Tiina Laaksonen kävi kuoleman porteilla. Hän oli työporukalla matkalla joulun viettoon Portugalissa. Seurueen auto törmäsi kuorma-autoon. Neljä autossa ollutta aikuista ja syntymätön lapsi saivat surmansa. Tiina ainoana jäi eloon.

Aviopari Tiina ja Ari Laaksosen vapaa-ajanasunto sijaitsee Keski-Portugalin maaseudulla, hiekkatien päässä. Portinpielessä kököttää sammakko-patsas. Sen uskotaan pitävän varkaat loitolla.

Aviopari Ari ja Tiina Laaksonen riippukeinussa Portugalin talonsa pihalla. Pari on omistanut paikan kahdeksan vuoden ajan.

Tontilta on näkymä samalle Lissabonista Portoon vievälle Via Nortelle, A1-moottoritielle, jolla kuolonkolari 500 kilometriä pohjoisempana tapahtui kohtalokkaana joulukuun 23. päivänä, 1985.

Silloin 20-vuotias Tiina, omaa sukuaan Nurminen, oli pestattu perustamaan tekstiilitaiteilija Eija Rasinmäen mattokutomoa Portoon.

– Olin ensin puoli vuotta Rasinmäen kutomossa Riihimäen Oitissa harjoittelemassa. Myöhemmin opetin kutomista portugalilaisille. Maassa oli paljon työttömyyttä, joten ihmiset halusivat pitää työpaikkansa. Portugalilaiset olivat täsmällisiä ja hyviä työntekijöitä, Tiina Laaksonen, 56, kehuu.

Tiina ja kymmenen vuotta vanhempi Margareta ”Reetta” Luokkala olivat asuneet Portugalissa yhdeksän kuukautta. Naiset jakoivat kalustetun neljän huoneen ja keittiön asunnon viiden kilometrin päässä kutomosta. Aatonaatto oli viimeinen työpäivä ennen joulupyhiä.

– Kun työt loppuivat, lähdimme kotiin joulun viettoon. Satoi pahasti. Otettiin Reetan kanssa pari portugalilaista naispuolista työtoveria ja toisen aviomies kyytiin, Tiina kertoo.

Tiina Laaksonen kuistillaan Portugalissa.

Alla oli Reetan tuliterä valkoinen Citroën Visa 11 RE, jonka naiset olivat ajaneet maahan Suomesta. Siinä oli kaikki herkut, kuten sähköisesti avautuvat ikkunat. Joulukuinen päivä oli kääntynyt iltaan. Oli pimeää ja satoi kaatamalla.

Reetta ajoi ja Tiina istui pelkääjän paikalla turvavyöt päällä.Takapenkillä oli kaksi kutomon portugalilaista naistyöntekijää: Maria Rosa Dias Ferreira ja kolmen lapsen äiti Laura Maria da Silva Ferreira do Carmo, joka oli viimeisillään raskaana, sekä tämän aviomies Antonio Augusto Silva Moura.

Auto kääntyi moottoritielle.

– Ajettiin normaalisti, ei vauhtia nyt ihan hirveästi ollut. Sitten ykskaks ajokaistalla näkyikin kuorma-auto – tietenkin pimeänä, ettei akku kulu, Tiina kuvailee.

Kuski oli mennyt tienlaitaan helpottamaan itseään ja pysäköinyt ajopelinsä siksi aikaa ajoradalle. Reetta löi jarrut pohjaan. Silloin Citroën syöksyi vesiliirrossa kuorma-auton perään ja rusentui sen alle.

Uhrit ehtivät virua kolariautossa ainakin kymmenen minuuttia. Ensimmäisenä paikalle saapui vapaapalokunta. Palomiehet vetivät autosta kaksi henkilöä, kahden toisen irrottamiseen tarvittiin hydraulipihdit.

Kutomon turvamies Jorge Soares Sousa, joka oli myös palomies, meni auttamaan. Hänen mukaansa kuorma-auto oli ollut pysäköityneenä Via Nortelle.

Takapenkkiläiset eivät olleet käyttäneet turvavyötä. Magareta, Rosa, Laura ja tämän syntymätön vauva kuolivat välittömästi. Lauran mies Antonio menehtyi turvamies Jorgen syliin. Turma jätti viisi lasta orvoksi.

Tiina löydettiin hoipertelemasta shokissa 400 metrin päässä turmapaikalta. Hän oli selvinnyt, koska auton ovi oli auennut ja nainen paiskautunut ulos.

Tiina kiidätettiin poliisiautolla São Joãon yliopistosairaalaan. Siellä hänen sydämensä pysähtyi, ja se jouduttiin käynnistämään uudelleen. Hänelle annettiin neljä pussia verta.

Vasen puoli Tiinan kasvoista oli vakavasti ruhjoutunut, ja hänellä todettiin aivovaurio. Tiina kurottiin kokoon 13 tuntia kestäneessä operaatiossa.

– Kattopelti oli repinyt naamani ja murskannut luut. Minua on neulottu kolmessa eri kerroksessa ja hermoja on jouduttu yhdistelemään. Silmän sivusta oli suurin purentalihas irti, ja luu oli mennyt silmän taakse, Tiina kertoo.

Tiina Laaksonen riippukeinussa takapihallaan. Hän saa yhä välähdyksinä muistumia onnettomuudesta, jossa kuoli neljä aikuista ja syntymätön vauva.

Kuorma-auton kuljettaja väitti pysähtyneensä, koska edessä tiellä oli ruuhkaa. Hän sanoi kuulleensa ja tunteneensa törmäyksen. ”Tulin ulos kuorma-autosta ja näin, missä kunnossa kolariauto oli”, kuski kertoi. Hän vakuutti, että kuorma-auton vilkut olivat päällä, ”kuten laki vaatii”. Toisen version mukaan kuorma-auto oli pysäköity tielle ja jätetty sinne.

Tiinan ensimmäinen muisto onnettomuuden jälkeen oli tuttu ääni.

– Naamani oli niin turvonnut, etten saanut silmiäni auki. Kuulen isän äänen. Kysyn, että mitä sinä täällä teet. Tulin katsomaan sinua. Olin että okei, kiva, mutta minä en näe sinua.

– Jossain vaiheessa silmäni aukaistiin väkisin ja tutkittiin, ovatko ne ehjät. Ei ollut mitään tietoa, mitä kaikkea minulle oli tapahtunut. Oliko minulla sisäisiä vammoja, nainen muistelee.

Silmät olivat säästyneet. Tiina lennettiin Suomeen ambulanssikoneella 3. tammikuuta. Hänet leikannut portugalilainen plastiikkakirurgi tuli mukaan. Isä oli pakannut tyttären tavarat nopeasti jätesäkkeihin. Kotimaan kamaralla Tiina vietiin Töölön sairaalaan, jossa hän oli viikon.

– Heittäydyin hankalaksi – halusin kotiin. Pääsin. Portugalilainen lääkäri sanoi, että hän seuraa minua koko ajan. Jos tapahtuu jotain, tullaan takaisin.

” Vasta sitten, kun olin Reetan hautajaisissa, tajusin, mitä oli tapahtunut.

Tiina sai tietää muiden autossa olijoiden kohtalosta vasta Suomessa.

– Isä halusi, että olen suomalaisella maaperällä ja lääkäri on paikalla siltä varalta, ettei psyykeni kestä tietoa. Minulle kerrottiin, että siinä oli menehtynyt tämä suomalainen kuski, sitten meni tämä aviopari, jolle oli kohta tulossa vauva ja tämä rouva, joka oli kanssa siinä. Eli minä olin ainut, joka jäi. Ja minä kysyin, että miksi, Tiina sanoo melkein kuiskaten.

Tiina Laaksonen takapihallaan. Takana menee sama etelä valtatie Via Norte, jolla kuolonkolari tapahtui 500 km pohjoisempana vuonna 1985.

Hänestä tuntui tyhjältä, eikä hän osannut käsitellä tunteitaan.

– Vasta sitten, kun olin Reetan hautajaisissa, tajusin, mitä oli tapahtunut.

Reetta ja Tiina olivat olleet, paitsi työtovereita, niin myös ystäviä.

– Me tehtiin paljon kivaa kaikkea yhdessä. Meillä oli kymmenen vuoden ikäero, mutta jos ihmisillä on sama ajatustaso, niin ei iällä ole väliä, Tiina toteaa.

Kuorma-autonkuljettajan kohtalo on jäänyt hämärän peittoon. Tiedetään, että tämä perusti myöhemmin kuljetusyhtiön poikansa kanssa, mutta firma ei enää ole toiminnassa.

Suomessa vakuutusyhtiö pisti hanttiin. Vasta kovan työn tuloksena isä sai Reetan autovakuutuksesta orpolapsille pientä korvausta.

– Heidän mielestään minulle ei ollut sattunut mitään. Onneksi olin halunnut itselleni henkilövakuutuksen, jonka työnantaja ottaa minulle. Vakuutusyhtiö määräsi minut Kaunialan sotavammasairaalaan tutkimuksiin, koska siellä oli siihen aikaan hirveän hyvät laitteet.

Tiina kerroskuvattiin, ja hänen silmänsä tutkittiin perin pohjin.

– Viisi vuotta kolarin jälkeen kun oikein väännettiin kättä, huomattiin, että niskani oli murtunut. Olinkin ihmetellyt, kuinka niskani olivat kipeät.

Tiina näyttää, kuinka hänen kasvonsa olivat vääntyneet taaksepäin vasemmalta puolelta. Kasvot on onnistuttu korjaamaan hämmästyttävän hyvin.

– Se oli hyvä lääkäri.

Laaksosella on yhä vahva lääkitys.

Tiina on 60 prosenttinen aivoinvalidi. Onnettomuuden jälkipyykissä hän oli epäilyksenalainen portugalilaisten viranomaisten silmissä. Hän ei kuitenkaan joutunut todistamaan oikeudessa.

Tiina syytti pitkään itseään onnettomuudesta. Pikku hiljaa nainen kuntoutui. Yhdeksän kuukauden jälkeen onnettomuudesta hän palasi työelämään.

– Olin ollut piirtäjänä, joten menin piirtämään. Ainut vaan oli, että minulta meni vasemman puolen hienomotoriikka, ja olen vasenkätinen, niin piirtäminen oli hiukan hankalaa.

Tiina opiskeli kokiksi, takkamuurariksi ja kosmetologiksi. Mutta käsissä ei ole voimaa, ja aivoruhjeen takia hän uupuu helposti. Hän on ollut 40-vuotiaasta saakka sairaseläkkeellä.

” Saan ajoittain päänsärkykohtauksen, johon auttaa vain morfiini.

Tiina meni naimisiin Ari Laaksosen kanssa. He saivat neljä lasta – kolme tytärtä ja pojan. Lapset ovat jo aikuisia. Hän on eläinrakas ihminen, jolla on amerikanstaffordshirenterriereitä, ja perheeseen on kuulunut aika ajoin kissojakin.

Hänellä on yhä vahva lääkitys.

– Otan säännöllisesti kipu- ja mielialalääkettä sekä vaihtelevasti särkylääkettä. Mulle tulee ajoittain kolmoishermosärkyä kasvoihin. Siihenkin joudun nauttimaan estolääkettä. Ja saan ajoittain päänsärkykohtauksen, johon auttaa vain morfiini, Tiina kertoo.

” Ajoittain kun tuntuu pahalta, joudun anelemaan apua.

Tiinalle tulee ajoittain muistikuvia kuolonkolarin karmeista yksityiskohdista.

– Ihan joitain pieniä semmoisia, kuin salamavalon välähdyksiä. Ne eivät ole kauniita.

Hän sai jälkitraumaattisiin oireisiin psykologista apua vasta viisi vuotta sitten.

– Käytiin silloin onnettomuus läpi psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. En saa tällä hetkellä mitään terapiaa. Ajoittain kun tuntuu pahalta, joudun anelemaan apua. Yleensä halutaan antaa vain lääkettä, mutta kun on jo vahva lääkitys, en halua lisää.

Etenkin joulunaika on rankkaa, vaikka hän on jouluihmisiä.

– Silloin kaikki muistuu mieleen, ja jouluruokien valmistus on hankalaa. Jouluna meillä on kaikki neljä lasta ja parin kumppanit. Ajoittain kaipaisin terapiaa, vaikka kerran kuussa. Tällä hetkellä kaikki on hyvin. Uuden kodin kunnostus pihatöineen vie ajatukset muualle, nainen hymyilee.

Portugalilaiset sanomalehdet kertoivat kuolonkolarista heti seuraavana päivänä, 24.12.1985.

Leike portugalilaisesta sanomalehdestä.

Leike portugalilaisesta sanomalehdestä.

Jatkossa pariskunnan on tarkoitus viettää enemmän aikaa Portugalin kakkoskodissa. Onnettomuus ei myrkyttänyt maata Tiinan silmissä.

– Kesti kahdeksan vuotta, ennen kuin pystyin palaamaan. Meillä oli silloin kaksi pikkutyttöä mukana. Se auttoi. Mieheni Ari ihastui tähän maahan. Minulla oli täältä kuitenkin niin hyviä muistoja ilman sitä kolaria.

Häntä ei häiritse, että taustalla menee sama moottoritie, millä kuolonkolari tapahtui.

Onnettomuus muutti Tiinan elämänasenteen.

– Se viiden kilometrin matka kutomolta meidän asunnolle oli lyhyt, mutta jatkuu vieläkin, Tiina sanoo.

– Iloitsen nykyään pienistä asioista. Aviomies, lapset, eläimet, luonto ja ystävät ovat minulle tärkeitä.

Eija Rasinmäki muistelee elämänsä vaikeinta puhelua

Tekstiilitaiteilija Eija Rasinmäki, 76, perusti vuonna 1985 Portugaliin kutomon yhdessä kahden muun osakkaan kanssa. Maasta haettiin lisäkapasiteettia, kun Suomessa tuotantokustannukset olivat nousseet pilviin.

Eija Rasinmäki tuottaa yhä mattoja. Portugalin kutomo toimi vuosina 1985 – 1991. Nykyään matot teetetään Intiassa.

– Portugali oli silloin käsityövaltainen maa, jossa tehtiin mattoja ja paljon muitakin tekstiilejä ja kirjoneuleita, Rasinmäki kertoo.

Kutomossa työskenteli 50 henkeä, joista 30 oli matonkutojia.

Rasinmäki palkkasi kaksikymppisen Tiinan työnjohtajaksi tämän kielitaidon takia. Lapsuutensa Brasiliassa viettänyt Tiina kun puhui sujuvaa portugalia. Margareta ”Reetta” Luokkala pestattiin toimistoon.

Onnettomuudessa menehtynyt Maria Rosa on jäänyt Rasinmäen mieleen erityisen hyvänä kutojana.

Eija Rasinmäen kutomo Portossa, Portugalissa.

Rasinmäki sai kuulla onnettomuudesta jouluaattona ja joutui tekemään elämänsä vaikeimman puhelinsoiton.

– Minun piti soittaa Reetan äidille ja kertoa suru-uutinen. Annoin sen jouluaaton olla ja soitin vasta joulupäivänä. Se oli minulle kova paikka, Rasinmäki muistelee.

Hän meni Reetan hautajaisiin Riihimäellä.

– Muistan tammiarkun. Sukulaisia oli äärellä, mutta kyllä olivat kovin hiljaiset ja vaisut hautajaiset, Eija kuvailee.

Hän ei ole ollut Tiinaan yhteydessä yhteisen työtoverin hautajaisten jälkeen.

– Tiina sulkeutui sairastamaan. Ajattelin, ettei hän välitä muistella. Se oli sellainen aikakausi, että oltiin yleensä hiljaa vaikeista asioista, ei revitty haavoja auki, Rasinmäki pohtii.

Portugalilainen liikennekulttuuri – tai sen puute - kauhistutti Rasinmäkeä.

– Se oli kuin surmanajoa. Siinä ei ollut minkäänlaista järkeä, kun piti mennä niin hirveän lujaa, ettei joutunut toisten jalkoihin. Se oli holtitonta ajamista.

Eija Rasinmäki kangaspuiden edustalla Portugalin kutomossaan.

Porton kutomo toimi onnettomuuden jälkeen vielä viisi vuotta. 1991 Suomen lama sulki kutomon ovet. Portugalin operaatio oli ollut kaiken kaikkiaan kannattamatonta. Rasinmäki siirsi tuotannon Intiaan 27 vuotta sitten, tällä kertaa alihankkijapohjalta. Lisäksi Suomen-kutomo on ollut toiminnassa kaikki nämä vuodet ja on yhäkin.

Paha covid-tilanne on viime aikoina estänyt Intiaan matkustamisen.

– Kutojia täytyy opettaa kaiken aikaa. On vaikeaa tehdä hyvää tuotantoa, kun ei pääse itse näyttämään, mitä tehdä, Rasinmäki harmittelee.

Eija Rasinmäen 50-vuotisnäyttely on esillä Suomen Käsityömuseossa, Jyväskylässä, elokuun loppuun saakka.