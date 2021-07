Kai-Pekka Savolaisen murhaan liittyen on tehty kiinniottoja – ovisummeria soittanut mysteeri­henkilö yhä arvoitus poliisille

Nelikymppinen Kai-Pekka Savolainen katosi lauantaina 28. marraskuuta 2020, ja hän ehti olla kateissa lähes seitsemän kuukautta.

Poliisi on pidättänyt henkilöitä, joiden epäillään liittyvän Kai-Pekka Savolaisen murhaan. Heidät otettiin kiinni maanantaina aamulla, kaikki Seinäjoen alueelta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Järvelin ei kerro kiinniotettujen tarkkaa lukumäärää eikä sitä, missä kiinniotot tehtiin.

Hän ei myöskään vahvista sosiaalisessa mediassa levinneitä väitettyjä silminnäkijähavaintoja, joiden mukaan poliisilla olisi ollut kiinniotto-operaatio maanantaina aamulla Kasperin kaupunginosassa, samassa osoitteessa, jonne uhrin ruumis oli kätketty.

– Seinäjoen alueelta heidät otettiin kiinni, Järvelin suostuu kommentoimaan.

40-vuotias Kai-Pekka Savolainen katosi lauantaina 28. marraskuuta 2020, ja hän ehti olla kateissa lähes seitsemän kuukautta. Ruumis löydettiin Kasperinviita 3:ssa sijaitsevan kerrostalon kellaritiloista kesäkuun puolivälissä yleisöhavaintojen ja poliisityön perusteella.

Poliisilla oli jo joulukuussa vahva epäily siitä, että Savolainen on joutunut henkirikoksen uhriksi. Kun ruumis lopulta löytyi ja tekotapa varmistui, tutkintanimike tarkentui taposta murhaksi.

Poliisi on kertonut, ettei uhria ole surmattu samassa paikassa, josta hänet löydettiin, eli ruumis on siirretty kellaritiloihin.

Uhrin koti sijaitsee lähellä, vain noin sadan metrin päässä löytöpaikasta.

Pari viikkoa sitten poliisi kertoi, että murhaan saattaa liittyä miesseurue, jonka kanssa Savolainen oli liikkeellä katoamispäivänä. Seurueesta oli tehty havaintoja 28.11. puolenpäivän ja alkuiltapäivän aikana Kasperin alueella. Ovatko nyt pidätetyt henkilöt samoja miehiä, sitä Järvelin ei kerro.

Poliisi ei ole edelleenkään saanut selville, kuka oli se henkilö, joka yritti päästä Savolaisen asunnolle Urpuviita 2:een myöhään illalla 28. marraskuuta. Sisään pyrkinyt mies oli soittanut naapurin ovisummeria ja esittäytynyt henkilöksi, jota ei poliisin mukaan ole olemassa.

– Kiinniottoja on tehty, mutta emme tiedä, kuka oli se henkilö, joka pyrki rappukäytävään, Järvelin sanoo.

Järvelin ei ryhdy spekuloimaan, ovatko kaikki henkirikokseen mahdollisesti liittyvät henkilöt nyt otettu kiinni.

– Sitä ei tiedä kukaan, onko kaikki jo otettu kiinni.

– Tutkintaa on tehty joulukuun puolivälistä lähtien, ja tässä on ollut monenlaisia vaiheita. Yleensä jos puhutaan laajasta rikostutkinnasta, osa on ennustettuja ja osa ennustamattomia vaiheita. Ei voi tietää, miten asiat etenevät. Eikä kukaan pysty sanomaan, mitä tämän jutun tutkinnassa tulee vielä tapahtumaan.

Kiinniotot sujuivat tutkinnanjohtajan mukaan rauhallisesti ja olivat luonteeltaan ”hyvin tavanomaisia”.

Poliisin on joko vapautettava pidätetyt henkilöt tai esitettävä vaatimus heidän vangitsemisestaan torstaina puoleenpäivään mennessä.

– Suoritamme nyt esitutkintaa pakkokeinolain antamilla toimivaltuuksilla.