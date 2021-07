Erikoinen näky Helsingin keskustassa: Poliisiasuisia henkilöitä valkoiset kaavut harteillaan

Helsingin poliisin mukaan kyse on televisiosarjan kuvauksista.

Helsingin keskustassa Sanomatalon ja keskustakirjasto Oodin tuntumassa on ihmetelty tänään valkoisiin kaapuihin pukeutuneita poliiseja. Kansalaistorin lähettyvillä on ollut myös useita hälytysajoneuvoja.

Helsingin poliisilaitoksen johtokeskuksesta kerrotaan, että poliisin univormuihin sonnustautuneet henkilöt olivat näyttelijöitä.

– Kansalaistorilla ja siinä kulmilla on Helsinki-syndrooma -televisiosarjan kuvauksia, niihin liittynee, johtokeskuksesta kerrotaan.

Erityisesti poliisiasuisten henkilöiden päällä olleet valkoiset kaavut ovat herättäneet ihmetystä. Kuvauksia suorittavan Fisher King Oy:n Juha Huumonen kertoo, että kaavuilla pyritään välttämään sekaannuksia.

– Silloin kun kuvataan, heillä on univormut päällä, mutta kuvaustilanteiden ulkopuolella on valkoiset lakanat olleet päällä, ettei kukaan vahingossa sekoita heitä oikeisiin poliiseihin. Samalla tavalla me myös peitämme poliisiautojen kylkiä yöksi, ettei niitä luulla oikeiksi.

Huumonen ei osaa sanoa, onko sekaannuksia tähän mennessä tapahtunut. Yleisesti ottaen kuvaukset eivät ole herättäneet huomiota tavallista enempää.

– Maanantaina aloitimme ja olimme Sanomatalon sisällä, nyt olemme olleet Kansalaistorilla. Kyllä siinä on tietysti ollut paljon ohikulkijoita, mutta en usko, että normaalia enempää ollaan kuitenkaan saatu huomiota.

Kuvauksista johtuvat poikkeusjärjestelyt vaikuttavat liikenteeseen Eero Erkon kadulla Sanomatalon kohdalla maanantain 26.7. ja lauantain 31.7. välisellä ajalla, Helsingin kaupunki kertoi aiemmin tiedotteessaan.

Poikkeusjärjestelyt hoidetaan liikenteenohjauslaitteiden ja liikenteenohjaajien avulla.