Niku, 19, tallentui kuvaan kahden mystisen naisen kanssa – Itämerellä on kadonnut oudosti kymmeniä suomalaisia

Moni suomalainen nuori on lähtenyt ruotsinristeilylle ja kadonnut kuin meren nielemänä.

Ruotsinlaivoilla on vuosien varrella kadonnut lukuisia ihmisiä, joista monien kohtalo on jäänyt ikuiseksi arvoitukseksi.

Tiistaina Lounais-Suomen poliisi tiedotti tutkivansa tapausta, jossa nuori mies putosi mereen Tallink Siljan M/S Galaxy -alukselta viime lauantaina.

Poliisi sai ilmoituksen kadonneesta ruotsalaismiehestä lauantai-iltana. Laivan valvontakameran tallenteista selvisi, että mies oli pudonnut mereen puoli vuorokautta aiemmin, aamuviiden aikaan lauantaina.

Lue lisää: Mies katosi Tallink Siljan risteily­laivalta lauantaina – karmea totuus selvisi valvonta­kamerasta

Turun ja Tukholman välisillä laivareiteillä tapahtuu vuosittain yksittäisiä katoamistapauksia, kertoo komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisista.

Vuonna 2018 Helsingin Sanomat kertoi, että keskusrikospoliisilla on rekisterissään 40 avointa tapausta, jotka liittyvät matkustajalaivoilta kadonneisiin. Kadonneiden ihmisten tapauksia on selvittämättä kaikkiaan noin 400. Vanhimmat tapaukset ovat parikymmentä vuotta vanhoja.

Keskusrikospoliisista ei kesälomakaudesta johtuen voitu vahvistaa ajantasaisia lukemia, mutta heidän mukaansa suuruusluokassa ei ole tapahtunut muutoksia kolmen vuoden aikana.

Vaikka risteilyaluksilla on kattavat valvontakamerajärjestelmät, joilla kadonneiden liikkeitä on pystytty jäljittämään, on henkilöitä silti kadonnut laivoilta kuin meren nieleminä.

Joidenkin kohdalla varmuutta lopullisesta kohtalosta ei saada koskaan, eikä ihmisen etsiminen avomerellä ole helppoa puuhaa.

Kadonneiden liikkeitä pyritään selvittämään laivojen valvontakameratallenteita hyödyntämällä. Aina sekään ei tuo selvyyttä siihen, mitä kadonneelle lopulta tapahtui.

Tikan mukaan kadonneen löytymiseen merestä vaikuttavat monet seikat kuten aluksen nopeus, sääolosuhteet, veden lämpötila, jäätilanne, vaatetus, meren virtaukset, syvyys, etsinnässä käytetty kalusto sekä kulunut aika.

– On tapauksia, joissa kadonnut on onnistuttu löytämään ja nostamaan kymmenien metrien syvyydestä, tapauksia joissa merestä tai kaislikosta on löydetty ja tunnistettu kuukausia tai vuosia sitten kadonnut henkilö ja tapauksia, joissa henkilö on pitkistä etsinnöistä huolimatta jäänyt kateisiin pieniinkin vesiin. Ruotsinlaivoilla tapauksia tapahtuu onneksi niin vähän, että tilastollista ennustetta asiassa on hankala antaa, Tikka sanoo.

Omaisille läheisen katoaminen on äärimmäisen raskas paikka. Tikka sanoo ymmärtävänsä omaisten tuskan, ja hänen mukaansa omaisten kohtaaminen ja tilannekuvan välittäminen ovat hyvin tärkeitä asioita.

– Usein kuitenkin alkuvaiheessa on kysymyksiin tarjota vastauksia hyvin vähän. Ennuste nopeaan löytymiseen saattaa näyttää lohduttomalta, ja hankalaa selviteltävää ja tarkkaa työtä on kadonneen etsinnässä aina paljon, Tikka kertoo.

Yritti soittaa puhelun vain hetkeä ennen katoamistaan

Markus Leväniemi kuvattuna hänen viimeiseksi jääneellä laivamatkallaan.

Loppiaissunnuntaina 7.1.2007 18-vuotias samana keväänä kaksoistutkinnosta valmistumassa ollut raumalainen Markus Leväniemi nousi Viking Linen M/S Isabellan kyytiin Turusta, muttei koskaan palannut takaisin.

Matkaseurueeseen kuului Markuksen lisäksi hänen 32-vuotias serkkunsa vaimoineen ja serkun perheeseen noin kahta kuukautta aiemmin au pairiksi tullut nuori saksalaisnainen, jonka kanssa Markus seurusteli.

Ilta laivalla sujui täysin normaalisti: välillä seurue oli yhdessä, välillä nuoret olivat omilla teillään. Laivalla oli myös Markuksen raumalaisia tuttuja, joiden kanssa hän vietti aikaa.

Laivan valvontakameroista on selvitetty Markuksen liikkeitä yön aikana kello kolmesta eteenpäin. Viimeinen varma havainto hänestä on aamuyöltä kello 05.31, jolloin laiva oli Tukholman saaristossa, noin tunnin päässä määränpäästään Tukholman satamasta.

Poliisin mukaan Markus oli tuon kahden ja puolen tunnin aikana liikkunut eri puolilla laivaa ja käynyt myös useita kertoja seurueen hytissä laivan kuudennella kannella. Hän oli myös käynyt lyhyitä sananvaihtoja eri ihmisten kanssa.

Käynneillään Markus ei viipynyt hytissä koskaan kovin pitkään, vaan lähti aina uudestaan ja uudestaan liikkeelle. Viimeisen hyttikäynnin yhteydessä hän jätti kengät hyttiin ja lähti ulos sukkasillaan. Mukaansa hän otti tuolloin lompakkonsa ja matkapuhelimensa ja sanoi menevänsä tupakalle. Hän ei enää palannut.

Viking Linen Isabella-alukselta katosi vuosina 2006–2007 jäljettömiin kaksi suomalaista nuorta miestä vain noin puolen vuoden sisällä toisistaan.

Poliisin mukaan laivan kansivahti on todennäköisesti yksi viimeisistä henkilöistä, joiden kanssa Markus yritti keskustella. Kansivahti kertoi poliisille, ettei keskustelusta tullut mitään, koska hän ei saanut selvää, mitä asiaa Markuksella mahdollisesti oli. Kansivahti kertoi kehottaneensa Markusta menemään nukkumaan.

Hyttikäytävän valvontakameraan tallentui viimeinen kuva Markuksesta kello 05.31. Markus oli tällöin kuudennen kannen hyttikäytävällä, matkalla kohti laivan perää. Markuksen hytti oli saman käytävän toisessa päässä.

Viimeisessä kuvassa Markus poistuu hyttikäytävältä portaisiin, joita pitkin pääsee ulos laivan yhdeksännelle kannelle. Portaista on myös mahdollista kulkea alas laivan kiinnitysköysien säilytystilaan. Tämän jälkeen hänestä ei ole enää havaintoja. Poliisi uskoo Markuksen tehneen itsemurhan.

Perhettä on jäänyt tallenteissa kalvamaan erityisesti kohta, jossa Markus oli jutellut neljän hengen seurueen kanssa, osoittanut tulosuuntaansa ja näyttänyt pelokkaalta. Viimeisinä valvontakameroissa näkyvinä hetkinä Markus on kävellyt edestakaisin ja yrittänyt soittaa kännykällään. Laivalla ei kuitenkaan ollut kenttää.

Satakunnan käräjäoikeus julisti Markuksen kuolleeksi vuonna 2013. Kuolleeksi julistamista hakivat Markuksen lähiomaiset. Käräjäoikeuden mukaan on todennäköistä, että "hän on joutunut laivalta mereen ja kuollut". Tätä käsitystä tukee oikeuden mukaan myös se, että "hänen ei ole laivan Tukholmaan saapumisen jälkeen todettu poistuneen laivasta". Oikeus määräsi kuolinpäiväksi 8.1.2007.

Viimeinen kohtaaminen mysteerinaisten kanssa

19-vuotias Niku Patronen katosi jäljettömiin kesäkuussa 2006.

Vain noin puoli vuotta ennen Markus Leväniemen katoamista samaisella M/S Isabella -aluksella katosi 19-vuotias ammattikoulusta valmistunut paimiolainen Niku Patronen, joka lähti ystäviensä mukaan risteilylle hetken mielijohteesta, kun yksi seurueesta oli perunut tulonsa.

Viimeinen havainto Nikusta oli tallentunut laivan valvontakameraan aamuyöllä kello 2.45 Ruotsin aikaa. Tuolloin hän oli hyttikäytävällä kahden aasialaista syntyperää olevan naisen kanssa, joihin hän oli tutustunut aiemmin illalla laivan yökerhossa. Nikun kaverit eivät kielitaidon puutteen vuoksi kyenneet kommunikoimaan ruotsia puhuneiden naisten kanssa.

Poliisi kiinnostui naisten henkilöllisyyksistä, mutta heitä ei löytynyt laivan matkustajaluettelosta, eikä valvontakamerakuvan julkaisu Suomessa ja Ruotsissa tuottanut tulosta. Laivan kannen kamerat olivat poissa käytöstä huoltotöiden vuoksi.

Niku katosi kesäkuussa 2006. Hänet julistettiin kuolleeksi vuonna 2012. Ennen kuolleeksi julistamista Nikun perhe järjesti muistotilaisuuden, johon ottivat osaa sukulaiset ja Nikun lähimmät ystävät

– Muistotilaisuus oli viimeinen naula arkkuun. Nyt olen antanut periksi. Niku ei tule takaisin. En saa koskaan tietää, mitä pojalleni tapahtui, Nikun äiti kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2014.

Pyrki yläkerroksiin ja katosi

Helsinkiläinen Lasse Siltala, 22, katosi lokakuussa 2002 Viking Linen Gabriella-aluksella. Hänen katoamisensa huomattiin vasta seuraavana päivänä.

Helsinkiläinen kokki Lasse Siltala, 22, katosi lokakuussa 2002 Viking Linen M/S Gabriella -aluksella.

Hän oli lähtenyt Tukholmaan suuntautuvalle viikonloppuristeilylle kolmen työkaverinsa kanssa. Alkuilta sujui suunnitelmien mukaan. Seurue istui iltaa laivan ravintoloissa yhdessä aina puoleen yöhön saakka. Tämän jälkeen Lasse erosi seurueesta ja sanoi lähtevänsä käymään laivan kannella.

Seurueen muut jäsenet eivät enää tämän jälkeen nähneet miestä. Miehen poistumista ei edeltänyt riitaa tai muutakaan tavallisuudesta poikkeavaa.

Viimeinen varma havainto kadonneesta saatiin laivan kuudennelta kannelta perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 1.30 maissa. Sattumalta paikalle osunut matkustaja kiinnitti huomiota laivan yläkerroksiin pyrkivään mieheen.

Miehen katoamisen huomasivat hänen ystävänsä, jotka alkoivat ihmetellä hyttikaverin puuttumista lauantaina iltapäivällä. Kun miehestä ei alkanut laivan henkilökunnan etsinnöistä huolimatta löytyä havaintoja, tapaus ilmoitettiin poliisille lauantaina illalla.

Vain matkapuhelin jäi jälkeen

Niko Arkke nähtiin viimeisen kerran diskossa naisseurassa.

Turkulainen 24-vuotias rakennusalan opiskelija Niko Arkke nousi Silja Europan kyydissä itämeren aalloille 18.10.2003.

Yrityksen perustanut nuorukainen nähtiin viimeisen kerran laivan seitsemännen kannen diskossa yhden jälkeen yöllä. Hänen seurassa oli useita naisia. Sen jälkeen mies katosi jäljettömiin jättäen jälkeensä vain matkapuhelimen ja joitakin tavaroita.

Katoaminen on mysteeri. Poliisi pitää kuitenkin todennäköisenä, että hän on päätynyt Itämereen, kun laiva matkasi kohti Tukholmaa. Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta.

Mies vietti tunteja meressä – selvisi hengissä

Tallinkin Baltic Quieen -alukselta pudonnut virolaismies selvisi hengissä, vaikka vietti veden varassa lähes seitsemän tuntia. Hänen ruumiinlämpönsä oli löydettäessä vain 26 astetta.

Kesäkuussa 2013 virolaismies putosi mereen Tallinnasta Tukholmaan matkanneelta Tallinkin M/S Baltic Queen -alukselta. Miehen matkakumppani ilmoitti miehen katoamisesta laivan miehistölle vasta useita tunteja veden varaan joutumisen jälkeen.

Miehistö alkoi tutkia valvontakameroiden tallenteita. Yhdestä he näkivät, miten mies putosi yli laidan. Tallenteesta näkyi tapahtuman kellonaika. Laiva oli tuolloin lähellä Ahvenanmaata. Neljä meripelastusyksikköä ja yksi helikopteri lähtivät etsimään miestä.

Helikopteri havaitsi merestä elossa olevan, mutta pahasti kylmettyneen miehen lähes seitsemän tuntia putoamisen jälkeen. Hän pystyi vielä viittilöimään pelastajilleen.

Mies kellui avomerellä, lähimpään saareen olisi ollut matkaa nelisen kilometriä. Hänen yllään olivat pelkät farkut. Miehellä ei ollut minkäänlaisia pelastusvälineitä.

– Mies oli varmaankin riisunut muita vaatteita. Ne haittaavat uimista, meripelastusjohtaja Benny Paulsson arvioi IS:lle tuolloin.

Mies oli hypotermisessa tilassa, eikä Paulssonin mukaan olisi pystynyt enää kauan pysymään elossa merivedessä. Miehen lämpötila oli laskenut 26 asteeseen. Merivesi oli tuolloin noin 18–20 asteista. Hänet kuljetettiin hoidettavaksi Maarianhaminan sairaalaan.

– Alle 30 astetta on kriittinen raja. 25 asteessa sydän pysähtyy, Paulsson sanoo, Paulsson kertoi.

Lähteet: Tiina Saari & Maiju Majamaa: Ei jälkeäkään (Into Kustannus 2020), IS-arkisto.