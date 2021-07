Ilmatieteen laitoksen varoituskartta huutaa keltaisena lähes koko maassa. Vain Lapissa keli on turvaisa.

Varoituskarttaan on onneksi luvassa pian helpotusta.S

Suomen sääkartalla voi tänään pelata bingoa, kun maassa varoitellaan samaan aikaan useasta eri sääilmiöstä.

Pirkanmaalla ja Satakunnassa on keskiviikkona voimassa sekä hellevaroitus, metsäpalovaroitus että sadevaroitus. Samat varoitukset hellettä lukuun ottamatta pätevät lisäksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Ahvenanmaalla.

Maallikon korvaan kuulostaa, että palo- ja sadevaara sulkisivat toisensa pois, mutta näin ei kuitenkaan ole. Meteorologi selittää, mistä ilmiössä on kyse.

– Kuiva tilanne on jatkunut niin pitkään, että puut ja maaperä ovat kuivuneet pintakerrosta syvemmältä. Siihen ei tämän päivän sade yksistään riitä, vaan vettä tarvitaan aika paljon, ennen kuin tilanne neutralisoituu, kertoo Forecan meteorologi Markus Mäntykangas.

Metsäpalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata vielä tänään keskiviikkona.

Toisekseen Ilmatieteen laitos antaa säävaroitukset aina maakunnittain, eivätkä paikalliset kuurosateet aina kastele koko aluetta. Maaperän kosteutta mitataan päivittäin automatisoidulla tekniikalla.

– Varoitusta ei voida poistaa ennen kuin vaaratilanne on poistunut koko maakunnasta, Mäntykangas huomauttaa.

Meteorologi veikkaa, että metsäpalovaroituksesta voidaan päästä viimeistään viikonlopun jälkeen ja samaa mieltä on myös Ilmatieteenlaitoksen ennakkovaroitusten kartta. Metsäpalovaroitusta povataan sunnuntaina enää vain maan eteläosiin lukuun ottamatta aivan eteläistä kärkeä.

Vaaralliset sääolosuhteet alkavat hellittää tulevana sunnuntaina.

Ilmatieteen laitos on luokitellut keskiviikon metsäpalovaroitukset vaarallisiksi Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Se on luokituksen toiseksi korkein taso. Muualla maassa varoitus on annettu astetta lievempänä.

– Tänä kesänä on jossain vaiheessa tainnut vilahtaa se kaikkein korkeinkin taso, kun maasto oli erittäin kuivaa ja tuulinen tilanne oli päällä, Mäntykangas muistelee.

Meteorologin mukaan kuivuuden lisäksi voimakas tuuli on vaarallinen elementti metsäpalojen leviämisen kannalta.

– Näinhän ne rajuimmat metsäpalot leviävät maailmalla: ensin on pitkä kuiva jakso ja sitten tuulee. Ei siihen tarvita kuin kuivaan paikkaan heitetty tupakantumppi, josta lähtee yksittäinen kipinä. Väärä teko väärässä paikassa, sillä voi olla aika massiiviset seuraukset.