Poliisi pyytää havaintoja Porin taidemuseon paloon liittyen: ”Epäily tahallaan sytyttämisestä on vahvistunut”

Poliisi tarkastaa parhaillaan muun muassa silminnäkijähavaintoja ja valvontakameratallenteita.

Porin taidemuseossa oli tulipalo sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi.

Tutkinnanjohtajaa sijaistava rikoskomisario Erik Salonsaari kertoo, että esitutkinta jatkuu tiiviinä monella rintamalla.

Salonsaaren mukaan poliisi on saanut tapaukseen liittyen ”aika hyvin” vihjeitä, joita tarkastellaan parhaillaan.

– Olemme saaneet silminnäkijähavaintoja henkilöistä, joita on ollut yöaikaan liikkeellä, ja niitä selvitetään. Valvontakameratallenteita myös tarkastetaan.

Toistaiseksi läpimurtoa ei ole tullut, eikä poliisi ole tehnyt asiassa kiinniottoja. Epäilty tekijä tai tekijät eivät ole vielä poliisin tiedossa.

Aluksi poliisi tutki paloa epäiltynä törkeänä tuhotyönä, mutta rikosnimike on sittemmin lieventynyt perusmuotoiseksi tuhotyöksi.

– Rakennuksessa ei ollut ihmisiä sisällä. Pelastuslaitoksen arvion mukaan palossa ei ollut sellaista leviämisen vaaraa, että siitä olisi voinut aiheutua näin suuri vaara yleisölle. Mutta silti on vakavasta teosta kysymys.

Tulipalon epäillään saaneen alkunsa museon käytössä olleesta, taide-esineiden kuljetukseen käytettävästä kuorma-autosta. Auton omistaa Porin kaupungin ajoneuvokeskus, mutta se on osoitettu taidemuseon käyttöön.

– Epäily tahallaan sytyttämisestä on vahvistunut. Auto on tahallaan sytytetty palamaan, ja autosta tuli on levinnyt museon kattorakenteisiin.

Salonsaaren mukaan tämänhetkisten tietojen valossa ei näyttäisi siltä, että kuorma-auton sytyttämisen tavoitteena olisi ollut palon leviäminen museorakennukseen.

Hän korostaa kuitenkin, että teon motiivi ja tavoitteet ovat yhä epäselvät.

– On vaikea tietää, että mikä tekijän ajatus on ollut, mutta vähän siltä näyttäisi, että auto siinä on kohteena ollut.

Salonsaaren mukaan kuorma-auto seisoi palon aikaan taidemuseon vierustalla Teatterikadun puolella.

– Minun käsitykseni mukaan se oli siinä normaalisti parkissa.

Poliisi ottaa edelleen vastaan yleisön vihjeitä tulipaloon liittyen. Poliisille voi ilmoittaa etenkin havainnoista palopaikan lähistöltä puolenyön molemmin puolin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

– Ja kaikesta epätavallisesta ja kaikesta sellaisesta, mikä voisi tähän paloon liittyä, Salonsaari lisää.

Poliisiin voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 456 4963.

Taidemuseon tulipalon aiheuttamien tuhojen arviointi kestää vielä useita päiviä, kertoo Porin kaupunki tiedotteessaan. Museo pysyy suljettuna yleisöltä ainakin viikon ajan.

Museonjohtaja Anni Venäläinen kertoi aiemmin STT:lle, että palossa tuhoutui rakennuksen kattoa ja katon alla olevaan taidevarastoon valui vettä.

Aiemmin kerrotun mukaan vedelle altistuivat vain varastotilassa olleet teokset, eivätkä liekit tavoittaneet varsinaista näyttelytilaa.

Venäläinen kertoi maanantaina IS:lle, että vaaravyöhykkeessä oli ”joitakin kymmeniä teoksia”. Hänen mukaansa oli kuitenkin liian varhaista ottaa kantaa palon aiheuttamiin taiteellisiin ja taloudellisiin menetyksiin.