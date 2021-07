Rankat kuurosateet leviävät lounaasta huomisen aikana eteläisen Suomen halki. Sateiden seassa voi olla myös ukkosta.

Ruotsissa on jyllännyt tiistaina ukkosrintama, joka on aiheuttanut sähkökatkoja ja tulvimista maan eteläosissa, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet. Rankkasateet ukkosineen leviävät yön aikana Tukholman tuntumaan.

Sadetta on paikoin tullut jopa 35 millimetriä parin tunnin aikana, mikä on johtanut kellareiden, pienempien vesistöjen ja maasiltojen tulvimiseen. Tuuli on ollut rankkasateiden alueella navakkaa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo, että myös Suomi saa osansa rankkasateista keskiviikosta eteenpäin. Sateiden seassa voi olla myös ukkosta.

– Huomenna saapuu maan eteläosaan melko runsas kuurosadealue lounaasta. Torstaina sateet leviävät maan keskiosiin, ja viikonloppunakin päivittäin liikkuu melko runsaita sadekuuroja Suomen yli, eli kyllä tässä suursäätila muuttuu vähän viileämmäksi ja epävakaisemmaksi.

Sadetta voi tulla Ruotsin tapaan paikoin useita kymmeniä millimetrejä. Keskiviikkona sateet painottuvat maan eteläosaan, torstaina runsaimmat sateet osuvat maan keskivaiheille.

– Kyllä on ihan taajamatulvariskiäkin olemassa. Mietimme vielä, tarvitseeko rankkasadevaroituksia antaa, mutta kyllä jossakin maan eteläosassa on riskiä useamman kymmenen millimetrin sadekertymille päivän aikana.

Sateiden seuraksi ei ainakaan ihan lähipäivinä saada voimakasta tuulta, mutta viikonloppuna paikalliset kuuropuuskat ovat mahdollisia. Mahdolliset vahingot tulevat tällä kertaa todennäköisemmin rankkasateista.

Valta kehottaa merellä liikkuvia olemaan loppuviikon aikana tarkkana. Erityisesti perjantaina lounaistuuli voi olla navakkaa.

– Merellä liikkuu lähipäivinä pienialaisia matalapaineita, jotka voivat aiheuttaa yllätyksiä. Kannattaa pyrkiä välttämään avomerialueita: tuuli on voimakasta, ja kuuropuuskillekin on riskiä.