jos niihinkään.

Kymmenen minuutin ajomatkan päässä Maarianhaminasta on hänen suuri ja hulppea ”mökkinsä”, huvila, jossa on oma tennisareena ja Pohjoismaiden suurin, kymmenien miljoonien eurojen arvoinen yksityinen taidekokoelma. Seinillä riippuu niin Ellen Thessleffin, Carl Larssonin, Helene Schjerfbeckin kuin Akseli Gallén-Kallelan aarteita.

Muun muassa tämä Akseli Gallen-Kallelan maalaus kuuluu Wiklöfin kokoelmaan.

– Monet näistä suomalaisista tauluista kuuluisivat Ateneumiin ja ruotsalaisista tauluista Nationalmuseetiin, mutta täällä ne ovat kesämökilläni hyvässä tallessa.

Wiklöf laittaa rahaa mielellään taiteeseen, kulttuurin ja urheilun tukemiseen mutta myös tieteeseen. Hän lahjoitti vasta Uppsalan yliopistolle miljoonia kruunuja sydäntutkimukseen, ja hänen mukaansa nimettiin oma tutkimuslaitos. Hän kutsuu säännöllisesti kaikki ahvenanmaalaiset ilmaiseksi jääkiekko-otteluun stadionilleen.

– Olen ollut aina sitä mieltä, että joululahjoja on mukavampi antaa kuin saada, Wiklöf toistelee useaan otteeseen.

Hän maksaa mielellään veroja, joilla voidaan kattaa hyvinvointivaltion menot. Omia lapsia Wiklöfillä ei ole.

Korona-aikana parasta on Wiklöfin mukaan ollut, että niin monet Manner-Suomessa asuvat ovat löytäneet Ahvenanmaan. Hän innostuu aiheesta puhuessaan.

– Rakastan valtakuntaa ja rakastan mannersuomalaisia

Hän kertoo, ettei hänen hotelleissaan koskaan ole ollut yhtä paljon mannersuomalaisia kuin nyt heinäkuussa.

– Annan tälle aplodit, enkä vain talouden takia vaan siksi, että mannersuomalaiset löytävät Ahvenanmaan.

– Mannersuomalaiset, jotka eivät ole koskaan laskeneet jalkaansa Ahvenanmaalle, tulevat tänne ja sanovat oj-oj-oj, miten kaunista, kuin Välimerellä. On aivan ihanaa, että uudet ihmiset löytävät Ahvenanmaan.

Tämä ilahduttaa Wiklöfiä, joka on ylpeä Suomen kansalainen. Hänen isänsä oli pohjanmaalainen muurari ja Urho Kekkosen palkitsema Suomen sotien veteraani, joka muutti Ahvenanmaalle nuorena.

– Ahvenanmaa kuuluu valtakuntaan. Jotkut ovat sitä mieltä että meidän pitäisi olla itsenäisiä, mutta pyh, itsehallinto riittää hyvin. Me kuulumme Suomeen ja siinä se, Wiklöf sanoo.

Hän kehuu vuolaasti, että Sanna Marinin hallitus on hoitanut koronapandemian hallinnassa ”helkkarin hyvin”.

– Suomen hallitus on hoitanut tämän hiton paljon paremmin kuin Ruotsin. Suomessa on kuollut 900 ihmistä ja Ruotsissa 15 000. Kukaan ei uskalla sanoa sitä, mutta minä uskallan.